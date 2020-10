Konferencja pomeczowa

Saganowski: Musimy mocno poprawić naszą grę

Piątek, 9 października 2020 r. 23:19 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Saganowski (trener Legii): W pierwszej połowie drużyna popełniła bardzo dużo błędów. Próbowaliśmy wejść w mecz jak najlepiej, były dobre momenty, ale były też gorsze. Musimy mocno poprawić naszą grę, bo to co jest obecnie, nas nie satysfakcjonuje. W drugiej połowie załapaliśmy rytm, stworzyliśmy wiele sytuacji i powinniśmy je przynajmniej zakończyć strzałami. Kluczowymi momentami spotkań są sytuacje bramkowe, które powinny zostać wykorzystane. Jeśli z 3-4 sytuacji nie strzela się choćby jednej bramki, ciężko mówić o wygranych.



Nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie do rzutów karnych. Chłopaki trenują je codziennie po treningu, widać komu wychodzi to najlepiej i było wiadomo, kto będzie strzelał. Nie mam pretensji do Pawła Wszołka, bo nie tacy piłkarze pudłowali karne. To loteria. Szkoda, bo od 12 lat to trofeum nie może do nas dotrzeć. Gratuluję Cracovii zwycięstwa i wywalczenia trofeum.