U-21: Polska 1-1 Bułgaria. Grali legioniści

Normalny człowiek - 18 minut temu, *.chello.pl Pierwsze sukcesy trenerka amicowca już są widoczne. Teraz czas na Legię. I tak do września, kiedy to D.M. zaserwuje Nam kolejnego fachowca odpowiedz

JA - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Co ten Listkowski odj...ał w końcówce, idziemy z kontrą zamiast zrobić przerzut t stanął i nie wiem na co czeka, aż go obrońca dopadł. odpowiedz

K.O - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Do: Aster: Ty byś lepiej zagrał pewnie ?! Ale na konsoli, jak posiadasz bądź w kapsle na podlodze ;) nie napinaj sie napinaczu, bo twoje slowa sa jak wymioty i slabo to tu wachac ! Zajmij się oglądaniem Amica Poznań:) ZAWSZE LEGIA i NA DOBRE I NA ZLE !!! Won baranom! co tylko potrafią Hejtowac ! odpowiedz

Aster - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jaki geniusz zakontraktował Slisza za 1.8 mln euro???Przeciez facet jest tak słaby że w Lubinie pewnie do dzis zrywaja boki ze śmiechu a pózniej sie dziwimy że Legia nic nie gra noo jak ma grać skoro w środku pola mamy takiego kołka no to jak nim dzisiaj Ci bułgarzy kręcili to nawet w z ZL nie ma go co wtstawiać bo moze miec problemy z błednikiem.O trenerze i Rosołku na skrzydle to nawet szkoda prądu Mioduski szkodnik zatrudnił poznańskiego sabotażyste to bedziemy sie taplać w tym bagienku mam taki wkurrw ze chyba sobie odpuszcze oglądanie L nie mam nerwów do tego Czajka wyebala na Ł3 odpowiedz

Malowany - 54 minuty temu, *.kompex.pl @Aster: Amen człowieku. P.S. ładnie się porobiło co? odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rosołek niestety, był jednym z najsłabszych na boisku. Zastąpił go Tomczyk - katastrofa. Kamiński - dno. Chłopaki mają ogromne braki techniczne, nie umieją podać, wyjść na pozycję, strzelić przyjąć poprawnie piłki. A jeśli to mają zrobić biegnąc, to lepiej nie mówić. odpowiedz

Józefowianin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo rudy i lokowany,awans Legii i młodzieżówki zj... Teraz mam trener z depresją super k.... odpowiedz

maka - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl No czesio sie popisał jak mógł. Brawo szkoda ze nie zagraliśmy bez napastników. Pewnie byłoby dobre 0-0.... oby tak dalej odpowiedz

Biała Łapa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkodnik legijnej klubowej piłki zwany dalej "prezesem dekady" w sposób pośredni (rozkojarzenie trenera CM) przyczynił się do zmarnowania szansy awansu polskiej U21 na MME. Ten to potrafi; czego się nie dotknie to spartoli, a w tym przypadku nawet dubeltowo... odpowiedz

