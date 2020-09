Raport medyczny przed Qarabagem - jeden wynik pozytywny

Środa, 30 września 2020 r. 20:59 Woytek, źródło: Legia.com

Legia Warszawa poinformowała, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, we wtorek, 29 września, dwa dni przed meczem IV rundy eliminacji Ligi Europy UEFA, drużyna oraz sztab przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.



U jednego z członków sztabu test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu. Klub otrzymał już także potwierdzenie od Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie rozegrania jutrzejszego meczu.