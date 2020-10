Konferencja pomeczowa

Probierz: To dla nas fajny rok

Piątek, 9 października 2020 r. 23:11 Mishka, źródło: Legionisci.com

Michał Probierz (trener Cracovii): Zaczęliśmy ten mecz, starając się utrzymywać przy piłce, bo wiedzieliśmy, że Legia ruszy na nas od samego początku. Po ostatnich problemach mieli trochę czasu, żeby się przygotować do tego spotkania. Oba zespoły zagrały osłabione. Staraliśmy się być groźni, ale nie wykorzystaliśmy swoich podań. Po 30. minucie Legia przejęła inicjatywę, a my chcieliśmy uspokoić grę pod swoją bramką, przez co przegraliśmy środek pola.



W przerwie trochę pozmienialiśmy. Szymonowicz długo grał z urazem i to nasza kolejna bolączka. Potem mecz się wyrównał i do samego końca było groźnie. Gratuluję swojemu zespołowi, bo dziś zagraliśmy w takim składzie po raz pierwszy. Musieliśmy dokonać bardzo wielu roszad, praktycznie wszystko się w składzie pozmienialo. Wygraną dedykuję kibicom. To dla nas fajny rok, zdobyliśmy drugie trofeum. Szkoda, że w Ekstraklasie nie udało się być na podium.