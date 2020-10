100. mecz Boruca w Legii

Sobota, 24 października 2020 r. 22:35 Fumen, źródło: Legionisci.com

Artur Boruc rozegrał swój setny mecz w barwach Legii. W starciu z Pogonią zachował czyste konto, ale przez większość mecz był zmuszany do zbyt dużego wysiłku.



Bramkarz stołecznego zespołu debiutował w naszej drużynie 18 lat 7 miesięcy i 16 dni temu w zremisowanym 2-2 spotkaniu z... Pogonią w Szczecinie. Wówczas pojawił się na boisku w trakcie gry zmieniając Radostina Stanewa. I choć jako 22-latek świętował mistrzostwo Polski na Łazienkowskiej, to na swoją prawdziwą szansę musiał poczekać kolejny rok. Swoje najlepsze lata piłkarskiej kariery spędził w Szkocji, we Włoszech oraz w Anglii, gdzie odgrywał znaczącą rolę w swoich ekipach.