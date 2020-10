Karbownik do Parmy za 5,5 mln euro?

Legia Warszawa otrzymała ofertę z Parmy na kupno Michała Karbownika - informuje serwis meczyki.pl . Opiewa ona na 5,5 mln euro, a kluby negocjują bonusy. Parma Calcio to 11 drużyna ubiegłego sezonu Serie A, po dwóch kolejkach obecnych rozgrywek zajmuje w tabeli ostatnie miejsce. Jeszcze niedawno głośno było, że mocno zainteresowane młodym piłkarzem Legii jest Napoli. Wymieniane były także dużo wyższe kwoty transferowe, ale niewykluczone że po odpadnięciu z Ligi Europy klub z Łazienkowskiej będzie musiał zadowolić się niższą ofertą, by ratować budżet.

Leśny Dziadek - 5 minut temu, *.centertel.pl Za czasow Lesnego bylismy 2 dlugosci np. przed Lechem. Teraz jestesmy za nimi (zarobia min. 10 mln Euro za gre w pucharach), wypromuja graczy i wtedy odjada nam na dobre. Rakow, Slask, Gornik, byc moze jeszcze inni, odjezdzaja w tempie ekspresu. To jest az niemozliwe, jak mozna w 4 lata wszystko zniszczyc... odpowiedz

Robert - 10 minut temu, *.inetia.pl Polityka prowadzenia firmy. Wstyd Panie Dariuszu.. Proponuję usiąść ze szklaneczką czegoś co pan lubi lubi i przemyśleć to wszystko co się wydarzyło wczoraj w kontekście ostatnich tygodni i działań. Legię widziałem na żywo jeszcze w półfinale Pucharu Europy z Feynoordem jako małoletni kibic Legii. A później dziesięciolecia kibicowania . Było też różnie , ale wczoraj był prawdziwy blamaż. Klub piłkarski to też firma , pomysł z ośrodkiem treningowym to 10/10, ale to nie zastąpi trafionych decyzji na już....już....już....co do piłkarzy i kadry szkoleniowej. Tak czy inaczej LEGIA !!!!!! odpowiedz

Pawciu - 22 minuty temu, *.net.pl Janusze biznesu odpowiedz

Paweł - 33 minuty temu, *.centertel.pl Może mnie zjedziecie, ale ja magii Karbownika nie łapię. Np. po Niezgodzie było widać błysk i jego odejście z Legii jak dla mnie było problemem. Talent Karbownika jakoś do mnie nie trafia i jak słyszę 5,5 mln EUR to myślę że Mioduski dostaje kociego ryja z radochy. odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.mm.pl @Paweł: Poczekaj pół roku lub rok. We Włoszech z odpowiednim trenerem popracuje i do kolejnego klubu pójdzie za 30-40 mln euro. odpowiedz

155 - 35 minut temu, *.207.55 Szczerze mowiac, spodziewalem sie wiecej. Przede wszystkim jego lepszej gry w Legii. Zycze powodzenia i zdrowia ! odpowiedz

Wolfik - 19 minut temu, *.mm.pl @155: Do lepszej gry potrzebny jest dobry trener. Za Vukovicia Michał łatał dziurę na LO, za Michniewicza w ogóle nie zaistniał. Po ciula ma tutaj siedzieć? odpowiedz

Cyniek - 36 minut temu, *.vectranet.pl Motto kudłatego sprzedać co się da wyciągnąć ile się da i spierdalac gdzie się da a klub niech radzi sobie sam odpowiedz

Grzegorz - 36 minut temu, *.play-internet.pl I dodatkowo niech Jedrzejczyka im dodadzą za darmo. odpowiedz

Cyniek - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Grzegorz: wraz z lopezem juranovicem i z najlepszym taktykiem czesiem odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl Tak jak przewidywałem tuż po meczu z Cypryjczykami, brak awansu spowoduje wyprzedaż tych zawodników, na których są chętni. Na pierwszy ogień pójdzie Michał Karbownik, za nim podążą inni. Za chwilę będzie to inny zespół.



A byli tacy, którzy wówczas mi odpowiadali, że piszę bzdury... odpowiedz

dino - 21 minut temu, *.vtelecom.pl @Wolfik:

A to są jacyś chętni na innych? :-)

Dzięki Vuko, który mocno postawił na Karbo Pudel będzie miał kasę żeby łatać budżet, Vuko już oczywiście nie ma w klubie, nie to, że byłem jakimś jego wielkim fanem, ale na jesieni zeszłego roku nieźle zaczęło to wyglądać, i właśnie wtedy sprzedali Niezgodę...

I tak w kółko odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.mm.pl @dino: Poczekaj Kolego, jak znam życie do dopiero początek. odpowiedz

Kuchy King - 38 minut temu, *.vectranet.pl Zaczynamy wyprzedaż srebr różowych za bezcen. Oby jednak to się nie potwierdziło i Karbownik zostanie do zimy. odpowiedz

Kuchy King - 35 minut temu, *.vectranet.pl Rodowych, a nie różowych, słownik.

Pudel, wytrzymaj ciśnienie, a zarobisz więcej. odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.mm.pl @Kuchy King: Gdzie zarobi? Grą z Wartą Poznań ma siw wypromować? Po blamażu niech idzie jak najszybciej, tutaj tylko się depresji nabawi grając obok tych wirtuozów. odpowiedz

