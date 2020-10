Iga Świątek wygrała turniej Rolanda Garrosa!

Komentarze (44)

Kibic - 55 minut temu, *.plus.pl Brawo Iga za Wygranie Turnieju Wielkoszlemowego. Oby tak dalej odpowiedz

Autor - 56 minut temu, *.master.pl Transparent żałosny !! Wstyd, że został tutaj uwieczniony. odpowiedz

s - 47 minut temu, *.centertel.pl @Autor: ty JESTEŚ ŻAŁOSNY. odpowiedz

Jimmy L - 20 minut temu, *.d1-online.com @Autor: Ale za to ty sie tym wpisem uwiecznil jako lokalny głupek. odpowiedz

Maciek - 3 minuty temu, *.centertel.pl @Autor: żalosny to ty jesteś skoro nawet nie chce ci sie sprawdzić dlaczego jazda odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo! To jest prawdziwy sportowy duch walki. Powodzenia Iga! odpowiedz

Patriota - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeszcze niech się nauczy że jak jest grany hymn to nakrycie z głowy trzeba zdjąć odpowiedz

Tarchomin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Patriota: Z tego co mi wiadomo kobiety nie muszą zdejmować odpowiedz

ty - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Patriota: a ty stałeś na baczność i cztery zwrotki poprawnie wyśpiewałeś czy przygórniakowałeś coś pod nosem? odpowiedz

Piotr - 33 minuty temu, *.chello.pl @Patriota: Nie ma lepszej promocji Polski jak jej zwycięstwo, a pseudo patrioci zazwyczaj znajdą coś przeciw

odpowiedz

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl @Piotr: no coz. Mogla zdjąć, a jesli nie zdjela to nic wielkiego sie nie stało była w szoku pewnie. odpowiedz

Tarchomin - 1 minutę temu, *.centertel.pl @grzesiek: czapki to wy przed nią musicie zdejmować odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miło, że napisaliście mimo wiadomo jakiej sytuacji w legijnym tenisie. Ja nawet nie będę udawał, że się tym sportem interesuję ale pamiętam pierwsze sukcesy Igi, o których dowiadywałem się właśnie z tej strony i po prostu fajnie, jak teraz ta dziewczyna broniąca kiedyś naszych barw osiąga swój pierwszy wielki sukces w dorosłej karierze. Cała Legia zawsze razem, Iga dla mnie zawsze będziesz Legionistką! (L) odpowiedz

ISTNE MISTRZOWSKIE POWITANIE NA POLSKIEJ ZIEMI !!! - 1 godzinę temu, *.com.pl DO ADMINISTRACJI LEGIONIŚCI.COM - PROSZĘ O SPRAWDZENIE INFORMACJI KIEDY I O KTÓREJ LĄDUJE IGA NA POLSKIEJ ZIEMI ? MOŻE JAKAŚ WSPÓLNA AKCJA LEGIONISTÓW Z POWITANIEM ISTNIE MISTRZOWSKIM IGI NA OKĘCIU ? ZASŁUŻYŁA SOBIE DZIEWCZYNA NA TO !!!



DLATEGO PROSZĘ ADMINÓW STRONY O INICJATYWĘ TAKIEJ AKCJI !!!



NIECH DZIEWCZYNA PAMIĘTA RÓWNIEŻ KRÓLEWSKIE POWITANIE W POLSCE , A NIE TYLKO KILKU REPOTRERÓW I DZIENIKARZY OFICIELI .



IGA ZASŁUŻYŁA NA ISTNE MISTRZOWSKIE POWITANINE PRZEZ PRAWDZIWYCH KIBICÓW !!! odpowiedz

dobra inicjatywa - 1 godzinę temu, *.com.pl @ISTNE MISTRZOWSKIE POWITANIE NA POLSKIEJ ZIEMI !!!:



DZIELNICE - DZIAĆ !!!



Robimy królewskie powitanie dla Igi



Legioniści witają Mistrzynię na Okęciu !!! odpowiedz

ToJeAmelinium. - 49 minut temu, *.35.8 @ISTNE MISTRZOWSKIE POWITANIE NA POLSKIEJ ZIEMI !!!: Nie musisz drzeć ryja. odpowiedz

Bierrutt - 3 minuty temu, *.com.pl @ISTNE MISTRZOWSKIE POWITANIE NA POLSKIEJ ZIEMI !!!:

Obawiam się, że nie będzie lądowania na F.Chopin Airport. Sponsor wynajął dla całej rodziny odrzutowiec odpowiedz

Kalbar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Iga!!! Nich piłkarze pajacyki wezmą z niej przykład. odpowiedz

Piotruś - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo !!!

odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Wieka sprawa, szkoda że nie jest już w Legii przez krótkowzroczność pseudoprezesa Mioda.

Mielibyśmy teraz kolejny sukces do gabloty odnotowany w historii legijnego tenisa a tak mamy sukces byłej legionistki.

Miałeś Mioduski złoty róg.... odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Ogromny sukces.

Nie interesuje się tenisem ale finał z udziałem Igi oglądałem z wielkimi emocjami.

Brawo Iga ! odpowiedz

Szczęśliwice - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WarszawskaOchota: Dokładnie. Iga śmiga! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Iga + Czarnogóra i jestem bogatszy o 500zł. Brawo! odpowiedz

zrobić czystkę - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czesiu wstaw Igę do ataku odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo! Coś pięknego! odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo! Super turniej, coś niesamowitego! odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adi: ogladales caly czy tylko koncowke drugiego seta dzis w telewizji ? odpowiedz

Antyfrustrat - 1 godzinę temu, *.47.161 @:): Ty bys zagral lepiej i jeszcze mniej setow stracil ;} odpowiedz

:) - 37 minut temu, *.chello.pl @Antyfrustrat: ja to mogę w ping ponga zagrać na osiedlu odpowiedz

Antyfrustrat - 19 minut temu, *.centertel.pl @:) : odpowiedz

Antyfrustrat - 16 minut temu, *.centertel.pl @:) : a ja w szachy ake tylko na siedząco???? odpowiedz

Goclaw - 2 godziny temu, *.centertel.pl IGA - SZACUNEK !!!!!! ZE LZAMI W OCZACH POZSRAWIAM odpowiedz

donsimone77 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A ten lokowaty dzban zaorał nawet i tą sekcję. Mioduszewski won! odpowiedz

TO JEST PRAWDA - 2 godziny temu, *.vectranet.pl BRAWO IGA MASZ W SOBIE WARSZAWSKI NIEPOKORNY CHARAKTER odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @TO JEST PRAWDA: tak jak ty jak sie napijesz odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Iga na prezesa Legii !!!! odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl @MIODUSKI OUT !!!!: za długo by jej zajęła naprawa tego co spieprzył już Miodoustny. odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.amazonaws.com #IgaŚmiga odpowiedz

