Polska 5-1 Finlandia

W meczu towarzyskim rozegranym w Gdańsku Polska pokonała Finlandię 5-1. W reprezentacji zadebiutował wypożyczony do Legii Warszawa Michał Karbownik i zanotował jedną asystę. Trzy bramki zdobył Kamil Grosicki. Od samego początku Polacy nie pozostawiali złudzeń, kto jest w tym spotkaniu faworytem. Podopieczni Jerzego Brzęczka przeprowadzali składne akcje skrzydłami, które jednak dwukrotnie źle sfinalizował Kamil Grosicki . W 9. minucie gry pomocnik był już bardziej precyzyjny, kiedy płaskim strzałem zza pola karnego nie dał żadnych szans Jessemu Joronenowi . Asystę przy otwarciu wyniku zaliczył Arkadiusz Milik , który w przytomny sposób odegrał futbolówkę do kolegi z drużyny. Kilka minut potem "Grosik" po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Wszystko rozpoczęło się na prawym skrzydle, gdzie pojawił się Jakub Moder . Zawodnik Lecha podał po ziemi w pole karne, gdzie niepilnowany Grosicki huknął pod poprzeczkę, podwyższając prowadzenie Polaków. "Biało-czerwoni" kontrolowali boiskowe wydarzenia, a Finowie mogli liczyć jedynie na sporadyczne kontry. W 21. minucie po raz pierwszy dobrą interwencję zanotował bramkarz przyjezdnych. Joronen pewnie złapał piłkę kopnięta z dystansu przez Karola Linettego . Środowy wieczór należał jednak do jednego piłkarza - Kamila Grosickiego. Siedem minut przed przerwą reprezentant Polski zaliczył hattricka, gdy wykorzystał złe wybicie jednego z obrońców i strzałem przy słupku wpakował piłkę po raz kolejny do siatki. Niebawem okazję na gola miał również Arkadiusz Milik . Napastnik Napoli wyszedł w górę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, jednak niestety jego próba głową przeleciała obok słupka. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem zdecydowanej przewagi Polaków, którzy zasłużenie zeszli do szatni przy wysokim prowadzeniu. Druga część gry nie była już tak efektowna, trener dokonał wielu zmian, ale ostatecznie kibice ponownie obejrzeli trzy gole. W 53. minucie na 4-0 podwyższył Krzysztof Piątek, który wykorzystał podanie Damiana Kądziora. W 68. minucie błąd pod własnym polem karnym popełnił Bochniewicz i Finowie przejęli piłkę. Choć wcale nie przyspieszyli akcji, to Niskanen popisał się ładnym technicznym strzałem z ok. 16 metrów pokonał Bartłomieja Dąbrowskiego. W 87. minucie wynik spotkania ustalił Arkadiusz Milik. Piłkarz Napoli wykorzystał dobre podanie z prawej strony karnego od Michała Karbownika. Polska 5-1 (3-0) Finlandia 1-0 - 10' Grosicki 2-0 - 18' Grosicki 3-0 - 38' Grosicki 4-0 - 53' Piątek 4-1 - 68' Niskanen 5-1 - 87' Milik Polska: 12. Bartłomiej Drągowski - 18. Bartosz Bereszyński (62' 20. Alan Czerwiński), 5. Jan Bednarek, 3. Sebastian Walukiewicz (46' 2. Paweł Bochniewicz), 16. Michał Karbownik - 17. Damian Kądzior (82' 21. Kamil Jóźwiak), 9. Jakub Moder (61' 10. Grzegorz Krychowiak), 8. Karol Linetty, 7. Arkadiusz Milik, 11. Kamil Grosicki (62' 13. Rafał Pietrzak) - 23. Krzysztof Piątek (72' 14. Mateusz Klich) Finlandia: 12. Jesse Joronen - 17. Nikolai Alho, 15. Leo Väisänen, 5. Juhani Ojala, 22. Daniel O'Shaughnessy (46' 18. Jere Uronen), 16. Juha Pirinen (46' 8. Robert Taylor) - 11. Rasmus Schüller, 21. Thomas Lam (46' 14. Ilmari Niskanen), 19. Joni Kauko (62' 6. Glen Kamara) - 9. Fredrik Jensen (82' 13. Pyry Soiri), 20. Joel Pohjanpalo (62' 7. Rasmus Karjalainen) sędziował: Michal Očenáš (Słowacja)

Robert - 2 godziny temu, *.com.pl Najlepszy był Krycha. Najbardziej mnie rozśmieszał :) Raz o mało się o piłkę nie przewrócił, jakby była z ołowiu albo marmuru. Ciekawe jak mu trenejro wytłumaczy , że od momentu kiedy wpuścił go na boisko, zrobiło się tylko śmieszniej , a nie lepiej, a w tej grze nie o to chodzi.

A młodzież przeważnie na plus. odpowiedz

Radom L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Iga Świątek i długo długo nic !!! odpowiedz

kamyk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Karbo poszedł za plewy , dziś było widać ile może zdziałać młodzież a w Legii parada emerytów i kiepska atmosfera zepsutych grajcarów.Może na ten superpuchar posłać właśnie młokosów i na pewno nie zawiodą ... Staruszkowie boją się Covidu i ich zablokowało... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl A w Legii gra dno... odpowiedz

Rafa(L) Tarczyn - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mogli poczekać z tym transferem Karbownika do dnia jutrzejszego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Karbownik zostal sprzedany za kieszonkowe...Pojedzie na Euro i bedzie wart co najmniej 20 mln E... odpowiedz

Bili - 3 godziny temu, *.centertel.pl Karbownik to wciąga nosem tego słabego modera odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Bili: piszesz bzdury. Zaściankowe, kibicowskie myślenie do tego prowadzi. odpowiedz

Bili - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Korek: Jakie bzdury a kto lepiej dzisiaj wypadł w meczu ? Twój pupil z pyrlandi ? odpowiedz

atmosferic - 58 minut temu, *.orange.pl @Bili: Karbownik ma wiekszy potencjal i talent - to proste - Karbownik zawsze mysli o ofensywie, idzie zawsze do przodu - z tym Moderem tak juz nie jest - jest to defensywny pomocnik. Gdyby Karbownik pogral na dyszce w pol roku to by sie rozwinal bardziej. Moder pewnego pulapu nie przeskoczy, nie przeskoczy fizyki, nie jest to sprinter tak jak Michal. Poza tym ja uwazam ze ten hype na modera jest irracjonalny, bo tam gre robi Ramirez i Tiba - to sa 2 mozgi Lecha, nie Moder. Moder jest hajpowany bo jest Polakiem, ale Tiba i Ramirez to jest polka wyzej. W grze kombinacyjnej, w przegladzie pola i technice.



Przehajpowuja, przehajpowywali i beda przehajpowywac - tak jak przehajpowuje Borek Milika i Linettego. To przeciez slychac.



Ich gra nie jest adekwatna do pochwal. odpowiedz

Korek' - 20 minut temu, *.chello.pl @Bili: po pierwsze - to nie jest mój pupil; po drugie - po jednym meczu nie można przesądzać jakości piłkarza; po trzecie - Karbo powinien grać jako ofensywny pomocnik, a Moder to urodzony defensor środka pola i po piąte - skoro Anglicy zapłacili dwukrotną kwotę za Poznaniaka (w stosunku do naszego), to chyba jest oczywiste, kto co sobą reprezentuje przynajmniej w obecnym okresie... odpowiedz

