Grał Karbownik

Polska 3-0 Bośnia i Hercegowina

Środa, 14 października 2020 r. 22:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski pewnie 3-0 pokonała w meczu Ligi Narodów Bośnię i Hercegowinę. Dwa gole dla graczy Jerzego Brzęczka strzelił Robert Lewandowski, natomiast jedną bramkę zdobył Karol Linetty. Na ostatnie kilkanaście minut na boisku pojawił się Michał Karbownik.



Początek spotkania był ciekawy z obydwu stron. Kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra strzału z dystansu spróbował Miralem Pjanić i bardzo dobrze w bramce zachował się Wojciech Szczęsny. Chwilę potem odpowiedzieli Polacy, lecz uderzenie Kamila Grosickiego trafiło jedynie w boczną siatkę. Kwadrans po pierwszym gwizdku sędziego miała miejsce kluczowa dla dalszych losów spotkania akcja. Anel Ahmedhodžić sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Roberta Lewandowskiego i sędzia postanowił wyrzucić Bośniaka z boiska. Od tego momentu "biało-czerwonym" grało się z większą swobodą. W 22. minucie efekt tej skromnej przewagi powinien udokumentować Lewandowski. Napastnik Bayernu dostał podanie ze skrzydła od Jacka Góralskiego, ale mając przed sobą jedynie bramkarza, fatalnie przestrzelił. Potem najskuteczniejszy napastnik reprezentacji Polski był jeszcze bliżej szczęścia, kiedy z okolic linii pola karnego trafił w słupek.



W 36. minucie przebudzili się Bośniacy. Z rzutu wolnego strzelił Edin Višća i pewnie piłkę złapał Szczęsny. Kilka minut przed przerwą zobaczyliśmy wreszcie pierwszego gola. Do podania z lewego skrzydła doszedł Kamil Jóźwiak, który będąc tyłem do bramki odegrał do nabiegającego Lewandowskiego, a ten pewnie pokonał Ibrahima Sehicia. Jeszcze w pierwszej połowie prowadzenie mógł podwyższyć Kamil Grosicki. Pomocnik główkował po wrzutce od Jóźwiaka, lecz tym razem bezbłędnie zachował się bramkarz Bośni i Hercegowiny. W doliczonym czasie pierwszej połowy golkiper gości musiał wyciągnąć piłkę z siatki po raz drugi. Fantastycznym podaniem z głębi pola popisał się Lewandowski, który dograł do wybiegającego Karola Linettego, a ten precyzyjną główką strzelił gola na 2-0.



Tuż po zmianie stron trzeciego gola dla Polaków strzelił niezawodny Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski sfinalizował podanie z głębi pola od Mateusza Klicha i uderzeniem z powietrza po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Wkrótce napastnik opuścił plac gry, a przez kibiców pożegnany został gromkimi brawami. Kilkanaście minut potem szansę mieli Bośniacy, jednak jeden z nich nieskutecznie chciał wrzucić piłkę za plecy polskiego bramkarza. W drugiej połowie tempo gry znacząco spadło. Goście byli już pogodzeni z przegraną, natomiast Polacy nie dążyli za wszelką cenę do podwyższenia rezultatu. W 73. minucie na murawie pojawił się Michał Karbownik, który zastąpił Kamila Jóźwiaka.



Polska 3-0 Bośnia i Hercegowina

1-0 40' Lewandowski

2-0 45+1' Linetty

3-0 51' Lewandowski



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora (72, 18. Bartosz Bereszyński), 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 13. Arkadiusz Reca - 21. Kamil Jóźwiak (72, 16. Michał Karbownik), 6. Jacek Góralski, 8. Karol Linetty, 14. Mateusz Klich (64, 23. Krzysztof Piątek), 11. Kamil Grosicki (64, 17. Damian Kądzior) - 9. Robert Lewandowski (58, 7. Arkadiusz Milik).



Bośnia i Hercegowina: 12. Ibrahim Šehić - 15. Branimir Cipetić, 3. Anel Ahmedhodžić, 17. Siniša Saničanin, 5. Sead Kolašinac - 8. Edin Višća (58, 14. Amer Gojak), 10. Miralem Pjanić (33, 16. Dennis Hadžikadunić), 13. Gojko Cimirot, 6. Amir Hadžiahmetović (74, 20. Haris Hajradinović), 19. Rade Krunić (73, 23. Deni Milošević) - 11. Edin Džeko (58, 9. Smail Prevljak).



żółte kartki: Klich, Bednarek - Džeko, Kolašinac, Hajradinović.

czerwona kartka: Anel Ahmedhodžić (14. minuta, Bośnia i Hercegowina, za faul taktyczny).



sędziował: Craig Pawson (Anglia).