Licznik wstydu prezesa: 4 lata bez pucharów

1317 dni - tyle minęło od ostatniego meczu Legii Warszawa w europejskich pucharach, oczywiście nie licząc meczów eliminacyjnych. 23 lutego 2017 roku drużyna prowadzona przez Jacka Magierę odpadła z Ajaxem w 1/16 finału Ligi Europy. Miesiąc później prezesem Legii został Dariusz Mioduski . Czwartkowa porażka z Qarabagem FK powoduje, że licznik ten będzie bił co najmniej do września 2021 roku, czyli dobije do ~1650 dni, co stanowić będzie 4 lata 6 miesięcy i 5 dni. Minimum. Z tej "okazji" uruchamiamy na stronie głównej "Licznik wstydu prezesa", by codziennie przypominał o aktualnym miejscu Legii w europejskiej piłce w kontrze do tego, w którym - według wielu wypowiedzi obecnego właściciela - powinna być. Jako datę początkową ustawiliśmy 24 sierpnia 2017 roku , czyli dzień odpadnięcia w 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy z Sheriffem Tiraspol. Od tamtej pory "Wojskowi" wykładali się na takich przeszkodach jak Spartak Trnava, Football 1991 Dudelange, Rangers FC, Omonia Nikozja i Qarabag FK. Jednocześnie zapraszamy do udziału w sondzie, ponieważ chcemy dokonać wnikliwej analizy i poznać przyczyny klęsk Legii na międzynarodowej arenie.

oLaf - 5 minut temu, *.vectranet.pl słuszna inicjatywa bo to jest żenujące, że 4 lata nie ma nas w Europie!!



Naprawdę wstyd! odpowiedz

immortal_1916 - 6 minut temu, *.chello.pl Przecież to wina piłkarzy. Oglądałem ten mecz, zero ładu i składu. Zawodowcy, profesjonaliści, za ciężkie pieniądze, nie wiedzą jak grać w piłkę.



Sztab, prezes, prezydent, papież - nic mają do tego. Uważam, że takie nazwiska jak w Legii, powinny co roku grać w grupie LE.



Nie trafiliśmy na drużyny z topu, tylko na naszym poziomie, albo gorszym wcześniej. Amatorka piłkarska i tyle. odpowiedz

Seba84 - 7 minut temu, *.btcentralplus.com Generalnie to szkoda pisać bo nie ma o czym wszyscy widzieli. Pytanie 1 - miodek chyba teraz już widzisz że nic nie kumasz ty i pseudo zarząd? 2- potrzeba dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia najlepiej z zagranicy. Scauting jest mizerny żeby nie napisać chu.... Dlaczego nie obserwujemy rynku na czarnym lądzie jak np RB Salzburg czy Azerowie? Te chłopaki w ligach takich jak Mali, Ghana czy WKS zapi... Jak dziki żeby zarobić na swoje rodziny a większość z nich utrzymuje całe wioski. Takich piłkarzy nam potrzeba, jak się wyrwą do Europy zrobią wszystko żeby być na topie to dla nich przepustka do raju. Ściągamy szroty którym nigdzie nie szło, a oni chętnie do nas przychodzą bo hajs za frajer dostają czy grają czy chodzą mają wypłatę na koncie.

3- Rotacja trenerami nic nie da, trener musi poznać drużynę od A do Z, powinien mieć sam ingerować ws transferów i dać sobie wejść na głowę. Trener powinien być najważniejszą osobą w klubie z twardą ręką i swoim stanowczym zdaniem jak Stasiek a nie maskotki loczka. 4- Wygrywanie ekstraklapy nic nam nie daje oprócz kolejnych trofeów krajowych, skoro w Europie dla nas nie ma miejsca Wstyd. 5- to co zrobił Lech to jest przykład jak się walczy i zostawia serce młodym zespołem i wiarą w swoje umiejętności. Ojrzyński proszę cię przyjdź i zrób porządek z naszym k(L)ubem nawet jak by to miało trwać 2lata.



kuba1979 - 22 minuty temu, *.interkam.pl Nie awansowaliśmy. Lepsza okazała się Omonia ...Quarabag raczej się spodziewałem. Teraz jednak po płaczu należy zadać pytanie. Jaki jest plan na Legie i ile czasu przewiduje się na realizację ? odpowiedz

oszust - 23 minuty temu, *.centertel.pl mioduski jestes jakis porabany zwalniasz tych trenerow jak chcesz po co zwaliales vuko wczesniej magiera mowiles ze na lata pozniej vuko na lata ty osszuscie w nic ci nie wierze klamiesz i klkamiesz odpowiedz

xxx - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @oszust:

Bo pudrował dziadostwo .naściągał Lopezów Cholewiaków Pethartów ! Ci ludzie to by się nadawali do grania w piłkę retro ! Do prezesa mam żal że nie umie zatrudnić prezesa i dyrektora sportowego ! Że słucha "ekspertów z koziej Wólki " co oni by nie zrobili itp !

Człowieku Legia to pasja a nie korpo struktury ! Jak masz taki zarząd to i wyników nie będzie .TZ i inni kabonę biorą i mają wy....bane !Vuko to większy klaun od Klafa ! Niech trzyma się na 100 km od Legii ! odpowiedz

Obiektywny - 26 minut temu, *.36.142 Kudłaty nieudacznik, nie mam pojęcia jak on mógł odnieść sukces w biznesie. odpowiedz

a pyrki liczą kasę - 29 minut temu, *.208.233 Czesiu sie z tego śmiechu poznaniak z krwi i kości, niestety ksiązka telefoniczna juz nieaktualna odpowiedz

Szymon - 30 minut temu, *.t-mobile.pl brakuje sił nadprzyrodzonych i zmowy UEFA odpowiedz

mcis - 33 minuty temu, *.chello.pl W ankiecie powinna być oddzielna pozycja dla Vuko.. głosując na sztab nie wiadomo czy chodzi o stary czy nowy... odpowiedz

lucho_83 - 34 minuty temu, *.81.66 Czy leci z nami pilot? odpowiedz

Witam - 35 minut temu, *.inetia.pl on jest za mały ten licznik.

za mały w stosunku do wielkości tego wstydu i wielskości ego prezesa.





proszę jeszcze zmienić obraz na stronie głównej na ten:



https://legionisci.com/zdjecia2/2019/1563477847.jpg odpowiedz

