Brąz na Mistrzostwach Polski Młodzików

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii zdobyli jeden medal podczas mistrzostw Polski Młodzików, które odbyły się we Wrocławiu. Wiktoria Dryja oraz Maciej Zygmuntowski wywalczyli brązowy medal w konkurencji pistolet pneumatyczny mix. W klasyfikacji klubowej, Legia uplasowała się dopiero na jedenastej pozycji. Wyniki legionistów na MP Młodzików: Karabin pneumatyczny: 9. Sebastian Manowski, 12. Jakub Gryz, 21. Adam Dybus Karabin 40L: 6. Sebastian Manowski, 12. Jakub Gryz Pistolet pneumatyczny: 13. Maciej Zygmuntowski Karabin 40L (kobiety): 18. Martyna Krzesaj Karabin pneumatyczni mix: 6. Legia Warszawa (Sebastian Manowski, Martyna Krzesaj) Pistolet pneumatyczny MIX: 3. Legia Warszawa (Maciej Zygmuntowski, Wiktoria Dryja)

