Oceny legionistów za mecz z Qarabagem

Jedyną pozytywną notę za czwartkowy mecz z mistrzem Azerbejdżanu otrzymał Artur Boruc. Występ bramkarza oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie i bardzo niskie noty. Najgorzej oceniliście grę dwójki napastników - Rafael Lopes i Tomas Pekhart. W sumie oceniało 2506 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9. Boruc 3,7 Slisz 2,2 Wszołek 2,0 Luquinhas 1,9 Karbownik 1,9 Mladenović 1,9 Valencia 1,8 Kapustka 1,7 Antolić 1,7 Jędrzejczyk 1,6 Juranović 1,6 Lewczuk 1,5 Rafael Lopes 1,4 Pekhart 1,4

qrwde - 5 minut temu, *.tpnet.pl Wszyscy WON odpowiedz

lob - 35 minut temu, *.chello.pl Dziad, dziadem pogania. Tak to tu wygląda......amatorka pełną gębą...

Tych, którzy nie grają w jedynce, tylko siedzą na trybunach powinno się oddać na mecze rezerw.........Siedzą na trybunach, tyłki im do krzesełek przyrosły i kasa leci......a gdzie rytm meczowy ??? Zobaczymy jakim składem zagrają rezerwy najbliższy mecz ???

Bałagan w tym klubie okropny. Pełna amatorka, zaczynając od prezesa - właściciela, poprzez dyrektora - szefa skautów, trenerów, lekarzy i.t.p.

Zawodowcy w Legii to są tylko chyba ekipy sprzątające...........Przykro na to patrzeć...... odpowiedz

lob - 28 minut temu, *.chello.pl @lob: już wiadoma, że tych naszych " asów " z jedynki na meczu dzisiejszym nie będzie. Nawet Astiza niet. ( szykowany na tych tuzów z Warty ) Prezio bogaty, może płacić za siedzenie, granie w dziadka i chodzonego poloneza na treningu.



Kadra Legii II na mecz z Concordią Elbląg:



Bramkarze: Kacper Tobiasz, Sebastian Krejer



Obrońcy: Nikodem Niski, Ariel Mosór, Radosław Pruchnik, Patryk Konik, Oskar Wojtysiak, Jegor Macenko



Pomocnicy: Piotr Cichocki, Radosław Cielemęcki, Kamil Kurowski, Mikołaj Kwietniewski, Kacper Skibicki, Aleksander Waniek, Bartłomiej Ciepiela



Napastnicy: Szymon Włodarczyk, Damian Warchoł odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.plus.pl Oceny za wysokie



MIODUSKI WON Z LEGII odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl @(L): Odkup LEGIĘ od Mioduskiego i spełni się Twoje życzenie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: Zapewniam, ze jest wielu chetnych na kupno Legii. Jest tylko jeden, jedyny problem - zero sprzedajacych. Slowo zero ma podwojne znaczenie.... odpowiedz

Memek - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl @L: też zachęcam do odkupienia Naszego Klubu jak widzę komentarze Mioduski won . Jak narazie nikt jeszcze nie zgłosił się w sprawie odkupienia Legii. Ku...a mać każdy by tylko wszystkich zwalniał, wielcy eksperci . Pozdrawiam i życzę udanego weekendu.???????????????????? odpowiedz

Obcy - 26 minut temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: A ty pewnie jesteś jednym z tych chętnych. Weź nie pajacuj. odpowiedz

Sebastian - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Artur to jedyny prawdziwy Legionista w zespole. Reszta ma w dupie Legie i sprawdza tylko konto bankowe. odpowiedz

Young - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Sebastian: Ale mnie rozbawiłeś z rana. Niech ten prawdziwy Legionista najpierw zrzuci trochę brzucha, no nie jest jeszcze na emeryturze. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.net.pl @Sebastian: ty tak na serio? Jest idolem trybun i tyle... odpowiedz

Kaczor_p - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Sebastian: Legionistą to może i jest ale nawet nie był wściekły po stracie bramek. Nawet krzyknąć na resztę nie potrafi. Ci co potrafili to zrobić nawet przed kamerami TV, to już ich w drużynie nie ma. Taka prawda niestety. Niby wszystko powinno zostawać w szatni ale bez publicznego wyprania brudów to będzie wiecznie kółeczko wzajemnej adoracji... odpowiedz

ToJeAmelinium. - 47 minut temu, *.35.8 @Sebastian: Przestańcie się tak pałować tym utytym mrukiem, gdybyśmy mieli porządnego młodego bramkarza ze szkółki, nikt nawet by nie pomyślał o emerycie jako pierwszym bramkarzu, ewentualnie jako o 2 albo 3 bramkarzu. A u nas ciągle tylko emeryci albo przepłacane pseudo gwiazdki, które jakoś dziwnym trafem mieli problem z grą w poprzednich klubach. Nie ma szans aby to normalnie funkcjonowało a do tego co pół roku nowy pseudo trener. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl I tak są za wysokie odpowiedz

michciu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jędrzejczyk za wysoka ocena. Ani to obrońca ani kapitan. odpowiedz

