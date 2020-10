Bilety na mecz z Arką Gdynia

Poniedziałek, 5 października 2020 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 17:35 koszykarze Legii Warszawa rozegrają spotkanie EBL przed własną publicznością z Asseco Arką Gdynia. Legioniści w obecnym sezonie wygrali wszystkich pięć meczów przed własną publicznością i liczymy, że dobra passa zostanie podtrzymana. Zachęcamy do zakupu biletów na mecz, który odbędzie się w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Sprzedaż biletów prowadzona jest tylko przez Internet - nie ma możliwości zakupu wejściówek w kasach.



Mecz będzie na żywo transmitowany przez Polsat Sport Extra.



Ceny biletów na mecz z Arką (I kategoria cenowa):

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E,I - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: ulgowy – 50,00 zł/normalny – 79,00 zł



Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Dla dzieci do lat 7 bardzo prosimy o pobranie bezpłatnego BILETU DZIECIĘCEGO, który będzie ważny jedynie z biletem rodzica lub opiekuna. Prawo do zniżki weryfikowane będzie przed wejściem do hali.