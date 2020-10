Młodzież: Legia U14 8-4 SEMP Ursynów

Czwartek, 1 października 2020 r. 20:50 Redakcja, źródło: legionisci.com

Po raz kolejny w przerwie "reprezentacyjnej" (5 legionistów wystąpiło dziś w meczu kadry Mazowsza) Legia U14 rozegrała sparing z czołowym zespołem I ligi mazowieckiej - i po raz kolejny było ciekawie. O ile mecz z Ursusem był jednak triumfem defensywy, tym razem oba zespoły grały "na tak", a gole padały momentami jeden za drugim. Ursynowianie znieśli dzielnie ponad pół godziny takiej wymiany ciosów, ale od stanu 3-3 zarysowała się przewaga Legii. Na pięć kolejnych trafień "wojskowych" SEMP odpowiedział dopiero w końcówce, celnym strzałem Walczuka.



Spotkanie miało oczywiście dla obu drużyn dużą wartość szkoleniową. Można było sprawdzić w dłuższym wymiarze czasu i w warunkach meczowych nowe rozwiązania taktyczne oraz spróbować sił graczy na nowych dla nich pozycjach na boisku. Choć nie zabrakło przy tym błędów, jak mówi przysłowie - "powtarzanie jest matką uczenia się". boiskowy debiut zaliczył dziś w Legii pozyskany latem z Warty Poznań napastnik Igor Busz, który okrasił swój pierwszy, półgodzinny występ golem i asystą. Kibice obu drużyn obejrzeli ładne, otwarte spotkanie, w którym drużyny myślały momentami raczej o atakowaniu niż o obronie.



Sparing: Legia U14 - SEMP Ursynów U14 (2007)

Gole:

1-0 7 min. Maciej Jeleński (as. Stanisław Gieroba po akcji Mateusza Różańskiego)

1-1 9 min. Tadeusz Thiel b.a.

2-1 18 min. Stanisław Gieroba (as. Aleksander Iwańczyk)

2-2 20 min. Tadeusz Thiel (po solowym rajdzie)

3-2 21 min. Aleksander Iwańczyk (as. Mateusz Różański)

3-3 29 min. Mateusz Walczuk b.a.

4-3 32 min. Stanisław Gieroba (as. Maciej Jeleński)

5-3 40 min. Stanisław Gieroba (as. Mateusz Różański)

6-3 43 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka, po strzale Aleksandra Iwańczyka)

7-3 52 min. Aleksander Iwańczyk (as. Igor Busz)

8-3 75 min. Igor Busz (as. Sebastian Baranowski)

8-4 80 min. Mateusz Walczuk



Strzały (celne): Legia 18 (1#) - SEMP 15 (8)



Legia: Dawid Ostrowski - Maciej Jaroszewski, Leon Ziętek Ż, Kuba Nawrocki, Leon Falecki, Mateusz Różański, Sebastian Baranowski, Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki Ż, Maciej Jeleński, Stanisław Gieroba, Igor Busz, Jan Leszczyński, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko