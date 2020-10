Od wtorku przygotowania do Superpucharu

Poniedziałek, 5 października 2020 r. 14:16 Woytek, źródło: Legia.com

We wtorek pierwsza drużyna Legii rozpocznie przygotowania do meczu z Cracovią o Superpuchar Polski, który odbędzie się w piątek o godzinie 20:15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



Decyzją sztabu szkoleniowego poniedziałek jest dla legionistów dniem wolnym, do treningu zespół wróci we wtorek o godzinie 17:00. Środowe zajęcia zaplanowano na godzinę 11:00, w czwartek zaś zespól będzie ćwiczyć o 19:00.



Dzień po meczu z krakowianami "Wojskowi" trenować będą o 11:00, po czym otrzymają dwa dni wolnego i do treningu wrócą 13 października.