Legia zagrała sparing wewnętrzny

krawcu - 8 minut temu, *.t-mobile.pl no i oczywiście żadnej akcji na jeden kontakt. Przyjęcie, poprawka , podanie. Nic szybkiego, nic zaskakującego. Taki Radomiak z lepszymi piłkarzami. odpowiedz

Franco - 37 minut temu, *.plus.pl No to dobrze zrozumiałem że wygrali. Mimo tego że w wew sparingu... Ale jednak. odpowiedz

Hiszpan - 50 minut temu, *.telnaptelecom.pl Wszystko na 2,3 kontakty wolno i przewidywalne. Do dupy z taką grą. Zostawić losową 14 jak w 1996 obniżyć zarobki o 70 % i niech ganiają. odpowiedz

Gonzo - 57 minut temu, *.137.48 W końcu Legia wygrała. Chyba tylko takie mecze muszą grać!!! odpowiedz

Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Obejrzałem tą kopaninę i stwierdzam fakt: dziś by nas Warta rozjechała. Wszystko tak wolno, statycznie, bez zmian tempa. Masakra. Podsumowaniem jest ostatnie podanie naszego kapitana i gol. Masakra odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Patrząc na tą wewnętrzną gierkę widać dramat , powielane są te same błędy z meczów o punkty. Czy trenerzy nie widzą braku krycia , gry na 3 , 4 kontakty , zamiast max. 2 , brak gry z klepy ze zmianą tempa . Nie wiem co oni robią na treningach ????? odpowiedz

Marcinek 31 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Oj ciężkie czasy idą dla naszej Legii, łach zaczyna odjeżdżać nam finansowo zarobią ok 30mln euro transfery plus LE, a my mamy narazie ok 40mln strat tylko z odpadnięcia z LE, dziękujemy ci Dario!!!! odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.artexim.pl-81-219-240-253 Wreszcie jakiś wygrany mecz...a tymczasem pyrom wpada 11 baniek ojro za kopacza + kasa za LE...jak nie przetancują jak u nas to... odpowiedz

Q - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Legia na tle Legii wygląda naprawdę dobrze:D

odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.mm.pl @Darek, też tak myślę, ale czas tylko jutro, może prezes zrobi promocje podobne do naszych marketów i januszów biznesu typu kup dwóch trzeci gratis, albo drugi za pół ceny, taki sarkazm ale wesoło nie jest odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Można zrobić wewnętrzne mistrzostwa Legii. Tak czy siak mistrzem będzie Legia. odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl I to są prawdziwe emocje... odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.mm.pl Dwie jedenastki plus kilku nie grało m. in. Kante, slisz, veso, remy, hołownia, kostorz. Teraz pytanko czy 30 grajków na samą ligę i ewentualnie PP to nie za dużo? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @PAB(L) O: Nie martw się od jutra w Legii wielka wyprzedaż.Trza załatać dziurę budżetową. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie przemęczyli się zbytnio? odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mimo wszystko na papierze to wygląda dobrze bez pucharów skupieni na lidze mistrzostwo powinni zdobyć odpowiedz

sidik - 2 godziny temu, *.proxnet.pl @Dexter: tylko po co? żeby sobie kolejne dopisać a w Europie znowu oklep? Jaki to ma sens? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @sidik: W europie?Raczej w kwalifikacjach do europy.

odpowiedz

sidik - 2 godziny temu, *.proxnet.pl @Darek: no tak, w kwalifikacjach... odpowiedz

