Konferencja trenera

Michniewicz: Zagrają dwie podobne drużyny

Środa, 30 września 2020 r. 16:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To będzie mecz dwóch podobnych drużyn - z dużym potencjałem i podobnym umiejętnościami. Ranga jest wszystkim doskonale znana. Wiemy jakie są konsekwencje awansu i braku awansu - mówi Czesław Michniewicz przed meczem z Qarabagem.



- Nie mieszamy polityki do sportu. Rozpatrujemy ten mecz tylko w kategoriach sportowych. Skupiamy się na przeciwniku i ich umiejętnościach boiskowych. Mówię od początku, że chcę aby Legia grała w różnych ustawieniach. Jesteśmy przygotowani, by jutro zagrać w różnych konfiguracjach, ale nie chciałbym za wiele o tym mówić. Pracujemy nad tym, by być bardziej nieprzewidywalnym dla przeciwnika i wszechstronnym. Jest kilka podstawowych rzeczy, które chcemy realizować w każdym meczu i na tym się koncentrowaliśmy. Będziemy chcieli tak nastawić zawodników, by pokazali cały swój potencjał. Obserwuję ich na treningach i przyjemnie się na to patrzy.



- Nie analizujemy rywali tylko pod kątem jednego czy drugiego zawodnika. Skupiamy się na całej filozofii grania Qarabagu. Rozmawialiśmy z zawodnikami o tym w poniedziałek, wtorek i jeszcze będziemy rozmawiali. Nie praktykuję rozmów z zawodnikiem jeden na jeden, raczej zamienię kilka zdań na treningu. W najbliższej przyszłości jednak będę chciał lepiej poznać piłkarzy i ich cele sportowe. Na ten moment jednak mamy tyle pracy, że doba jest dla nas za krótka.



- Mamy problem z Jose Kante, ale będziemy do końca walczyli by zagrał. Na ten moment jeszcze nie wiemy czy będzie do naszej dyspozycji.