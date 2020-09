Konferencja trenera

Qurbanov: Ciężko nam skupić się tylko na meczu

Środa, 30 września 2020 r. 21:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Legia zmieniła trenera, więc na pewno zagra inaczej. To utrudniło nam analizę rywala. Uważam, że legioniści zagrają bardzo pewnie i będą chcieli narzucić swój styl gry. My jednak postaramy się wypaść jak najlepiej - mówi Qurban Qurbanov, trener Qarabagu.



- Donald Guerrier miał problem z wizą. Przez pandemię pewne sprawy formalne się komplikują. Jutro przyleci do Warszawy i jeżeli pomyślnie przejdzie testy, to ma szansę na występ w meczu. Nie wiemy jeszcze czy wystąpi Emreli, ponieważ nabawił się urazu. O tym czy będzie gotowy przekonamy się bezpośrednio przed meczem i w ostatniej chwili podejmiemy decyzję.



- Zawsze gdy jestem pytany o gwiazdą drużyny przeciwnej, udzielam tej samej odpowiedzi: Nie analizujemy rywali jako indywidualności, ale jako drużynę. Legia ma dużo jakości piłkarskiej, dobrze gra długimi podaniami i będziemy chcieli zneutralizować te atuty. Szykujemy się na zmianę taktyki przeciwnika.



- Ciężko nam w obecnej sytuacji skupić się tylko na meczu. Od 30 lat nasz kraj jest okupowany i teraz chcemy wyzwolić nasze ziemie. Wierzymy ze nasze wojsko wyzwoli tereny, które są okupowane przez Ormian. Można powiedzieć, że myśli każdego z nas są w połowie na boisku a w połowie w Azerbejdżanie.