Sadowski na kolejne dwa sezony w Legii

Piątek, 2 października 2020 r. 16:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Wychowanek Legii Warszawa, Jakub Sadowski związał się z naszym klubem na dwa kolejne lata. Nowy kontrakt 19-letniego zawodnika obowiązywać będzie do końca sezonu 2022/23, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Kuba Sadowski przygodę z koszykówką rozpoczynał w barwach Legii, występując w kolejnych grupach młodzieżowych. W sezonie 2016/17 zawodnik trafił na roczne wypożyczenie do La Basketu, w barwach którego grał w rozgrywkach U-16. Po rocznym pobycie w tym klubie, Sadowski wrócił do Legii, występując w kolejnych latach w zespołach U-18, U-20, jak również II-ligowych rezerwach.



W październiku 2018 roku, zaliczył debiut na parkietach Energa Basket Ligi, w wyjazdowym meczu z Asseco Arką Gdynia. W tamtym sezonie wychodził na parkiet w meczach EBL 11 razy. W minionych rozgrywkach zagrał w Energa Basket Lidze cztery razy, zdobywając swoje pierwsze punkty na tym poziomie rozgrywkowym, w wyjazdowym meczu z Anwilem Włocławek. Miał także okazję zadebiutować w meczach Legii w europejskich pucharach, a mianowicie w fazie grupowej FIBA Europe Cup (4 mecze, 9 punktów). W rozpoczętym niedawno sezonie 2020/21, Kuba trzykrotnie wystąpił w meczach Legii na poziomie EBL, a w ostatni weekend zagrał również w zespole II-ligowych rezerw. Wierzymy, że nasz wychowanek będzie w najbliższym czasie stanowił coraz ważniejszą rolę w pierwszym zespole Zielonych Kanonierów.



Imię i nazwisko: Jakub Sadowski

Data i miejsce urodzenia: 22.05.2001 (19 lat), Warszawa

Wzrost: 205 cm

Pozycja: środkowy

Kluby:

2019/20 Legia Warszawa (EBL) - 4 mecze, 08:55 min., 2 pkt.

2019/20 Legia II Warszawa (II liga) - 12 meczów, 182:44 min. (śr. 15:13), 63 pkt. (śr. 5,3), 39 zb. (śr. 3,3)

2018/19 Legia Warszawa (EBL) - 11 meczów, 15:06 min., 0 pkt.

2018/19 Legia II Warszawa (II liga) - 20 meczów, 533:19 min. (śr. 26:40), 194 pkt. (śr. 9,7), 131 zb. (śr. 6,6)

2017/18 Legia II Warszawa (II liga) - 25 meczów, 428:20 min. (śr. 17:08), 97 pkt. (śr. 3,9), 116 zb. (śr. 4,6)

2017/18 Legia Warszawa (U-20) - 20 meczów, 89 pkt. (śr. 4,45)

2017/18 Legia Warszawa (U-18) - 24 meczów, 315 pkt. (śr. 13,1)

2016/17 UKS La Basket Warszawa (U-16) - 17 meczów, 188 pkt. (śr. 11,0)

2015/16 Legia Warszawa (U-18) - 16 meczów, 85 pkt. (śr. 5,3)

2015/16 Legia Warszawa (U-16) - 8 meczów, 88 pkt. (śr. 11,0)