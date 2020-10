Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 6 października 2020 r. 12:00 Redakcja

W październiku rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz młodzieżowych reprezentacji narodowych. Michał Karbownik otrzymał powołanie do reprezentacji A na spotkania Ligi Narodów z Włochami i Bośnią i Hercegowiną oraz towarzyski mecz z Finlandią. W kadrze Gruzji będzie miał szansę wystąpić Walerian Gwilia, Filip Mladenović w kadrze Serbii, a Jose Kante w reprezentacji Gwinei.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Bartosz Slisz i Maciej Rosołek do U-21, Ariel Mosór, i Szymon Włodarczyk do U-19, natomiast Bartosz Krasuski i Jan Sobczuk do U-16, a Wiktor Kamiński do U-17.



Artur Jędrzejczyk oraz Mateusz Hołownia także otrzymali powołania, ale nie zagrają z powodu problemów zdrowotnych.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A

07.10. godz. 20:45 Polska - Finlandia (mecz towarzyski, Gdańsk)

11.10. godz. 20:45 Polska - Włochy (Liga Narodów, Gdańsk)

14.10. godz. 20:45 Polska - Bośnia i Hercegowina (Liga Narodów, Wrocław)

powołani: Michał Karbownik



U-21 eME 2021

09.10. godz. 18:00 Serbia - Polska (Gornji Milanovac)

13.10. godz. 18:00 Polska - Bułgaria (Gdynia)

powołani: Bartosz Slisz, Maciej Rosołek



U-19 mecze towarzyskie

08.10. godz. 15:00 Polska - Dania (Kołobrzeg)

12.10. godz. 13:00 Polska - Dania (Świnoujście)

powołani: Ariel Mosór, Szymon Włodarczyk



Konsultacje szkoleniowe U-16 i U-17

powołani: Bartosz Krasuski, Jan Sobczuk (obaj U-16), Wiktor Kamiński (U-17)



Inne reprezentacje

08.10. godz. 18:00 Gruzja - Białoruś (baraż o Euro 2020)

08.10. godz. 20:45 Norwegia - Serbia (baraż o Euro 2020)

10.10. Gwinea - Republika Zielonego Przylądka (mecz towarzyski, Portugalia)

11.10. godz. 20:45 Serbia - Węgry (LN)

11.10. godz. 18:00 Armenia - Gruzja (LN)

13.10. Gwinea - Gambia (mecz towarzyski, Portugalia)

14.10. godz. 20:45 Turcja - Serbia (LN)

14.10. godz. 20:45 Macedonia Północna - Gruzja (LN)

powołani: Walerian Gwilia (Gruzja), Jose Kante (Gwinea), Filip Mladenović (Serbia)