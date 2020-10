Wstyd po raz kolejny

Sędziowie

Główny: Tobias Stieler (Niemcy)

Asystent: Christian Gittelmann (Niemcy)

Asystent: Rafael Foltyn (Niemcy)

Techniczny: Daniel Schlager (Niemcy)



Marcinspooky - 7 minut temu, *.centertel.pl Wstyd?! To najłagodniejsze wyraźnie jakie przychodzi na myśl. Człowiek ponad 25 lat jest z (L) na dobre i złe ale tych upokorzeń zaczyna być sporo. Po co było zmieniać Vuko, czy coś to zmieniło? Zmieńcie prezesa i zatrudnijcie profesjonalny sztab, od góry po samych masażystów... albo wszystko się zmieni, albo nic się nie zmieni. Mimo wszystko dobrej nocy. odpowiedz

Julon - 8 minut temu, *.centertel.pl Od meczu z Realem do Karabach Kudłaty coś Ty zrobił z Legią? odpowiedz

Tylko 2 odeszło 2 przyszło! - 9 minut temu, *.amazonaws.com Trener: Czesław Michniewicz

Asystent trenera: Kamil Potrykus, Marek Saganowski

Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski

Lekarz: Filip Latawiec

Masażyści: Michał Trzaskoma, Przemysław Wielebski, Bartosz Kot odpowiedz

oLaf - 12 minut temu, *.vectranet.pl żal mi Mioduskiego ale muszę przyznać że facet ma wypisane DNA porażki w swoje poczynania - nic nie uczy się na własnych błędach typu. drewniak CZech 2 lata temu - w tym roku kolejny drewniach Czech etc.



Miodek - błagam - sprzedaj ten klub komuś bogatemu!!! odpowiedz

filand - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Obciąć wynagrodzenie o 50 %....

Można ???? odpowiedz

eLka - 15 minut temu, *.mm.pl Pudel, wynoś się z tego klubu! odpowiedz

Bach bach - 22 minuty temu, *.mm.pl Ostatnimi laty do Legii nie przychodzi się grać. Tu przychodzi się być. odpowiedz

Rio - 23 minuty temu, *.oxynet.pl Kiedyś to było super. Teraz to jest z sezonu na sezon coraz bardziej śmiesznie. odpowiedz

Selavi - 24 minuty temu, *.chello.pl Zżygalem sie po 3 bramce. A nic nie pilem... ja pier...le co to sie dzieje? odpowiedz

Paweł - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Tragedia całkowita, gra kompromitująca. Ale najwięcej żalu mam do właściciela-prezesa, bo przez to nieustające, nieprzemyślane mieszanie na ławce, brak ludzi znających się na piłce w strukturze zarządczej pierwszej drużyny, ściąga na nasz klub katastrofę. Akademia oczkiem w głowie, a pierwsza drużyna traktowana po macoszemu. Coś tu chyba jest nie tak... Co więcej, Prezes nie uczy się na błędach, wciąż robi to samo, mając przysłowiowe 5 złotych w kieszeni, nie stać nas na bylejactwo. Kontraktowanie piłkarzy bez formy, schorowanych, odbudowujących się, przecież to nie ma sensu, przynajmniej doraźnie nic nie da. Panie Prezesie Mioduski, odejdź Pan proszę jak masz Legię w sercu, nie pogrążaj naszego klubu, od 2017 r. jest tragedia, europejskich pucharów nie ma, mistrzostwa zdobywane na alibi, koncepcje zmieniające się co 5 minut. Wszystko wygląda na nieprzemyślane, niedoinwestowane, a oczekiwanie gry w Europie nie poparte jest ani transferami dobrych zawodników za sensowne pieniądze ani młodzieżą realnie wzmacniającą pierwszą drużynę, jest po prostu śmiesznie i naiwnie. Legii nie stać na dziadostwo, wolałbym rozkapryszonego Radka albo Ljubo niż super ułożonego i grzecznego iksińskiego, który prosto piłki nie umie kopnąć. Piłka nożna to widowisko, emocje, a w Legii jest smutno, bez polotu i bez nadziei na poprawę. Moim zdaniem prędko z tego kryzysu nie wyjdziemy, bo jest on indukowany osobą właściciela/prezesa, który ma wizje i koncepcje, ale nie potrafi doraźnie zbudować grupy ludzi, która potrafiłaby na bieżąco zarządzać klubem i gwarantować odpowiedni poziom sportowy, żeby mecze chciało się oglądać. Myślę, że właściciel powinien zmienić prezesa, a najlepiej samemu odejść. Mamy obecnie słabą drużynę, nie oczekuję nic, ale znieść nie mogę, że brak jest realnych perspektyw na jakąkolwiek poprawę obecnego stanu rzeczy. Trzymajcie się bracia kibice, bo trudny czas przed nami. Z obecnym zarządem, nawet nie ma nadziei, że ktoś zacznie wprowadzać porządek i pozytywne zmiany w drużynie. No niestety, jeśli przegrywamy z Karabachem mającym swoje problemy, to czego oczekujemy... odpowiedz

Mietek - 29 minut temu, *.vectranet.pl Teraz rozumiem, o co chodziło Mioduskiemu z tą jego długofalową wizją. Poprostu długofalowe kompromitowanie się Legii w Europie, długofalowa wymiana trenerów i długofalowy chaos. Jeszcze można dodać długofalowe pośmiewisko. Mam nadzieję prezesie, że w końcu nastąpi twoje krótkofalowe odejście z Legii! odpowiedz

Rambo - 34 minuty temu, *.centertel.pl Dość!!! odpowiedz

Czarny76 - 36 minut temu, *.amazonaws.com Jeżeli ktoś z kolegów zbiera ekipę na wyjazd do Ksiazenic(wiadomo po co)To ja się na ten wyjazd pisze odpowiedz

Brzeg opolski - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Hahaha z taką paka "gwiazd" powinniśmy ich rozjechac, ale jak to w Polsce bywa gwiazdy zarabiają za dużo i nic w Europie nie znaczą. Jedynie na swym podwórku choć i tak w tym jest problem. Heh zostaje może puchar Polski i przy dobrych wiatrach Mistrz Polski. .. żal żal i jeszcze raz żal. ... ale c*UJ było minęło i niech się gwiazdki zreflektuja jaki klub reprezentują. Pozdro dla siostr i braci z Brzegu opolskiego 19 (L)16 odpowiedz

Mioduski musi odejść!!! - 43 minuty temu, *.150.127 Niszczy nas ukochany klub. Jego decyzje, to dywersja. Czesław "711 telefonów do Fryzjera" Michniewicz to parodysta, a nie trener.

Za to, że takiego skorumpowanego pseudo trenera sprowadził do Legii, zamiast prawdziwego Legionistę Vuko, powinien zostać wywieziony na taczkach z Ł3.

Mioduski OUT!! (i cała jego banda przydupasów) odpowiedz

Lipa - 45 minut temu, *.chello.pl Najważniejsze że zadziałał plan odmładzania składu

(L)1916(L) - 48 minut temu, *.tpnet.pl Podobno w Wieczystej są dwie gwiazdy . Może zaryzykować? Kupić? odpowiedz

Dario - 48 minut temu, *.mm.pl Jakim cudem taki nieudacznik stał się właścicielem Legii odpowiedz

Galero - 48 minut temu, *.amazonaws.com Przecież centrum jest I obcokrajowcy też są

Kajtus Czarodziej - 50 minut temu, *.co.uk ..mioduski spadaj w koncu! Zabierz ze soba czesia i cala reszta pajacow i wkladow do koszulek! Bedziecie grali przy pustych trybunach nawet jak kryzys z wirusem minie bo ludzie otworza oczy i przestana do tego cyrku dorzucac pieniadze! Niestety ale kupno biletu na mecz oznacza przyzwolenie na to co wyrabiasz! Ja juz nie mam watpliwosci ani nadzieji na to ze za loczka bedzie lepiej.. zmiana vuko jak najbardziej prawidlowa, zatrudnienie czesia to dramat! Kolejny sezon w plecy.. wyliczanka pastuchow ktorzy nas eliminuja trwa.. odpowiedz

gibon_79 - 32 minuty temu, *.02.net @Kajtus Czarodziej:

Skoro nazywasz ich "pastuchami", to jak nazwiesz tych w koszulkach z Elka na piersi ktorzy oddali trzy celne strzaly i dostali trzy bramki?

Trzeba szanowac przeciwnikoow bo akurat "pastuchy" byli o wiele lepsi I bardziej zmotywowani. odpowiedz

LoczekĆwoczek - 50 minut temu, *.chello.pl Wszystkie zmiany trenera od czasu Berga w tym klubie niczemu nie służą... Jedyne wytłumaczalna zmiana trenera to było odejście Czerczesowa bo po prostu chcieli go do kadry Rosji. A tak to nie ma sensu. W tym klubie problem jest gdzieś indziej. Jesteśmy na dnie, a byliśmy już w momencie gdy graliśmy regularnie w grupie LE, potem Liga Mistrzów, kilka razy na luzie awans do 1/16 LE i od tego czasu seria porażek z jakimiś krajami których nikt nie bierze na poważnie w futbolowym światku. Roztrwoniliśmy piękny współczynnik - przecież my już byliśmy w pewnym momencie rozstawieni we wszystkich rundach eliminacyjnych, stawaliśmy się jakąś tam marką, a teraz przerósł nas choćby Dundalk... Wszystko runęło odkąd nie ma leśnego a rządzi kudłaty i taka jest prawda. To nie trenerzy rozpierniczyli i roztrownili co się dało! odpowiedz

KAT - 52 minuty temu, *.chello.pl Król ( mistrz polski) jest nagi! Prezesie Mioduski sprzedaj lub powierz klub komuś kto ma pojęcie o prowadzeniu profrsjonalnego klubu piłkarskiego. Po co kopiesz się Pan z koniem. Sport to nie prywatna firma to co sprawdza się w biznesie w sporcie niekoniecznie. odpowiedz

pol - 54 minuty temu, *.chello.pl Już nie ma wystarczająco obelżywych słów na te niedojdy i kalekiego prezesinę odpowiedz

Wielki Qarabag - 56 minut temu, *.play-internet.pl Pisałem kilka dni temu że zobaczycie na boisku co oznacza Azerski duch, spójrzcie prawdzie w oczy, aktualnie jesteście kopciuszkiem w europie, my od 7 sezonów gramy w fazach grupowych, czego się spodziewaliśxie? odpowiedz

michalkg - 57 minut temu, *.Gawex.PL Ile można, Kursa?! odpowiedz

Kucik - 58 minut temu, *.novaia.pl Trzecia bramka podsumowaniem wszystkiego! Kazdy sie smieje z Peszki z okregowki aa tam takie rzeczy rzadko sie zdarzaja...co za kurcze blade wstyd!!!! odpowiedz

Koko123 - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Oldboje przegrali i tyle mam nadzieję że pudel da normalnie cześkowi popracować odpowiedz

M@c - 59 minut temu, *.chello.pl Prezes się nadaje .....

Mioduski won... odpowiedz

bojar66 - 59 minut temu, *.centertel.pl Cztery lata syfu! Żadnego rozwoju,żadnego progresu! Żadnego pomysłu! Legia stoi w miejscu,kręci się w kółko! Mistrzowie niczego! I na co Wam dziady kolejny tytuł Mistrza Polski, skoro to Wasz szczyt możliwości....żal dupę ściska...do Biedronki na kasę odpowiedz

Jordan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Banda wkładów bez ambicji z panem kapitanem na czele-WYPIER*ALAĆ! Prezio w czapeczce ze śmigiełkiem, który rozmontował w 5 minut co udało się wypracować w Europie przez lata-łeb do golenia i pchaj taczkę ze swoimi przydupasami z Ł3 nieudaczniku a akademię przerób na hotelowy kompleks. Dobra biznesowa rada. WON! Tylko odcięcie dochodów może pomóc w tej sytuacji i nagły kłopot z frekwencją. Inaczej lata pełne marazmu będą trwać. Hołota będzie zarabiać jak zarabiała a w meczu o Europę będzie się snuć jak dzisiaj mimo przełożonego spotkania w lidze. To jest jakiś żart! odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie... FORZA LEGIA odpowiedz

michalkg - 1 godzinę temu, *.Gawex.PL A wiecie co jest najgorsze? Że i tak za rok zdobędą mistrza. A potem... powtórka z rozrywki. odpowiedz

Galero - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com To nie pierwszy rok .To kolejny rok odpowiedz

Kibic68 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Wstyd po raz kolejny. Taki Lech potrafi a wy co?. Nawet walki nie nawiązaliście. Na to nie ma usprawiedliwienia. Bez walki i serca to dla mnie nie Legia odpowiedz

hehe - 1 godzinę temu, *.awist.pl To ta potęga ekstraklasy co po lidze mistrzów odfrunęła w galaktykę odpowiedz

Galero - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Cześć wszystkim. Zacznijmy od tego jak można posadzić na ławce zawodników którzy cały sezon walczyli o ligę Europy,a wystawić w pierwszym tych którzy są w drużynie od niedawna .brak szacunku do wszystkich do okoła .Brak łodu skladu I J a j.Bez walki ,zaangarzowania. W tej drużynie nie ma ludzi którym zależy na tym klubie.Kontrakt się liczy i tyle.PS.Ciezko utworzyć drużynę z zawodników którzy nie poradzili sobie w przeciętnych klubach.Młodziez.To jest przyszłość odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Wszyscy tu piszą o Legijnym DNA, a ja się pytam jakie DNA ma miasto Warszawa. Kiedyś to było niezłomne niezwyciężone miasto a teraz? Kto tu mieszka? Kto rządzi tym Klubem? Kto reprezentuje to miasto? Warszawy tej prawdziwej już nie. Tu hitler i stalin zrobili co swoje. Nie ma DNA Warszawy to i Nie ma DNA Legi proste odpowiedz

Miluś'73 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszyscy won! odpowiedz

xLSx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I co kur.a? Mówiłem że będzie padaka i porażka. W tydzień nic się nie da zmienić. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.227.22 To był gangbang. Kolejne upokorzenie. odpowiedz

ZIBI - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Czesio prawdziwy Czesio jedyna taktyka wrzutka w pole karne zero kombinacyjnej gry . Jeśli chodzi o piłkarzy sorki ale Jędza i Lewczuk to są w miarę na Polską Ligę i to bez szału ale na pewno nie na Europę jeśli naprawdę nie będzie solidnej obrony to zapomnijmy o czymkolwiek że ta drużyna cokolwiek osiągnie. odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rzecz najważniejsza: koniecznie redukcja płac piłkarzy Legii odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.com.pl Boruc, Lewczuk , Jędrzejczyk= 105 lat i wszystko wyjaśnione. odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 prawda jest taka, że od kiedy odszedł Leśnodorski staliśmy się klubem półamatorskim



a czasami to nawet wygląda jak poziom amatorski. regularnie oglądam mecze okręgówki siedleckiej i czasami nie widać różnicy :( odpowiedz

Mruva Woodstock - 1 godzinę temu, *.sky.com Oczami wyobraźni widzę taką oprawę.Chopin siedzący przy fortepianie (zamiast twarzy Chopina gęba Mioduskiego),a z głośników leci Marsz Żałobny. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michniewicz - trener cudotwórca: w dwa tygodnie rozpieprzył to niewiele, które jako tako sklecił Vuković. Pan taktyk posadził na ławce dobrych, żeby pobiegali ci słabi. Ale oni nie biegali... odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marazm odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tego już za wiele, koniec z dopingiem, bojkot ku...a wszystkiego odpowiedz

Bob - 1 godzinę temu, *.stansat.pl I kogo pudel teraz zwolni?

Trzeba było trzymać Magiere i stworzyć prawdziwą drużynę - to co dzisiaj biegało po boisku to nawet z Coco Jambo z B klasy by przegrało - oby tak dalej i zaraz będziemy grać o utrzymanie w ekstraklapie odpowiedz

LegiaRaga - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl No i 1000 zł wpadło za stówke, Legia handicap 1:0 na Karabach , dobry kurs byl jak Miodek nie zarabia to przynajmniej ja zarobie na tej padace, drużyna przypomina Reprezentacji Polski za czasów Pawła Janasa ;)Kibicuje od 15 lat i jeszcze takiego syfu w tym klubie nie było, jedynym rozwiązaniem jest pozbyć się tego siwego RAKA jak kiedyś Waltera, nie przychodzić na mecze i tyle, nic innego nie wyleczy klubu jak terapia szokowa, aa później trzeba liczyć aby Nasz ukochany Klub kupił Boguś za czapkę drobnych.Niestety w tym przypadku nawet Jurgen za trenera nie pomoże RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY... odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Po 5 min było widać jaki będzie miał przebieg ten mecz, przyjechała drużyna zdeterminowana, wiedząca co ma grać i mająca zawodników którzy świetnie to wykonywali, najnormalniej w świecie dużo lepsza. Nasi zawodnicy jak dostają piłkę to nie tylko że nie wiedzą co maja zrobić ale przynajmniej połowa z nich pierwsze co chce zrobić to zagrać do tyłu a jak już nie można to wali przed siebie ile fabryka dała, smutne ale prawdziwe. Forma drużyny katastrofalna ilość popełnionych błędów ogromna ale skład też bardzo dziwny bo co by nie było to chyba Wszołek, Luquinas czy Karbownik w ostatnim czasie prezentowali się lepiej niż kilku innych graczy którzy dziś zagrali. Niestety Legia za dużo płaci zawodnikom jak na to co prezentują na boisku, zły dobór graczy i mamy co mamy. odpowiedz

cypis - 1 godzinę temu, *.rogers.com wypie...... lic wszystkich naprawde stolica to nawet nie piach to beznadzieja nazwiska kasa i nic wiecej

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Mamy piłkarzy bez jakichkolwiek ambicji na czele z parówą kapitanem jedrzejczykiem po którym nie widać jakiejkolwiek złości sportowej. O prezesie i jego poplecznikach nawet nie wspominam. Brawa dla Lecha. odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wiódł gruby kudłatego odpowiedz

Pozytyw - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ale fajnie gramy w różnych ustawieniach 12341 - 13421-1424 siara i wszystko jasne odpowiedz

Jerz z Potoku - 1 godzinę temu, *.chello.pl Byłoby wielce interesujące poznać aktualne myśli Vuko. Ten wstydliwy mecz pokazał, że były i nowy trener Legii, to praktycznie niewielka różnica. Na korzyść Serba przemawia to, że z pewnością w "meczu roku" nie posadziłby na ławce rezerwowych dotychczasowego wyjściowego i zgranego składu personalnego linii pomocy.

A Czesiu? Zrobił to i tym samym na długo skompromitował się jako szkoleniowiec! Po takich koszmarnych decyzjach personalnych, raczej nie zaskarbi sobie sympatii fanów i kibiców Legii. Prawdopodobnie chciał być do bólu oryginalny i ew. zaskoczyć trenera Azerów, a skończyło się totalną kompromitacją.

Ps.: oczywiście palmę pierwszeństwa w tym europejskim futbolowym mega obciachu należy bezwzględnie przyznać - już po raz piąty - prezesowi dekady. To on jest głównym sprawcą legijnego nieszczęścia!

Niejako w podsumowaniu mojego wpisu formułuję proste pytanie (marzenie): jak długo jeszcze ten "fircyk" będzie rozmieniał to, co jeszcze dobrego z naszej Legii zostało?

Oczywiście, to nie czas i okoliczności na serdeczności, ale na ogłoszenie kibicowskiej żałoby... odpowiedz

Kibolek - 48 minut temu, *.telefonica.de @Jerz z Potoku: MIODUSKI SPRZEDAJE LEGIE, TO BYŁA BY NAJLEPSZA WIADOMOŚĆ odpowiedz

Jerz z Potoku' - 24 minuty temu, *.chello.pl @Kibolek: jak na razie, to nasze, kibicowskie marzenie... odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Grajcie za darmo .... lepiej zmienić skład z jakąkolwiek drużyną z I ligi i napewno by lepiej zagrali. Gwiazdorstwo niestety się kłania ... odpowiedz

W.o.j.t.e.k. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trener nie sprawdził się. Do wymiany! HAHAHA odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Legia nie ma zadnego skautingu. Ma za to dzial zakupow i zbytu. odpowiedz

Jaro1916 deblin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tragedia ale wynika z jakosci piłkarzy. Oni potrafia z podobnym budzetem sprowadzac naprawde ciekawych zawodników. A my mamy podobno jakiegos frendzla ( dyrektora sportowego). Kto obserwował Juranowicia- ślepiec ? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl No nic lecha se pooglądamy ... gratulacje bo w 10 potrafili dowieść wynik... odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Legia moze juz tylko rywalizowac z druzynami amatorskimi i polamatorskimi. Starszne co stalo sie z klubem przez kilka lat. odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.plus.pl A oglądaliście Lecha?....;) odpowiedz

Saska Kępa (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i tradycji stało się zadość: piłkarski polexit produktów piłkarskopodobnych szumnie nazywających siebie zawodnikami naszej Legii stał się faktem. Tym razem ekipa z Azerbejdżanu pokazała im, gdzie ich miejsce. Jedyny pozytyw jest taki, że przynajmniej można się było pośmiać, bo momentami zawodnicy Karabachu po prostu ośmieszali produkty piłkarskopodobne. Gdyby nie Artek Boruc, to mogło być 0-5, albo i gorzej. odpowiedz

Nn - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I jaki był sens zmieniać trenera?! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zaraz,zaraz.Gdybym był piłkarzem Legii to wszystko jest ok. Na koncie się zgadza. Żyje sobie wygodnie jak pączek w maśle. I nabijam sobie liczbę występów w dupoklasie aż stanę się legendą z ilością występów z Elką na piersi. Przykład pierwszy z brzegu Jędrzejczyk. odpowiedz

Krecina Zdzichu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Od słynnej gimbazy przy liczeniu kartek z Cweltikiem rownia pochyła w dół. Nie ważne kto za sterami fatalne decyzje i żelusie na boisku. odpowiedz

SlawoL - 1 godzinę temu, *.net.pl Kiedy w końcu Mioduski zwolni Prezesa odpowiedz

Cosjestnietak - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja rozumiem, że mecz można przegrać. Ba można odpaść z rozgrywek. Ale w momencie gdy dzieje się to w tak skandalicznych okolicznościach, w tak słabym stylu to coś jest nie tak. Śmieszne piłkarzyki biorą grubą kasę a są cieniami samych siebie w kolejnych spotkaniach. Nie podoba się i nie chce się grać? To wypier...lać!!! Niech grają rezerwy. Najwyżej spadniemy do I ligi i klub będzie musiał się otrząsnąć. Nie chcemy kolejnego nic nie wartego mistrzostwa. GRACIE DLA LEGII. TU ZA TE PIENIĄDZE TRZEBA ZAPIER...LAĆ!!! odpowiedz

CBR - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A czego się spodziewaliście? Kim my chcemy grać? Zamiast myśleć jaka to Legia nie jest super otworzmy oczy. Kim grać. Lewczuk wolny. Antola nic do przodu. Pekhart to może powalczyć o górne piłki ale napewno nie dostawać piłek na pojedynki biegowe. A jeszcze ten trenerek na ławkę daje ludzi którzy mogą coś zrobić. Gramy dalej ale tylko zostaje nam liga.... Szkoda...... LEGIA ZAWSZE RAZEM odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Od jutra zakaz gry w koszulkach z eLką na piersi. odpowiedz

WOLA - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na legioniści chyba się serwer zagrzał od pochwał. Bo kometarze dodają się po pół godziny odpowiedz

ga-pa - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dajcie im jeszcze podwyżki, jeszcze piękniejsze apartamenty, jeszcze bardziej wypasione fury, dziwki i koks. Zblazowane niemoty. odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Będzie walka o środek tabeli, a zresztą ekstraklapa rządzi się własnymi prawami. Dobrze, że kibice nie musieli tego oglądać. Obciąć zarobki dziadom, Valencia się uczy, Perkhard bu haha, reszta też niczego sobie. Kolejna klęska, ale w piłce tak już jest. Szkoda, że bardziej się lansują niż grają i zagraniczny szrot nie ma Legii w sercu. Boruc i Slisz, chyba najlepszy. odpowiedz

Ferdynand K - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i muszę się napić. No nie chcę, ale muszę... odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mioduski zrezygnuj z funkcji prezesa i daj pełnić ją komuś kto się na tym zna. Za Twojej prezesury kompromitujemy się w Europie rok w rok. Upokarzają nas już w zasadzie wszyscy. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo !! Wieczorkiem widzimy się we Flamingu ! Piateczek, piątunio czeka ! odpowiedz

Czesiu zarządził - 1 godzinę temu, *.com.pl My out a Łach gra dalej. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Proponuje zmienic nazwe z Legia Training Center na Legia Shame Center odpowiedz

WOLA - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jesienne zmiany trenera to nigdy nie jest nic dobrego odpowiedz

Smutne - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miosuski powinien sprzedać klub jak najszybciej , bo na niego poleci hejt, znawców dużo jest a chętnych Jana klub jeszcze więcej , szkoda , że nie mają na króla i stoją przed sklepem ... Wracając do wyniku tragedia , słabe granie , brak pomysłów. Kto do tego doprowadził ? Znając życie jakiś baran " dyrektor" odpowiedz

Marcin(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mioduski kiedy w koncu zrozumiesz ze pchasz Legie w przepasc nie masz pojecia o kierowaniu klubem!!! WSTYD!!! WSTYD!!! WSTYD!!! odpowiedz

Krecina Zdzichu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To kiedy wyprzedaz garazowa? odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na trybunach powinny być herby tych potęg piłkarskich od których Legia dostawała lekcję gry na boisku odpowiedz

Ooo - 56 minut temu, *.vectranet.pl @(L)1916(L): to dobre kolego ,to to powinno być odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mam tylko jedno pytanie które odpowie na dzisiejszy wynik - który z zawodników legii zrobi przewrotkę do tyłu taką jak zawodnik Karabach-u po pierwszej bramce, i tu jest odpowiedź, nasi drewniacy nawet dobrze biegać nie umieją, co było widać w meczu z Górnikiem i dziś, oni jak i Górnik zawsze byli pierwsi , a nasi ( pseudo ) chodzą po boisku jak na spacerku- żenada , ale ja mam sposób je... tą fraj... drużynę i jeśli ktoś ma z was jaja to tak ja ja nie pójdzie już w tym roku na żaden mecz legii, aby dac znać loczkowi że mamy w dupie to co on robi i nie będziemy dokładać do tego jego ch.. .go projektu !!! odpowiedz

Miszczunio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Prezes musi zapłacić głową za tą padlinę którą organizuje od czterech lat!!!!! odpowiedz

Wasz Czeslaw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tu nie ma co rozpaczać tu trzeba dzwonić. Azerów moze byc nie stac teraz na latanie po calej Europie, bo kazdy usd idzie na kalacha i sami oddzadza miejsce w grupie. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.27.198 Patologia. Kolejny trener bez pomyslu na gre. Prezes fajtlapa nie zna sie na pilce. Odejdz czlowieku!!!!! Robi nam sie nowe ITI odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Wstyd i hańba. Miodek wy.. Er.. La. Z Legii! odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.mm.pl Kopią piłkę w 32 lidze Europy. Zarobki z kosmosu. Grają piach, jesteście miernymi kopaczami w miernej lidze. W Europie goli was każdy. Czas zbojkotować tę waszą żenadę. Nie chodzić na mecze, nie oglądać. odpowiedz

hugio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Miodek zmienmy trenera znowu na eklape za dobry ???????????????????? odpowiedz

eL - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Taktyka i ustawienie jak u Berga. Azerowie pięknie odrobili lekcje z rozszyfrowanie Legiunii. Niestety czeka nas parę lat chudych.... za duże kontrakty. Jak u Janasa powinno byc rozrysowane odpowiedz

miemat - 1 godzinę temu, *.net.pl no i co tu powiedzieć? Prezes, trener i dyrektor sportowy honorowo do dymisji. może to złagodzi rozczarowanie i potęzny wkur... odpowiedz

Kibic Lecha - 1 godzinę temu, *.55.72 Spokojnie, macie jeszcze rewanz :D odpowiedz

miron - 54 minuty temu, *.jmdi.pl @Kibic Lecha: kibicu łacha do Wronek won pajacu odpowiedz

Kibic z Sanoka - 1 godzinę temu, *.sanok.biz Ale mamy trenera , rozpi......ł drużynę po tygodniu. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wstyd i blamaz porostu tej drużyny nie da się oglądać. Szkoda tylko Boruca odpowiedz

G - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Masakra odpowiedz

Malasz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Desant z Wronek i już są efekty! odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nareście mamy trenera na miarę Mioduskiego, pięknie ustawił drużynę i jeszcze piękniej wyselekcjonował zawodników.Ciekawy jestem czy hejterom nie przeszkadza ze Czesio biegał w dresie,A tak na marginesie zastanawiam się czy PZPN nie powinien dać LEGII 2 tygodnie wolnego.bo chyba są poza rytmem meczowym. odpowiedz

Siniak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I wy byliście zdziwieni po wypowiedzi Michniewicza przed meczem? Drużyna jest kompletnie nie przygotowana. Szczyt formy przyjdzie ale w grudniu. Miałem styczność z trenowaniem młodzieży bo jestem trenerem łucznictwa. Formę buduje się na konkretny moment, szczyt musi być na najważniejsze wydarzenie. Vuko i jego ludzie spieprzyli sprawę na całej linii. Michniewicz to wiedział i dlatego mówił to co mówił. Katastrofa!!! odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wallendrod A.D. 771 odpowiedz

SdK - 1 godzinę temu, *.chello.pl oczekiwany komunikat...Sprzedam klub odpowiedz

maka - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Apeluje by przełożyć najbliższe dwa mecze .. może k.. trzy bo drużyna ma prawo być zmęczona a Czesio chyba nie miał czasu jeszcze ze wszystkimi pogadać. A może to taka taktyka na rewanż który to w głowie Czesia Legia wygrywa z gracją nastoletniej baletnicy 4-1 i po latach wraca do LE. Na koniec tego pięknego snu prezes poczochrany dostaje lokówkę w prezencie od świetego mikołaja... odpowiedz

mjuzik - 1 godzinę temu, *.154.231 HAŃBA! odpowiedz

PO(L)DI - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I ch..j choinki nie będzie. Teraz trzeba się skupić nad utrzymaniem w ekstraklapie. :)) Bali się, bo jakby awansowali musieli by grać w europie, a tam covid szaleje, a tak bezpieczniej. Wiadomo zdrowie najważniejsze, a i kasa się zgadza. odpowiedz

@drewno - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobrze ze ACO nie musi sie wstydzic a Czesiu moze sie skupic na lidze , pajacyki odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dramat odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.plus.pl Za malo przerwy mieli. Mecz z Drita bylo trzeba tez przelozyc, zeby sie przygotowac do Qarabagu :) CO roku napinka i mydlenie oczu :) ale wazne, ze co roku coraz mniej ludzi sie na to nabiera :) Miodek zalata dziure, bo sprzeda Karbownika. Cena maks 4 miliony jesli sa nadal chetni. Za rok znowu napinka sie zrobi i balon sie napompuje :) Mamy ogorkowego mistrza. To musi wystarczyc. TV i tak malo kto oglada, wiec po co nam puchary. Niech sie pyry ciesza, ze w ororkowej lidze europy beda graly. My za rok moze w pucharze 3 swiata zagramy i wtedy wszystkim sie glupio dopiero zrobi :) odpowiedz

Mis - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski pajac do kancelari won odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Do redakcji

Za taki mecz ocena 1 to jest sporo. Nawet 0.



Tego nie da się ocenić. Ale dałem same 1 odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @(L)1916(L):

Arturowi też? Jedyny co zasługuje na więcej odpowiedz

Wiktor Wektor - 1 godzinę temu, *.236.12 Widać rękę Czesława. Dobrze, że przełożyli mecz ze Śląskiem, mogli się lepiej przygotować. Strach pomyśleć gdyby grali przemęczeni. odpowiedz

Domel - 1 godzinę temu, *.net.pl 25 lat temu to była Legia ! A teraz? Jest stadion

Sam w to nie wierzę odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Rezultat meczu jest smutnym podsumowaniem działalności właścicieli Legii w ostatnich latach, która doprowadziła klub do stanu sprzed 7-8 lat. Ta kompromitacja przy jednoczesnym sukcesie Lecha powinno uzmysłowić Mioduskiemu, że czas Legii przy takim a nie innym podejściu własnie dobiegł końca. Tutaj potrzeba koncepcji "spalonej ziemi". Trzeba wyzerować zegar i zacząć wszystko od nowa. A konkretnie od zdrowej struktury klubu z prezesem znającym realia sportowe, z Dyrektowym sportowym mającym rozeznanie w świecie piłkarskim, z trenerem fachowcem.



Trzeba również dogłębnie odświeżyć szatnie, podziękowac piłkarskim emerytom i rencistom, skonczyć z "odbudowywaniem, komponowaniem, dawaniem czasu. To bzdury. Dobry kierowca poprowadzi każdy samochód, dobry inżynier zrobi dobry projekt w każdej firmie, a dobry spawać pospawa blachę i rurę we wszystkich pozycjach. Czas amatorszczyzny dobiega końca - Europa bolesnie nas zweryfikowała. A za chwilę uczyni to Lech, Raków, może i Górnik. odpowiedz

Szymon - 53 minuty temu, *.chello.pl @Wolfik: problem tkwi w tym że mioduski Nie potrafi oddać władzy osobom kompetentnym. Myśli że jest guru i koniec. A ja chcę aby bankruta przez to zaliczył. Tego mu życzę. Płaczu po nim nie będzie. I niech od Legii odp... się odpowiedz

Siwy siwulec - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dziady wstyd wstyd

Brak czego kolwiek brak zangazowania biegania itd itd

Wypchac Mioduskiego on i prezes to jak ja i balet odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ile jeszcze potrzebujemy upokorzeń zanim pogonimy z prezesury tego biznesmenika.. odpowiedz

W MOIM SERCU WIECZNIE JEST TYLKO LEGIA CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Witam,

Zaglądam tu sporadycznie, bo zbyt wiele młodzieży, a mało konstruktywnej dyskusji, ale zapewniam, że jestem egzemplarzem znanym realnie w środowisku kibicowskim, a mój pseudo z wpisu jest tylko do netu.

Jednak całym sercem się cieszę z wyniku i braku awansu. Niestety póki obecny będzie Mioduski moje podejście się nie zmieni...

Nie kwestionuje jego wykształcenia i predyspozycji biznesowych, ale piłka nożna i klub piłkarski to nie jest i nigdy nie będzie korporacja ani parkiet giełdowy.

A mam wrażenie, że to tam jest jego miejsce...

Ośmiesza się swoimi decyzjami trenerskimi i jest tak naprawdę atrapą Abramowicza czy nawet Filipiaka...

Podsumowując...

Mam nadzieje, że ta porażka przeleje czarę goryczy i pójdzie w p...u ???????? odpowiedz

Kiku78 - 1 godzinę temu, *.194.6 Vuko wróć! odpowiedz

Galwano3 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oczekuję fachowych rad jak ratować naszą Legię. Jak wyjść z tego korkociągu. Ta drużyna nie może się tak kompromitować. odpowiedz

Supe(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl KJMać ale wstyd i dziadostwo,tak naprawdę to ch.j wie co powiedzieć po takim meczu,jestem wiernym kibicem i żal było na to patrzeć ale serio w pewnym momencie to już nie wiedziałem czy śmiać się czy płakać. Ch.j tam napiję się,niech wódka zadecyduje co mam zrobić,Wy też tak zróbcie Legioniści,tylko to nam zostało... odpowiedz

Lachu - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ???????????????? odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uff dobrze że Pudel zwolinł Vuko bo inaczej byłby blamaż... odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeden z gorszych meczy jakie pamiętam w ostatnich latach odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl onet pisze... wojskowi odpadają w fatalnym stylu, jacy wojskowi się pytam?? jak reporter musi antolicovi zadawać pytanie po angielsku... kur... wstyd, czy ktos w wywiadzie Lewemu zadaje pytania po polsku ? wojskowi to byli kiedyś odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszystko przez ten konflikt zbrojny w Azerbejdżanie. Czesław nie mógł wysłać drona, a co za tym idzie nie był w stanie przygotować żadnej taktyki, Bez kitu to jest najsłabsza Legia od dekad. odpowiedz

Gimbi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mołdawia, Luksemburg, Kazachstan, Cypr, Azerbejdżan... I pomyśleć, że kilka lat temu był remis z Realem w Lidze Mistrzów. Legia potrzebuje Trenera - tego najbardziej brakuje od czasów Stanisława Czerczesowa. odpowiedz

Lviz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Noz kur*a nie dalo sie na to patrzec!!! odpowiedz

W45 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierwsza bramka za wysoko noga na Jedzy a pan Szczesny w studio nawet tego nie zauwaza omawiajac ta sytuację. A pozniej to juz nie ma co tlumaczyc nawet. Lecimy bez pilota a w tymczasem prezes zabawia stewardessy odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powiem tak, słaba forma od poczatku sezonu, Górnik zaczął, oni dokończuli sprawę odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Parafrazując Kisiela (Stefana Kisielewskiego) problem nie jest to, że jesteśmy w d..pie, problemem jest to, że zaczynamy się w niej urządzać. odpowiedz

Tbox - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cóż, po co grać i się męczyć w czwartki za jakąś tam spóźnioną premię jak można ją odebrać dziś... kurs 4+

A podpierając jednym pewniakiem jeszcze lepszy.

Dobrej nocy. odpowiedz

Czarna rozpacz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żeby tak można by odciąć się i wywalić z serducha tak ot sobie ulubiony klub to dziś jest ku temu okazja , jednak tak się nie da ,sposób jest jeden nie łazić na Ł3 dopóki takie gówno tam panuje , bo kibiców ładować w jajo przez 4 lata a oni wybaczają - to w..jograjstwo chyba nastał kres ... odpowiedz

cypis - 55 minut temu, *.rogers.com @Czarna rozpacz: jak to milo madrego posluchac odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Michniewicz i jego strategia - tragedia ! odpowiedz

Dzida - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski - masz resztki honoru? Odejdź / sprzedaj / oddaj miastu. Co chcesz, ale nie utożsamiaj się z tym klubem. odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wlasciciel powinien spojzec w lustro i wywalic prezesa. Tyle w temacie. DNO DNA. odpowiedz

caa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kolejny wiekopomny sukces miodoustego prezesa. Po malujących trawę Słowakach, mistrzu Luksemburga i remisie z dzielnymi Gibraltarczykami, mamy dwukrotne odpadnięcie w eliminacjach, w których dzięki szczęściu w losowaniu ani razu nie trzeba było się ruszać ze stolicy. Do tego dorzućmy tak na oko ze czterech trenerów "na lata" w ciągu trzech lat. Oraz fakt, że powodem objęcia samodzielnych rządów miało być uzdrowienie finansów Legii. Na koniec prezesury Leśnodorskiego w kasie Legii leżało 16mln, teraz długi przekroczyły podobno 150mln... odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Znów wstyd......... Panie Prezesie, nie ma Pan pojęcia o biznesie piłkarskim. Zamiast sukcesów Klub szoruje po dnie od paru lat i kompromituje kibiców i niszczy piękną historię Klubu..... Czas sprzedać klub, może Pan zająć się uprawą pomidorów, zbieraniem grzybów, malowaniem obrazów albo ścian.. Do momentu dopóki Pan będzie wciskał nam taką miernotę i mizerię doputy nasza noga nie stanie na naszym stadionie.... odpowiedz

Dodaj komentarz - 1 godzinę temu, *.dg-net.pl No comment odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taaaaaaaaa no to doszło już do tego że Azerbejdżan nas leje i tyle w temacie.A Lech Poznań leje zespół z Belgii i awansują dalej.Brawo dla Lecha chociaż kocham LEGIE.No to dno dna nam się urwało i lecimy dalej w dół.Panie Dariuszu Mioduski sprzedaj pan LEGIE z powrotem Bogusiowi Lesniodorskiemu bo za jego prezesury graliśmy w Lidze Mistrzów a za pana Dariusza prezesury męczymy się w naszej cudownej ekstraklasie.Michniewicz znów kolejny cudowny trener.Oprócz Jacka Magiery i Henninga Berga reszta to leszcze albo szproty tylko kase im płacić panie Mioduski i piłkarzom też.Ostatni niech zgasi światło syf i jeszcze raz syf i kupa mułu razem z dyrektorem szefem Mioduskim.Sprzedaj wszystkich i już.My mamy Legia Training Center a Lech Poznań ma pieniądze za grupę Ligi Europy.Dziękuję dobranoc.LEGIA TO MY!!!! odpowiedz

Michniewicz won! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Super trener zagwarantowal sukces. Wyjdzie nam protegowany Fryzjera bokiem ???????????? odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.231.252 To jest tragedia tam trzeba zrobić rewolucję od samej góry przecież ten pseudo dyrektor sportowy nie przeprowadził żadnego dobrego transferu

Marcelll - 1 godzinę temu, *.com.pl Po prostu jest mi przykro :( odpowiedz

Radom L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale vuko spieprzył przygotowania.

Oni wyglądają jak fachowcy z okręgówki! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.plus.pl mioduski, kluby ktore grają i liczą się w europie to kupują piłkarzy a nie jak ty i wasz zarząd bierze wszystkich którzy nie są nigdzie już potrzebni. a za karbownika kilka mln euro chcecie, jeszcze sie nie nachłapaliści, wstydu oszczędź i prowadź salon fryzjerski odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oni przegraliby nawet z FC Penguins Madagaskar... odpowiedz

buba - 1 godzinę temu, *.rogers.com no i co potrzebne wywrotki zeby dziure zasypac odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Frajerzy i kelnerzy odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ja już dziękuje odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie podawaj sie..... :))) odpowiedz

Azer - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Ostatni gasi swiatlo

Dobranoc odpowiedz

Novacco - 1 godzinę temu, *.35.14 Jest mi tak po prostu bardzo smutno. Prezes nie zdaje sobie sprawy jak wiele młodych i starszych serc krzywdzi. Dobranoc odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kto następny - Andora , Watykan ? :) odpowiedz

griff - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek: Wyspy Wielkanocne i Antarktyda. Może będzie remis. odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek: Watykanu na szczęście "gwiazdorów" nie ma w UEFA :) odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Przemek: San Marino,Albania w nie dalekiej przyszłości Kosowo, Wyspy Owcze. Giblartar odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest mega wstyd....ale pytanie co gdyby przypadkiem w pierwszej polowie strzelili bramke i awansowali do fazy grupowej? Co by bylo wtedy?

Przyjezdza AC Milan i i ich pilkarze ze smiechu kładą sie na boisku i bylby dopiero wstyd na cały świat. Nawet Barack Obama by sie z nas śmiał.



Co z Legia Training Center? Rodzice zastanowcie sie zanim tam poślecie swoje dzieci.









W S T Y D



Duży miś ,a nie żadna walencja!!!!!!! odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl A tak na poważnie to właścicielo-prezes powinien zastanowić się jak budować drużynę.

Ilu piłkarzy trenerów widzieliśmy dzisiaj którzy grali w eliminacjach w zeszlym roku?



Za rok bedzie to samo. Lopez juz widać że będzie niewypałem. Valencia cos pogra lub raczej nie i wróci do Anglii. Jowanovic bedzie drugim Rocha bez wyrazu na rezerwe. Napastnika to jeszcze z trzy razy bedziemy w sezonie zmieniać. Boruc na emeryturze bedzie, razem zapewne z Jedzą i Lewczukiem. Sliz i Karbo beda juz w nowych klubach. odpowiedz

Milord - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie poddawaj się....





Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki wstyd. Wszystko normalnie, tylko wynik kosmiczny. 711 nie miał do kogo zadzwonić i mamy to co mamy. Czuję że ten dron to małe miki, teraz NASA będzie dla Czesia pracować. Miałem napisać pudel ale nie. MIODUSKI WON. I czekam na szczekaczy typu sam wyłóż kasę. Jeszcze raz MIODUSKI WON odpowiedz

Dawid - 1 godzinę temu, *.fiberlink.pl U nas nie ma niestety radości z gry. Płacić tylko za wygraną to będą biegać od pierwszej minuty a nie od 88 odpowiedz

bojar66 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dno! Dno! Warstwa mułu! Dość tego! Wstyd do kwadratu! Mioduski wont! Obyś zbankrutował! odpowiedz

jayjayPL - 1 godzinę temu, *.inetia.pl kto osobiscie odpowiadała za straty goli w meczach z Astana, Sheriffem Tiraspol, Spartakiem Trnawa, Dudelange, Omonia i dzisiaj z Karabachem. Panowie Jędrzejczyk i Lewczuk od 2016 roku nie powinni grac w tym klubie. odpowiedz

Szczepan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszystko już zostało powiedziane, problem jest w gabinetach i zarządzaniu a raczej jego braku. Ciągle rotację i przypadki,żonglerka trenerami, transfery tylko z klubu żeby kasa się zgadzala. Loczek dopóki zarabia nie odejdzie nie ważne czy pucharami czy kogoś sprzeda ważne że się zgadza. odpowiedz

Legia Warszawa to my..!! - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mioduski,to już znaczący sygnał!!



Dosyć tego. Zostaw to i..



WYPIER...AJ odpowiedz

Szczepan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszystko już zostało powiedziane, problem jest w gabinetach i zarządzaniu a raczej jego braku. Ciągle rotację i przypadki,żonglerka trenerami, transfery tylko z klubu żeby kasa się zgadzala. Loczek dopóki zarabia nie odejdzie nie ważne czy pucharami czy kogoś sprzeda ważne że się zgadza. odpowiedz

Revolt - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Albo loczek, Albo Legia... odpowiedz

zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Loczek dziękujemy!!!!!!Co do pseudokibicow,macie zastępcę Vuko.Jak cudownie odmienił druzyne.Bajka.Widzicie teraz że zle loczek zrobil???Vuko wróć!!!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl @zlb: czy naprawdę oczekiwales że Michniewicz gwiazdeczki odmieni w lekko ponad tydzień? Trzeba dać mu czas chociaż wątpię, żeby coś się zmieniło, tylko Czerczesow potrafił ich wziąć za mordy odpowiedz

wawa3 - 1 godzinę temu, *.medianet-world.de Trzeba kibicować Lechowi. To od dzisiaj najlepszy klub w kraju. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @wawa3: tylko w lidze nie idzie temu "najlepszemu klubowi" odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Forum pęknie w szwach. Obstawiam rekord 500 komentarzy odpowiedz

Bochen - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czemu Karbownik z ławki dopiero? odpowiedz

zupełnie Obiektywny - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl było blisko, walka na całego, sport, zdarza się

brawo za walkę!!!

dopóki walczysz jesteś zwycięzcą...

głowy do góry, Czesiu odpal drona i dalej róbcie swoje dobry kierunek obrany, zabrakło niewiele

Marek5632 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl BRAWO LEGIO.. NIE MA JAK KOMPROMITACJA!!!!! MASAKRAA odpowiedz

Banio 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Proszę, nie piszcie mi teraz że kibicem się jest ...



bla bla bla! Po tym co zafundowali nam pilkarzyki i mioduski tylko PUSTY STADION!!!! odpowiedz

Otto - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak można w ogóle sądzić, że można cokolwiek osiągnąć z trenerem o imieniu CZESŁAW??? odpowiedz

V geny - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl @Otto: eheehehehehehehheeheheh odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wstyd. Kazachowie, Macedończycy, Azerowie, Luxemburg wszyscy robią se jaja z tej Łęgi. odpowiedz

wawrzyszew - 2 godziny temu, *.chello.pl racje ma Dziekanowski, ze bez pionu sportowego z prawdziwego zdarzenia sie tu niewiele zmieni odpowiedz

Matti - 2 godziny temu, *.plus.pl Jakich mamy grajków takie mamy wyniki. Tu nawet najlepszy trener by nie pomógł. Można tęsknić za nikolic prjovic vadis Moulin niezgoda itd odpowiedz

speede SnD - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dno Dna..... :( I co Mioduski ?????? Zachwycony ??????

Najlepszy transfer to jak siebie sprzedasz na wschód.... jak najdalej od Legii, ty idiotoooooooooo !!!!!! odpowiedz

J1980 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale jaki miszcz był... Łódka... Race... Śpiewy... I na ch...j wam to było... Jak mówiłem że gówno to wszystko warte to zostałem zbesztany jak bura suka bo taki miszcz i prawdziwy kibic nie wymaga tylko pije i race pali bo jest miszcz... Macie miszcza hahahaha... Przynajmniej można od dłuższego czasu fajnie zarobić na tym niszczy u buka... I niech tak będzie. Niech gówno grają a ja zarabiam... odpowiedz

WOLA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I co teraz będzie? odpowiedz

Franz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WOLA: Tak samo albo jeszcze lepiej. odpowiedz

A co ma być? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @WOLA: góvno odpowiedz

monter1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl Wizja i polityka właściciela nie ma nic wspólnego z budową stabilizacji klubu.

Sceptycy, nie lubiliście Leśnego i Żewłaków ale szalone przygody w pucharach będziemy pamiętać jeszcze długo i podejrzewam, że za tych rządów nic się nie polepszy...przykre...a na tą chwilę zostaje dopingować pyrę w zdobyczach europejskich punktów... jeszcze raz...bardzo przykre... odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale nam wjeeee...aali odpowiedz

Lukasz - 2 godziny temu, *.orange.pl Kudłaty zniszczyłeś tę drużynę, idź już w ch... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Za mało czasu aby posprzątać gó.no po vuko. Niestety kolejny "trener" 711 nie ma pomysłu na grę. Dalej Boruc do Pekharta :/ Z tym prezesem o LE można pomarzyć !!! odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ktoś spodziewał się, że będzie inaczej??? Ja pi3rdole, powiedzieć masakra to nic nie powiedzieć. odpowiedz

Paul Visco - 2 godziny temu, *.chello.pl Po 1 . Czesiek .... W ....

Po 2 . kto od kiedy za I wstawia najemnika do 1 składu (Valencja)

po 3 Kto rozsądny zatrudnia Cześka ( nic , nigdy nie osiągnie ) Patrz na młodzieżówkę

Po 4 5-6 ZAWODNIKÓW NIE POWINNO ZNALEŻŚĆ SIĘ 1 SKŁĄDZIE (patrz strategię Paok u , nie wyszła a ten ..... to powtórzył )

Najlepszy Boruc na boisku popłenił 3 -4 błędy

No żeś K.., jA ... P....

Pierwszy raz to napisze Panie Miodiulski jakiś tak szacunek za dofinansowanie i utrzymanie Legii na pewnym poziomie . Jednakże czas już sprzedać Legię komuś kto się nie W ..... w 1 skład i zatrudni ludzi którzy znają się na swojej pracy -począwszy od zarządu a kończąc na trenerze odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Frajer prezes. Rozje&@ł klub. Do czasu jak ta pała będzie prezesem to ja nawet na Torwar nie przyjdę żeby się gównem od niego nie umazać. odpowiedz

Ż(L)B - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak włodarze chcą im tyle płacić - to gratulacje. Raków by się lepiej zaprezentował, niż ta banda przepłaconych błaznów. Jeden plus jest taki, że Michniewicz zostanie obnażony i przynajmniej po Brzęczku kadry nie obejmie. odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dariuszu Mioduski jesteś z siebie dumny? Czy znowu powiesz że to była wpadka po raz czwarty z rzędu... Wiem że ty nie grałeś ale to ty zatrudniasz tych przepłacanych amatorów. odpowiedz

Sig - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja widzę plusy. +Pilkarze mają wolne czwartki +skoncentrują się na MP+PP + Michniewicz dał mocne argumenty że nadaje się na trenera 1 reprezentacji. odpowiedz

Darek. L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i co trenerze , po co te kombinacje bez Luqki, Wszołka, Karbownika w pierwszym składzie

Dramat wstyd



Pyry awansowały a L ja zwykle wyjazd z ligi

Czas na konkretne zmiany odpowiedz

Fredu - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten Karabach obecnie jest o dwie klasy wyżej od Legii. Każdy kto wierzył w awans był fantastą. Trzeba budować drużynę na przyszłe lato i w międzyczasie zdobyć mistrzostwo. odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.amazonaws.com moze zamiast kupowac Kapustki Valencje Juranovicow kupi ze czterech Azerow. odpowiedz

grzegorz gajowniczek - 53 minuty temu, *.chello.pl @lol: a po co kupować? niech się na bakalarską przejedzie to i całą jedenastkę znajdzie. odpowiedz

L jak Legia - 2 godziny temu, *.net.pl Patologia... odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.a1.net Koniec! Obudźcie mnie za 5 lat ! od teraz nie interesuje się Legia! Dziady !!! odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.chello.pl to jest teraz tragedia odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jak to jest że teoretycznie najsłabszy piłkarz (Boruc) jest najlepszym piłkarzem Legii na boisku. Mam wrażenie że chłopcy zarabiają poniżej najniższej pensji krajowej ponieważ większe zaangażowanieb i umiejętności widač w pracy u kasjera w Biedronce.

Wypi......ić wszystkich, zaorać i zacząć grać trampkarzami.



Poraz kolejny jest mi cholernie wstyd. odpowiedz

AliMario - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wróć Lesnidorski...!!! odpowiedz

sebastian - 2 godziny temu, *.multimo.pl Wstyd, hańba I blamaż. Zmiana trenera nic nie da. Bardziej zmiana prezesa i jego doradców. I przede wszystkim piłkarzy. OBNIŻKA pensji i to od wczoraj. Żadnego pomysłu na grę. Nasi kopacze wystraszeni jak indyki przed świętem dziękczynienia. Płakać się chcę odpowiedz

gibon_79 - 2 godziny temu, *.02.net Trzy!!!celne strzaly na bramke w calym meczu!!!

Druga bramka dla karabachu zalozyl kanal Borucowi...

A przy trzeciej bramce nawet sie nie ruszyl.

WY moja Legie hanbicie.

nie poddawaj się - 2 godziny temu, *.68.16 fajnie :) odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.plus.pl WSTYD to MAŁO POWIEDZIANE !!!!!

Wyp.... wszystkich strych dziadków - Antolic, Jędrzejczyk, Lewczuk,

Do rezerw - Mladenowic, Lopez, Pekhard

Grać młodymi - jedyni któremu sie chciało Slisz, Kapustaka

Sprzedać - Karbownika

Do obrony Mosór,

Dać szanse Valencji odpowiedz

MK - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie wiadomo ... śmiać się czy płakać? odpowiedz

Wie(L) un - 2 godziny temu, *.18.56 Brawo drużyna jesteście mega frajery odpowiedz

Semper Fi - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Dajcie mi znac jak w Legii zaczna cos grac!

Tymczasem zegnam frajerska gre!

W sercu Zawsze Legia!

I tyle.

Nie ogladam, nie wspieram, nie place za miernote!!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Semper Fi: Zaraz Kolego usłyszysz, że nie jesteś prawdziwym Legionistą.... odpowiedz

wwy - 2 godziny temu, *.it4polska.com dno dna to malo powiedziane... odpowiedz

Kmicic - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak zawsze odpowiedz

sstx - 2 godziny temu, *.mm.pl jak ten Raków mógł przegrać.... nawet w 10... ale tam są wściekli teraz odpowiedz

Val - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To wina Vukovica odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.201.104 Nie spodziewałem się cudów. Rozumiem że tydzień to mało ale jeżeli na czymś pracowali to ewidentnie tego nie było widać na boisku. Tak naprawdę cel nie został osiągnięty, i co by nie pisać to Lech z mniejszym budżetem wygrał 4 mecze w eliminacjach i pokonał jakiś mocny zespół. U nas płacz i zgrzytanie zębów. Środek obrony do zmiany, Valencię jeśli to roczne wypożyczenie to już bym oddał i dal szanse tym na których trzeba budować zespół na przyszły rok. Wygląda to dramatycznie i niestety jak to w naszym kraju bywa zarządzanie leży na całej linii. odpowiedz

Wasyl(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mozna przygotować drużynę by miała siłę .

Azerowie wyglądali tak fizycznie jak Legia za Czerczesowa.Mioduski cofnelismy się parę lat.Przygarnij Lesnodorskiego przeproś Go odpowiedz

Grzesiek - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Kucharski WON z Legii!!!!



Żewłakow wróć ???? odpowiedz

Bielany - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I teraz po 100 okrążeń do okoła stadionu. I już na 6 rano na trening. Powinni się wstawić i zapier...alać 8h.

Wyprzedaż w Legi czas zacząć

Żal patrzeć na ich nawet nie można nazwać tego grą,... Pekhart wóz z węglem na napadzie nic nie zrobi wobec szybkich obrońców. Mam obawy ze teraz jeszcze porażka z Cracovia w super pucharze. I jak skończymy sezon w pierwszej 6 to będzie sukces. odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Z liscia wszystkim, no moze bez boruca odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdzie jest Boguś? odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno dna!!!!!!!!

Takim składem to możemy grać w fortuna 1 lidze. odpowiedz

ile mozna... - 2 godziny temu, *.centertel.pl no ile ????? odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Mioduski po porażce bedzie szukał oszczędności więc od jutra Boruc z Jędrzejczykiem będą duetem grających trenerów odpowiedz

MIODUSKI PAKÓJ WALIZY !!!!!! - 2 godziny temu, *.play-internet.pl WSTYDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Jędrek - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Serdeczne wyrazy współczucia wszystkim graczom i kibicom Legii przesyła rodzina z Białołęki. Kiedyś, z niezłym skutkiem, w naszej druźynie grało 11 polskich piłkarz - i nawet daleko zaszli w europejskich pucharach. Grotyński, Brychczy, Deyna, Gadocha, Ćmikiewicz... odpowiedz

zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Moze wkoncu Żyleta sie ogarnie i głośno powie że loczka czas jako prezesa nadszedł czas.Ale wstyd!!!Pyry grają dalej,a My... odpowiedz

Co teraz? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kogo zwolnić? Kogo sprzedać? Co dalej? odpowiedz

Klimek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rzadko się udzielam tu ale jaki wstyd, przyjechała drużyna lepsza wpakowała 3 brameczki i dziekuje przepraszam uuuuj że jest Azerbejdżanu. Raz po raz rok w rok grupa pucharowa. A Teraz słowo do zwolenników najlepszego prezesa BL cegiełkę pozostawił po sobie. Nikt mu tego nie zabierze, ale komu to pozostawił każdy widzi to raz, dwa ofiarował darmowa pomoc Wiśle Kraków w potrzebie, to może teraz w potrzebie by coś szepnął Kudłatemu do ucha, aby Nasz ukochany klub powstał z kolan bo jesteśmy w dupie i gówno widzimy.... odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przestałem kibicować Olimpii od dzisiaj nie kibicuję Legii wstyd wstyd i jeszcze raz wstyd, za co pseudo grajki biorą tyle kasy nie potrafią nic już z byle kim przegrywają wygrywają z zespołami pokroju amatorskich drużyn, rozgonic to towarzystwo bo patrzeć się na to nie da odpowiedz

Redman - 1 godzinę temu, *.telia.com @Simon: idź na konwiktorska paziu!

LTM! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Simon: przerzuc sie na pyry bo jesien w europie beda grac. odpowiedz

ku(l)enovic - 2 godziny temu, *.sky.com Nowa powieść ,,Dziady część 4" reżyser, i scenarzysta sami wiecie kto.

Oj dana Oj dana dokąd zmierzasz legio ma kochana,

oj dana oj dana po twej grze nie zasnę do rana ,

Oj dana oj dana sraczka murowana

oj dana oj dana odpoczniemy do rana

oj dana oj dana będzie przelew siana

oj dana oj dana wymienimy tych piłkarzy i trenera do rana odpowiedz

Bydle - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Proponuje 9 trenera w ciągu ostatnich 5 lat i teraz na pewno się uda. Do tego proponuje ściągnąć kilku doświadczonych graczy. Kowalczyk Arubena, Omelanczuk Włodarczyk i drżyj Europo. A i koniecznie druga akademia i ze dwóch nowych skautow nie wiem może jakaś rodzina kucharskiego. Do tego kogoś z dna odpowiednim i super zajebisty system informatyczny do analizy rywala. A potem to już z górki odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.centertel.pl To już nawet nie złość, to już chyba tylko żal i przykrość, dziękujemy Wam piłkarze, trenerzy, dyrektorzy, prezesi... odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.amazonaws.com dramat i dziadostwo trwa odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dariuszu Mioduski jesteś z siebie dumny? Czy znowu powiesz że to wypadek przy pracy po raz czwarty z rzędu! Wiem że ty nie grałeś ale ty zatrudniasz tych przepłacanych amatorów! odpowiedz

(L)1916(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gruby mówił, że dwie podobne drużyn dzisiaj zagrają.



No tak. Tylko Azerowie nie mieli godnego przeciwnika



Za to Legia miała .



Po co te Centrum gdy pierwsza drużyna w rozsypce? Pudel ,po co? odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jaki zarząd taki trener. Jaki trener taka drużyna. Jaka drużyna taka gra. Jaka gra takie wyniki. Pamiętajcie że ryba psuje się od łba. odpowiedz

Matik - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bach, bach, Karabach.

Dramat Panowie odpowiedz

Piłkarz. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nazwijmy to po imieniu po prostu kompromitacja. Michniewicz to nie trener do Legii. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję, że w końcu przejrzeliście na oczy ludzie! A panu Mioduskiemu współczuję, potraktowałeś ten klub jak swój prywatny bazar, życie panu odda z nawiązką. odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Masakra

Taktyka żenada

Laga do przodu a może coś

Gry kombinacyjnej zero

Miodek

Coś ty

,Robił z naszą Legią

Lopez Lewczuk Antolic Jendzejczyk Lewczuk

Valencia buchaaaaaaa trzy metry mułu odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Trenar na lata..

Trener do LATA

KATASTROFA WSTYD WSTYD WSTYD odpowiedz

Qbafan - 2 godziny temu, *.mm.pl Mam prośbę. Jak piszecie w relacji o kopaczach to nie nazywajcie ich legionistami. Bo nimi po prostu nie są. Dziękuję. odpowiedz

Trenejro - 2 godziny temu, *.net.pl Vuko nie Vuko znowu Eurowpier...ol. odpowiedz

Przemko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wstyd i kompromitacja po raz kolejny. Mioduski wypier.alaj z Legii śmieciu! Zniszczyłeś Legię! Od kiedy rządzisz w Legii jest coraz gorzej, w Europie nie zagraliśmy ani razu. Kompromitujemy się co roku z potęgami z Luksemburga, Cypru, Azerbejdżanu czy Mołdawii. Opuść Legię, zajmij się tym co potrafisz. Legia cię przerosła. odpowiedz

Crockett - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zero zaangażowania i walki w tym meczu To jest kolejny dowód na to jaka jest wspaniała polityka Mioduskiego w tym klubie Wstyd odpowiedz

PanTrenerZManagera - 2 godziny temu, *.chello.pl bez pomocnikow srodkowych nie wygramy nawet w polskiej lidze ze sredniakami, brak pomyslu na gre, stale fragmenty to nie wszystko odpowiedz

WarMaster - 2 godziny temu, *.165.49 W tym momencie powinien być koniec tego cyrku !!!!

Amek - 2 godziny temu, *.plus.pl Wstyd i żenada odpowiedz

Pastuchy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Frajerzy, dwóch podań nie potrafią wymienić ,Lewczuk na końcu meczu podsumował grę z tym jedzejczykiem czy jak on ma. Nogi powiązane, zero dynamiki, szybkości. Dramat odpowiedz

Pesymista - 2 godziny temu, *.10.211 Hmm. Możecie sprawdzić moje typy. Miało być 3:0 i jest. Mogłem u buków postawić. I proszę nie pisać że żaden ze mnie legionista. Na pewno większy niż Ci co biegali w białych koszulkach i ten w okularach co wymyślił super taktykę i rewelacyjny skład. No i ukłony dla Szefa Mioduskiego. Kiedy następna zmiana w trenera. A Jędrzejczyk nowy kontrakt dostał haha odpowiedz

LegiaRaga - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl @Pesymista:

Za 100 grałem że opierdzielimy 2 bramkami 1k wpadło. odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.myvzw.com znowu wpier.....please z pasterzami odpowiedz

bieLany - 2 godziny temu, *.raxel.pl Bez komentarza!!! odpowiedz

S - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nic się nie stało, hej Legia nic się nie stało???? odpowiedz

Lukas - 2 godziny temu, *.orange.pl Nawet najgorsze i najbardziej wulgarne słowa które mi przychodzą do głowy nie oddadzą tego co dzisiaj pokazali. odpowiedz

RTS - 2 godziny temu, *.chello.pl ✌️ odpowiedz

Kolo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A czego się spodziewaliście? Przecież wygrała drużyna lepsza. Legia nie na piłkarzy by coś ugrać w "ekstraklasie", a co dopiero z takimi partaczami jak nasi przeciwnicy w pucharach. Mierny skład i już. Proponuję dalej sprzedawać najlepszych a sprowadzać te odpady. Może więcej kasy dla jędzy? odpowiedz

Ehh - 2 godziny temu, *.22.63 Legia MOCNO odpowiedz

jsk - 2 godziny temu, *.com.pl Czesio podzwoniłeś a teraz WY*IERDALAJ! odpowiedz

zegna - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czesio Franek Taktyk Smuda Michniewicz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Wstyd to mało powiedziane... odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl No cóż upokorzeń ciąg dalszy odpowiedz

ANTYzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ile qrwa można, ile jeszcze?! odpowiedz

Beny - 2 godziny temu, *.214.110 Ja je... Pudel co ty zrobiłeś z naszą Legia... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl za słaby tytuł. powinno być: Sięgnęliśmy dna odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Panie prezesie trenera trzeba zwolnić odpowiedz

kij w oko - 2 godziny temu, *.com.pl bach ! bach !! bach !!!

Ka-ra-bach :P odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Awansowała Zdecydowanie lepsza Drużyna, która od początku wiedziała po co przyjechała i o co gra. Panie prezesie czas się zastanowić dokąd zmierza Legia, bo wygrywać Mistrzostwo w kasztanowej lidze, by kompromitować się w Europie jest bez sensu....

brak wszystkiego - 2 godziny temu, *.com.pl Co Legii brakuje - Dobrych Piłkarzy !!! odpowiedz

Eryk - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie my jesteśmy? odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Eryk:



Miodek zabrał nas na samo dno .

odpowiedz

P - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Eryk: w dupie odpowiedz

