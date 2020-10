Terminy meczów ze Śląskiem i Pogonią

Piątek, 2 października 2020 r. 12:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono termin zaległego meczu 5. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. Spotkanie zostanie rozegrane 21 października o godz. 18. Znany jest także termin meczu 8. kolejki. Legia zagra w Szczecinie 24 października o godz. 20.



Terminarz meczów Legii:

04.10. (ND) 15:00 Warta Poznań - Legia Warszawa

09.10. (PT) 20:15 Legia Warszawa - Cracovia (Superpuchar Polski)

18.10. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

21.10. (ŚR) 18:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

24.10. (SO) 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa



