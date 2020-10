Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Cracovią

Wtorek, 13 października 2020 r. 16:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Za Legią kolejny całkowicie bezbarwny mecz. Jeden celny strzał przeciwko słabej Cracovii? Zapraszamy do zapoznania się z ocenami, jaki wystawiliśmy warszawiakom.



Luquinhas - Jedna z dwóch jaśniejszych postaci w meczu. Brazylijczyk jako jedyny brał grę na siebie w ofensywie. Walczył, wykonywał dryblingi i ciągnął drużynę do przodu. W 51. minucie oddał jedyny celny strzał, choć był stanowczo za słaby. Rywale bardzo często powstrzymywali go nieprzepisowo. W końcówce po indywidualnym rajdzie został sfaulowany metr przed polem karnym.



Igor Lewczuk - Oprócz jednego niepewnego wycofania piłki do Radosława Cierzniaka zagrał poprawnie. Kilkakrotnie skutecznie i bez wahania przerywał akcje rywali.



Josip Juranović - Próbuje - tym słowem można określić grę Chorwata. Zdarzyły mu się nieudane dryblingi i złe prostopadłe podania, ale często wspomagał Wszołka w ofensywie. W 48. minucie posłał do niego bardzo ładną, prostopadłą piłkę, ale niestety pomocnik ją zmarnował. W końcówce bardzo dobry odbiór i kontra 51'. w samej końcówce zmienił stronę na lewą.



Paweł Wszołek - Przez pierwsze pół godziny niewidoczny. Potem było lepiej. W 31. minucie powinien wpisać się na listę strzelców, ale nie wykorzystał świetnego podania Juranovicia. W 51. minucie ładnie wypatrzył w polu karnym Luquinhasa, ale tym razem Brazylijczyk nie skorzystał z dobrej piłki.



Bartosz Kapustka - W 8. minucie popisał się bardzo dobrym prostopadłym podaniem do Luisa Rochy. Zanotował także kilka ważnych odbiorów na połowie rywala. W końcówce pierwszej połowy oddał pierwszy strzał na bramkę Cracovii, ale posłał i piłkę nad poprzeczką. Musiał zejść z boiska w 58. minucie z powodu urazu.



Andre Martins - Portugalczyk zadania defensywne wykonywał prawidłowo, ale do przodu grał niedokładnie i wolno. Zszedł w 77. minucie.



Radosław Cierzniak - Nie miał w tym spotkaniu zbyt wiele pracy. W 21. minucie został zmuszony do wybicia piłki na aut, a w 69. minucie przy wyskoku do dośrodkowania piłka mu wypadła z rąk, ale na szczęście bez żadnych konsekwencji.



Luis Rocha - Lewy obrońca Legii często podłączał się do ofensywy, dużo biegał, a także zanotował ładny powrót pod własne pole karne na początku drugiej połowy. W 83. minucie złapały go jednak skurcze... i musiał opuścić boisko.



Mateusz Wieteska - Początek spotkania miał poprawny. W 18. minucie podczas wyskoku do piłki doznał urazu biodra. Zszedł z boiska kilka minut później.



Joel Valencia - O pierwszej połowie Ekwadorczyk na pewno chciałby jak najszybciej zapomnieć. Jak nie holowanie piłki to strata, jak nie strata, to złe przyjęcie lub nieudany drybling. W drugiej odsłonie było nieco lepiej, ale tylko nieco.



Tomas Pehkart - Czecha w tym meczu najczęściej widzieliśmy tyłem do bramki i to daleko od pola karnego. Kilka razu dobrze się zastawiał i był faulowany, ale nic poza tym. Nie oddał żadnego strzału i zszedł z boiska w 66. minucie.



Zmiennicy:



Inaki Astiz - Wszedł w 23. minucie za kontuzjowanego Wieteskę. W 44. minucie nieco się pogubił i nie upilnował Van Amersfoorta. Poza tym nie zanotowaliśmy "obcinek" u Hiszpana.



Domagoj Antolić - Wszedł w 58 minucie. Rozgrywał piłkę wolno, a do tego miał kilka strat. Brakowało mu pomysłu na grę do przodu.



Rafael Lopes - Wszedł w 66. minucie za Pekharta. I to by był ona tyle.



Mateusz Cholewiak - Wszedł w 77. minucie. W doliczonym czasie gry stanął przed szansą na zdobycie gola, ale próba technicznego strzału z rzutu wolnego tuż obok muru nie powiodła się i wywalczył tylko korner.



Paweł Stolarski - Wszedł w 84 minucie. Grał zbyt krótko by go ocenić.