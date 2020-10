Prowadzona przez Jacka Magierę reprezentacja Polski do lat 19 przegrała 1-3 w rozegranym w Kołobrzegu pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich z Danią. W spotkaniu nie wystąpili legioniści Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk, którzy opuścili zgrupowanie po pozytywnych wynikach testów na koronawirusa. W drugiej połowie na boisko wszedł Gabriel Kobylak, który aktualnie wypożyczony jest z Legii do Puszczy Niepołomice. W drugim meczu Polacy zmierzą się z Danią 12 października o godz. 13:00 w Świnoujściu. U-19: Polska 1-3 Dania 0-1 - 3' Mads Kristian Hansen 0-2 - 20' Tochi Chukwuani 0-3 - 44' Mathias Kvistgaarden 1-3 - 74' Dawid Kocyła Polska: 1. Bartosz Neugebauer (46' 22. Gabriel Kobylak) - 4. Łukasz Bejger, 19. Oskar Krzyżak (46' 5. Patryk Peda), 21. Jakub Niewiadomski - 23. Arkadiusz Pyrka (68' 13. Jakub Iskra), 17. Jakub Kałuziński (77' 16. Adam Ratajczyk), 6. Jan Biegański (46' 8. Daniel Dudziński), 10. Michał Rakoczy, 7. Daniel Szelągowski (84' 14. Bartosz Zynek) - 18. Aleksander Buksa (46' 9. Dawid Kocyła), 11. Filip Marchwiński

Steffe - 36 minut temu, *.tele2.se Tragicznej mysli szkoleniowej ciag dalszy. odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl to jest kadra? odpowiedz

