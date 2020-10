Legia Warszawa 5-0 KS Gniezno

Futsal

Niedziela, 4 października 2020 r. 19:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki 1. ligi futsalu rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa wygrała 5-0 z KS Gniezno.



Pierwsze minuty były dla legionistów trudne, ale bardzo dobrze w bramce spisywal się Warszawski. W 8. minucie przepięknym strzałem w okienko popisał się Mariusz Milewski i dał Legii prowadzenie. Na niecałe dwie minuty przed końcem pierwszej części meczu na 2-0 podwyższył Mateusz Gliński, a po szóstym faulu gości przedłużony rzut karny wykorzystał Mariusz Milewski.



Przez 10 minut drugiej części gry żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć gola, choć Legia trzykrotnie trafiła w słupek. W końcu 34. minucie Paweł Tarnowski strzelił do celnie do pustej bramki z polowy boiska. 34 sekundy przed końcem ponownie do siatki trafił Tarnowski i ustalił wynik na 5-0 dla Legii.



Futsal: Legia Warszawa 5-0 (3-0) KS Gniezno

1-0 - 7:45 Mariusz Milewski

2-0 - 18:14 Mateusz Gliński

3-0 - 18:50 Mariusz Milewski (przedłużony karny)

4-0 - 33:07 Paweł Tarnowski

5-0 - 39:26 Paweł Tarnowski