Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Jedyną pozytywną ocenę za piątkowy mecz o Superpuchar Polski otrzymał Luquinhas. Występ Brazylijczyka oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali noty słabe i bardzo słabe. Najniższa trafiła do Tomasa Pekharta - 1,5. W sumie oceniało 409 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,1. Luquinhas 3,2 Cierzniak 2,4 Astiz 2,4 Lewczuk 2,2 Luis Rocha 2,2 Wszołek 2,1 Juranović 2,1 Andre Martins 2,0 Kapustka 2,0 Cholewiak 2,0 Antolić 2,0 Stolarski 1,9 Wieteska 1,9 Valencia 1,8 Rafael Lopes 1,6 Pekhart 1,5

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl szokują noty nowych nabytków ale i pozostali zawodnicy grają dużo poniżej możliwości ,czy kibice wreszcie się dowiedza co jest przyczyną takiej tragicznej gry a nie zamiatać wszystko pod dywan odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kurła Luis Rocha 5 miejsce heh to najlepiej swiadczy o poziomie tej druzyny a przede wsYstkim o nowym trenerze odpowiedz

Mariano - 4 godziny temu, *.chello.pl Akurat Astiz zagrał dobrze. Czyścił aż miło. Gasił pożary z tyłu. Mam wrażenie że dostaje mu się za wiek a z taką formą jest lepszy od Lewczuka i Jedzy. odpowiedz

Livescore - 4 godziny temu, *.centertel.pl Oceny ha mniej niż zero! odpowiedz

lob - 5 godzin temu, *.chello.pl Ta drużyna jest najsłabsza od min. dekady, grająca antyfutbol..........przykro na nich patrzeć....do łopaty bym tych dziadów pogonił, a nie płacił im po 80 - 100 tysięcy miesięcznie.............Co oni zrobili z naszej Legii przez te trzy lata ???

Pisałem już dawno, że tylko trener z doświadczeniem w niemieckiej Bundeslidze coś tu może zmienić, a oni biorą Czesia z podlaskiej szkółki trenerskiej..........jak już trenera na rok, to pisałem z wolnych na obecną chwilę brać Leszka Ojrzyńskiego, przynajmniej by walczyli i na tyłkach by jeździli........a te ich transfery tegoroczne ??? Pożal się Boże........

odpowiedz

MARKUS - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl JAKI pion sportowy takie wyniki nie zapominając o prezesie odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak to jest,że piłkarze zapomnieli jak się gra w piłkę. Skład nie uległ większym zmianom. Jakieś automatyzmy u nich powinny pozostać. A oni wyglądają,jakby zobaczyli się po raz pierwszy tydzień temu. Prezes milczy. Dyrektor Kucharski nie ma sobie nic do zarzucenia. Twierdzi,że mamy super skład. Tylko nie mamy drużyny. Trener podróżuje po Europie. Chociaż on się tutaj nie prosił. Ma inną fuchę. Widząc kryzys trzeba było zatrudnić człowieka, który poświęci się ratowaniu sytuacji. A nie będzie działał poprzez asystentów. Pomieszanie z poplątaniem. Ale to jest chyba nowa koncepcja naszego wielkiego prezesa tzw. trenowanie z tylnego fotela. odpowiedz

Pak - 6 godzin temu, *.34.148 Prezes ma na wszystko lekarstwo ???? odpowiedz

Wawa - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jaki prezes taka gra

Jaki trener taka taktyka Michniewicz

Won won

Won

Won odpowiedz

tomiacab - 7 godzin temu, *.144.248 Luqinias, Cierzniak i Astiz - sprawiedliwie. Reszta za wysoko. odpowiedz

Pacho - 6 godzin temu, *.55.42 @tomiacab: dokładnie odpowiedz

M. - 7 godzin temu, *.net.pl Wieteska pogral jedynie 20 pare minut i tak nisko, niczego nie zawalajac? Hmm... chyba z urzedu odpowiedz

TeDe85 - 8 godzin temu, *.chello.pl Ciężko się na to wszystko patrzy... Perspektywy jeszcze gorsze... odpowiedz

