Warta przed meczem z Legią

Niedziela, 1 listopada 2020 r. 10:55 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 18 legioniści w Grodzisku Wielkopolskim zmierzą się z Wartą Poznań w ramach zaległego meczu 6. kolejki.



Warta to beniaminek Ekstraklasy, który swoje mecze rozgrywa w oddalonym o około 50 kilometrów od Poznania Grodzisku Wielkopolskim. Ich miejscowy obiekt przy Drodze Dębińskiej musi przejść modernizację, gdyż wciąż nie spełnia ekstraklasowych norm. Warto dodać, że poznaniacy już w zeszłym sezonie w pierwszej lidze rozgrywali swoje domowe spotkania w Grodzisku Wielkopolskim. Pomimo to udało im się osiągnąć świetny wynik, jakim jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 25 latach. Mało kto zakładał, że "Zieloni" awansują do Ekstraklasy, ponieważ celem było spokojne utrzymanie się na jej zapleczu. Ostatecznie klub posiadający jeden z najmniejszych budżetów w pierwszej lidze zajął trzecie miejsce.



Dwukrotnego mistrza kraju zasiliło dwóch piłkarzy zza granicy: 23-letni Hiszpan Mario Rodríguez oraz 26-letni Fin Robert Ivanov, którzy są zarazem jedynymi piłkarzami spoza Polski w kadrze poznaniaków. Pierwszy z nich jest lewym napastnikiem, wychowanym w Realu Madryt, jednak ostatni rok spędził w Granadzie. Zdołał nawet zadebiutować w hiszpańskiej Ekstraklasie. Rodríguez spędził na murawie zaledwie minutę podczas wygranego 2-0 spotkania z Deportivo Alavés. Dodatkowo zagrał pełne zawody w 1. rundzie Pucharu Króla, w której rywalem klubu z Andaluzji była trzecioligowa CE L’Hospitalet. Hiszpanowi skończył się kontrakt z Granadą i pomimo chęci klubu, aby zatrzymać zawodnika, ten wolał wyjechać do Polski. Defensywę "Zielonych" wzmocnił 26-letni Robert Ivanov. Swoją dotychczasową karierę zawodnik spędził w ojczyźnie. W fińskiej Ekstraklasie rozegrał 69 meczów, w których zdobył pięć bramek. Ostatnim jego pracodawcą była FC Honka, w którego barwach w aktualnym sezonie rozegrał cały mecz w 1. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Finowie przegrali 2-5 z norweskim Aarhus GF. Wartę zasiliło aż trzech byłych legionistów: Michał Kopczyński, Konrad Handzlik (na zdjęciu niżej) i Jan Grzesik. Pierwszy z nich ostatni rok spędził w Gdyni, jednak w barwach miejscowej Arki rozegrał zaledwie jedenaście meczów. Niestety były zawodnik "Wojskowych" szybko złapał uraz, który uniemożliwi mu grę do końca roku. Handzlik oraz Grzesik nigdy nie zadebiutowali w pierwszym zespole warszawiaków. Pierwszy z nich był dobrze zapowiadającym się zawodnikiem Wisły Kraków, przez co trafił do stolicy, gdzie zupełnie sobie nie poradził.







Sezon dla "Zielonych" rozpoczął się przyzwoicie, bo od pucharowego zwycięstwa. Warta ograła po rzutach karnych Błękitnych Stargard. Warto dodać, że poznaniacy przegrywali 1-3, po czym zdobyli dwie bramki i doprowadzili do dogrywki. W lidze nie idzie już im tak dobrze. Póki co odnieśli cztery porażki po 0-1 z Lechią Gdańsk, Zagłębiem Lubin, Lechem Poznań i w ostatniej kolejce z Górnikiem Zabrze. Dodatkowo bezbramkowo zremisowali z Piastem Gliwice oraz zwyciężyli z Wisłą Płock i Podbeskidziem Bielsko-Biała. Poznaniacy zajmują 12. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów. W miniony piątek Warta w 1/16 finału Pucharu Polski wyeliminowała Sokół Ostróda. Po 90 minutach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, jednak w dogrywce nasi najbliżsi przeciwnicy zdobyli trzy trafienia oraz raz Daniel Bielica musiał wyjąć futbolówkę z siatki.



Legioniści z Wartą mierzyli się 29 razy. "Wojskowi" lepsi okazywali się aż 16-krotnie, za to 12-krotnie zwycięstwo odnieśli "Zieloni". Remis padł wyłącznie raz w sezonie 1993/94. Ostatni raz obie ekipy rywalizowały w 1995 roku, wtedy skromnie 1-0 wygrali poznaniacy. Wcześniej warszawiacy mieli serię siedmiu meczów bez porażki, gdyż polegli dopiero w sezonie 1948/49.



Oprócz wspomnianego Michała Kopczyńskiego, z Legią z powodów urazów nie zagra Nikodem Fiedosewicz.



Legia jest zdecydowanym faworytem w nachodzącym starciu. Kursy w Fortunie prezentują się następująco:

1 7.40 X 4.40 2 1.52