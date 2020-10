Valencia: G**** zrobiliśmy

- Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Zostawialiśmy naszym rywalom sporo wolnego miejsca. Po zmianie stron poprawiliśmy się w tym aspekcie, ale stracony gol pozbawił nas nadziei i sprawił, że graliśmy ze spuszczonymi głowami. Nowy trener przedstawił nam nową taktykę, ale potrzebujemy jeszcze czasu, żeby pewne rzeczy zaczęły funkcjonować - stwierdził po zakończeniu meczu z Qarabagiem Joel Valencia . - Ostatnio w klubie było sporo zmian. To nie jest jednak żadna wymówka, ponieważ musimy wziąć odpowiedzialność za to, że g**** zaprezentowaliśmy na boisku. Trzeba zacząć walczyć i dawać z siebie wszystko - dodał letni nabytek Legii.

Mynykod - 5 minut temu, *.206.166 G... wno graliście... G... wno zarobiliście... Proste bez zbędnego pitolenia... odpowiedz

yyy - 51 minut temu, *.tpnet.pl typ wyglądał dziś na boisku, jakby brakowało ludzi do grania i któryś z ziomków wziął 12-letniego syna ze sobą na piłkę. odpowiedz

Mambo Bambo - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Mecz w plecy i zero przeprosin.Nie ma już Legii teraz to FC Mioduski Bend odpowiedz

lowolak - 54 minuty temu, *.tpnet.pl brawo, trzymamy za słowo odpowiedz

Mariusz - Londyn - 54 minuty temu, *.sky.com To twoj fatalny mecz, byles najgorszy na boisku, na tym etapie rezerwy Legii to odpowiedni lub za wysoki poziom dla ciebie, Michniewicz popelnil fatalny nie zrozumialy blad wystawiajac cie w pierwszym skladzie, twoja gra to wstyd, odejdz z Legii do Piasta albo Wieczysta Krakow odpowiedz

PN - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Joel ... masz rację mordo ty moja odpowiedz

Fff - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dokładnie zesraliście.... Na dobrą sprawę to jeszcze przed meczem odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.chello.pl panie podający się za piłkarza...



Co było nowego w tej taktyce, co spowodowało takie pańskie zachowanie przy 3 bramce? Co było niejasnego w poleceniach trenera, że - przy innej okazji - dał pan sobie na środku boiska odebrać piłkę, którą miał pan pod kontrolą? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Cytując Joela - gównojady w korkach... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeden szczery... odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Redukcja płac odpowiedz

Amateur - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jemu się przynajmniej chciało. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Przynajmniej powiedział prawdę. odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.mm.pl I co dalej? Wpie...ol w niedzielę, a w poniedziałek treneiro jedzie na kadrę i w zespole bajabongo... Mental przebije poziom dna, a my niebawem zaśpiewamy "Ratujmy, co się da"... Sezon uważam za stracony, tylko z jak negatywnym przełożeniem na kolejny. Uważam, że należy wypłacić jakieś odszkodowanie tej pomylce Michniewiczowi i niech się chłopina skupi na kadrze. Tu jest potrzebny trener z autorytetem, dyrektor sportowy z prawdziwego zdarzenia, a nade wszystko PREZES KLUBU, bo właściciel jest dyletantem... odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.mm.pl @Raf: Dokładnie tak należałoby zrobić. Wszyscy to wiemy, tylko nie właściciel klubu. odpowiedz

Ginpasterz - 1 godzinę temu, *.201.104 Panie Valencia teraz to może się umówić i pograć w Fifę, tam to możecie walczyć. Macie 90 minut walki a wyglądacie gorzej niż drużyny w pierwszej lidze. Odpoczynek super warunki i jedna akcja w pierwszych 45 minutach. Szczecie ze to jakaś drużyna z Anglii czy Włoch bo byście się bali z tunelu wyjść. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Pier....olisz byłeś jednym z najgorszych! odpowiedz

lowolak - 52 minuty temu, *.tpnet.pl @Ben: chyba ty odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skoro kupka to Czesio przewinie i położy zaraz wszystkie dzieci spać odpowiedz

