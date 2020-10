UEFA zezwoliła na częściowy powrót kibiców

Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA będzie możliwość powrotu kibiców na stadiony w rozgrywkach UEFA (reprezentacja + europejskie puchary) do 30% pojemności stadionu (pod warunkiem że odpowiednie przepisy krajowe bądź lokalne na to pozwalają). Decyzja ważna od najbl. meczów kadry.

