Antolić: Przygotowywaliśmy się cały tydzień

- Przygotowywaliśmy się do tego meczu przez cały tydzień. Dużo analizowaliśmy, spróbowaliśmy również zagrać nowym systemem, ale Qarabag był od nas lepszy od pierwszej do ostatniej minuty. Trzeba pogratulować im wygranej - powiedział po meczu z Azerami Domagoj Antolić . - Nasi rywale byli od nas lepsi i skuteczniejsi. Mieli zdecydowanie więcej szans, grali po prostu szybciej. Musimy sobie to wszystko przeanalizować. To nie jest dla nas łatwy moment, ale trzeba patrzeć w przyszłość. Trzeba wrócić na zwycięską ścieżkę - mówi pomocnik.

Komentarze (37)

+ dodaj komentarz

dodaj

PLBBOY - 6 minut temu, *.227.22 Antolic zwalnia grę i nic nie potrafi wykreować. Dzisiaj było to bardzo dobrze widać. Najlepiej jeśli odejdzie. odpowiedz

miron - 22 minuty temu, *.jmdi.pl Odejdź już nie pitol kolejny wirtuoz piłki kopanej

odpowiedz

Leo why - 30 minut temu, *.play-internet.pl Jakby były zakłady co powiedzą piłkarze po przegranym meczu to w ciemno bym obstawiał te farmazony które nam zademonstrował Antolic. Przeanalizujcie sobie wypowiedzi naszych piłkarzy po porażkach z ostatnich miesięcy i chyba mają jakiś gotowy szablon. Już lepiej nic nie mówić bo kompromituje cię się szanowni kopacze takimi gadkami. odpowiedz

pol - 50 minut temu, *.chello.pl bla bla bla bla bla.....od dwóch lat to samo pier....nie.

Srać się już chce na te tłumaczenia odpowiedz

KAT - 57 minut temu, *.chello.pl Tydzień się przygotowywali chyba za konsoletą PS czy FIFA ? Dziś to bawet pierwszoligowiec awansowałby do LE. Brak przygotowania fizycznego w spadku po Vuko, brak taktyki obnażył nowego trenera, brak Legii w Europie od kilku lat obnaża prezesa Mioduskiego i resztę zarządu. odpowiedz

KAT - 58 minut temu, *.chello.pl Tydzień się przygotowywali chyba za konsoletą PS czy FIFA ? Dziś to bawet pierwszoligowiec awansowałby do LE. Brak przygotowania fizycznego w spadku po Vuko, brak taktyki obnażył nowego trenera, brak Legii w Europie od kilku lat obnaża prezesa Mioduskiego i resztę zarządu. odpowiedz

Roger_1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Żartowniś - "Trzeba wrócić na zwycięską ścieżkę". A kiedy my ostatnio 2 mecze z rzędu wygraliśmy?? Ale przynajmniej kopaczowi dobry humor dopisuje odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.mm.pl Lepiej mądrze milczeć... odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Miejcie tyle honoru i zrezygnujcie w takim razie z połowy pensji. W normalnej pracy za nieudolność, wylatuje się na zbity pysk!!! odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lektura obowiązkowa dla piłkarzy - oglądać do usranej śmierci sposób gry Azerów. Po 1 minucie czułem, że nie mamy szans na awans! odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Najważniejszy mecz w roku a tu... nowy system i wszyscy biegaja jak we mgle odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Tego typu analizy to chyba w szachach i to tradycyjnych. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gdzie ta sciezka biegnie jeszcze powiedz, bo chyba nie mowisz o lidze ogorkowej. Tutaj jak co roku bedzie walka o pkt. odpowiedz

JWR - 1 godzinę temu, *.orange.pl Antolic właśnie podsumował siebie i swoich kolegów, można to streścić do znanego wszystkim przysłowia-"Z g*wna bicza nie ukręcisz". odpowiedz

Pesymista - 1 godzinę temu, *.10.211 Trzeba wrócić na zwycięską ścieżkę... haha oczywiście po analizie kolejnej porażki.

Wy nie wracajcie najlepiej na żadną ścieżkę. Poprostu skoczcie w przepaść. Nikt nie będzie płakał odpowiedz

Sasza - 1 godzinę temu, *.chello.pl Antolić, widzę że i ciebie dopadł wirus opowiadania tych wyświechtanych idiotyzmów. Przegraliście bo jesteście żałosnymi cieniasami, którym się nawet biegać nie chce. Prosto piłki kopnąć nie umiecie a to "gracie" to jest skrzyżowanie farsy z kabaretem. Mówisz że trenowaliście cały tydzień i to jest efekt tych treningów? To co wy tam robiliście? Graliście w bierki czy w makao? Pensje macie królewskie a gracie jak ostatnie ogóry!!! odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ma drugiego takiego zespołu, który przygotowuje się przez tydzień czasu na przyjęcie soczystego wpier**lu:D odpowiedz

Rrrr - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ile to razy już mówicie? Trzeba sobie to przeanalizować, wyciągnąć wnioski i to samo gadanie cały czas... Wypad z Legii... Warunki macie że tylko trenować i grać i wygrywać. Nic wam nie brakuje oprócz ambicji.. Banda leni. odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.orange.pl A gdzie się przygotowywaliście, na PS czy na Mazowieckiej ? Wyście się o własne nogi zabijali odpowiedz

Kasztan - 1 godzinę temu, *.47.62 Won!!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Rok czasu byście się przygotowywali i nic by to nie dało.Muł i syf.Dno się urwało i lecimy dalej w dół.Antolic możesz iść za kasa do Turcji.Żegnam bez żalu.Wszyscy jesteście sprzedajni za kasa tylko lecicie.Ostatni gasi światło.Pewnie Mioduski z Michniewiczem. odpowiedz

Nilt - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mam w dupie wasza scieżke odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Na zwycięską ścieżkę wracacie już od trzech lat i nigdy nie wrócicie bo nie macie eLki w sercach tylko numery kont w banku. odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.chello.pl wrócić na zwycięską ścieżkę... super - znaczy za tydzień wygramy w europucharze?



A nie, chwilka... odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba to przeanalizować hehehehe

Ile razy heheg odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wstyd i hańba!!! odpowiedz

Amateur - 1 godzinę temu, *.plus.pl Główny hamulcowy zabrał głos. Antolic, Lewczuk, Slisz, Kapustka, Pekhart, Lopes - dno. Mamy drużynę starych dziadów. Nie wiem, co to dalej będzie. Gramy koszmar. odpowiedz

Radom L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale to vuko spieprzył!

odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Człowieku, takimi wypowiedziami kompromitujesz się jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że znajdzie się chętny na Twoje usługi. Sprzedać i zapomnieć. A pieniądze przeznaczyć na pensję dla trenera. Prawdziwego. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.master.pl Cały tydzień :o ..widać było, że tylko tydzień, z vuko g..robiliście odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl no widać, jak zawsze przygowanie w 100% , żałosne wkłady odpowiedz

robson - 1 godzinę temu, *.chello.pl wez juz sp...j stad .

najlepiej grupowo z kilkoma innymi nieudacznikami i leniami

odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przygotowywaliście się chyba do gry w bierki... Dno!!! odpowiedz

Mioduski WON - 1 godzinę temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON !!! odpowiedz

hyhy - 1 godzinę temu, *.chello.pl ja tam nie widzialem nic nowego, laga na czecha odpowiedz

di Stefano - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mam nadzieję że odejdziesz odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A je.ło w godzinę odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.