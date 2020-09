Trenowali bez Kante

Środa, 30 września 2020 r. 20:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ok. godziny 17:30 rozpoczął się ostatni trening Legii przed pucharowym meczem z Qarabagem. W zajęciach na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3 uczestniczyło 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Zabrakło Jose Kante, którego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. - Będziemy do końca walczyli by zagrał. Na ten moment jeszcze nie wiemy czy będzie do naszej dyspozycji - mówi Czesław Michniewicz.



Zajęcia były otwarte dla mediów przez pierwszy kwadrans, podczas którego trwała rozgrzewka pod okiem Łukasza Bortnika.



Oprócz Kante nieobecni byli kontuzjowani: Cezary Miszta, Wojciech Muzyk, Williamy Remy, Marko Vesović, Kacper Kostorz oraz Vamara Sanogo. Od dłuższego czasu z jedynką nie trenują także Ariel Mosór, Radosław Cielemęcki i Szymon Włodarczyk.





















fot. Woytek / Legionisci.com