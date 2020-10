Występ Karbownika

Polska 0-0 Włochy

Niedziela, 11 października 2020 r. 22:34 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała z Włochami w spotkaniu Ligi Narodów. Spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął Michał Karbownik, jednak w 83. minucie pojawił się na murawie w miejsce Kamila Jóźwiaka. Powołany do kadry Artur Jędrzejczyk już wcześniej opuścił zgrupowanie reprezentacji.



Początek meczu należał do Włochów. Przyjezdni zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce i nie pozwalali Polakom na swobodne rozgrywanie akcji. W 11. minucie Włosi byli bliscy objęcia prowadzenia, jednak po wrzutce ze skrzydła fatalnie z najbliższej odległości przestrzelił Federico Chiesa. Wkrótce dwie dobre kontry przeprowadzili Polacy. Jedną z nich omal nie sfinalizował Robert Lewandowski, lecz w ostatnim momencie piłkę zdołał wygarnąć mu jeden z obrońców. W 22. minucie po raz pierwszy do interwencji zmuszony został Łukasz Fabiański, który pewnie złapał piłkę kopnięta przez Lorenzo Pellegriniego.



Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku celne uderzenie głową oddał Kamil Jóźwiak. Gianluigi Donnarumma był jednak dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Pomimo początkowych problemów, Polscy zdołali z biegiem czasu uspokoić grę, dzięki czemu udało im się utrzymać do przerwy wynik remisowy.



Niedługo po przerwie świetną akcję przeprowadził Jakub Moder. Pomocnik Lecha pobiegł prawą stroną, oddał mocny strzał w kierunku bramki, ale Donnarumma dobrze wypiąstkował piłkę poza linię boczną. Potem spotkanie nie przynosiło zbyt wielu ciekawych akcji bramkowych. Nadal nieco lepiej w ofensywie prezentowali się Włosi, jednak pod bramką Polaków brakowało im skuteczności i zimnej krwi. Siedem minut przed końcem regulaminowego czasy gry na boisku pojawił się Michał Karbownik, który zmienił Kamila Jóźwiaka. W samej końcówce bliski strzelenia gola był Karol Linetty. Pomocnik reprezentacji Polski oddał mocny strzał z półwoleja, ale zdołali zablokować go włoscy obrońcy.



Polska: 22. Łukasz Fabiański - 4. Tomasz Kędziora, 15. Kamil Glik, 3. Sebastian Walukiewicz, 18. Bartosz Bereszyński - 19. Sebastian Szymański (60, 11. Kamil Grosicki), 10. Grzegorz Krychowiak, 20. Jakub Moder, 14. Mateusz Klich (71, 7. Arkadiusz Milik), 21. Kamil Jóźwiak (83, 16. Michał Karbownik) - 9. Robert Lewandowski (82, 8. Karol Linetty)



Włochy: 21. Gianluigi Donnarumma - 16. Alessandro Florenzi, 19. Leonardo Bonucci, 15. Francesco Acerbi, 13. Emerson Palmieri - 18. Nicolo Barella (79, 20. Manuel Locatelli), 8. Jorginho, 6. Marco Verratti - 14. Federico Chiesa (70, 22. Moise Kean), 9. Andrea Belotti (83, 11. Francesco Caputo), 7. Lorenzo Pellegrini (83, 10. Domenico Berardi)



żółte kartki: Bereszyński, Kędziora - Belotti, Acerbi



sędziował: Jose Maria Sanchez Martinez (Hiszpania)



Tabela:

1. Włochy - 3, 5 pkt, 2-1

2. Holandia - 3, 4 pkt, 1-1

3. Polska - 3, 4 pkt, 2-2

4. Bośnia i Hercegowina - 3, 2 pkt, 2-3