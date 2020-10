III liga: Concordia Elbląg 0-1 Legia II Warszawa

W meczu 9. kolejki III ligi grupy I Legia II Warszawa wygrała 1-0 na wyjeździe z Concordią Elbląg. Jedyną bramkę zdobył w 60. minucie Ariel Mosór . Tym samym legioniści przełamali passę 4 spotkań bez zwycięstwa. Po 9 meczach podopieczni Tomasza Sokołowskiego mają na koncie 14 punktów. Kolejny mecz rezerwy rozegrają dopiero 17 października o godzinie 14 z Ursusem, ponieważ mecz 10. kolejki z Legionovią Legionowo został przeniesiony z 11 października na 21 października z powodu powołania Mosóra i Włodarczyka do reprezentacji młodzieżowej U-19. III liga: Concordia Elbląg 0-1 (0-0) Legia II Warszawa 0-1 - 60' Ariel Mosór Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Brawo. Gladiatorzy nie to co pizd... z jedynki. odpowiedz

Zelka - 2 godziny temu, *.orange.pl Gonimy polonię. odpowiedz

Fgtc - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wow!!! odpowiedz

