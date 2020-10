Michniewicz: Nie przewiduję rewolucji kadrowej

- Jose Kante nie będzie z nami na meczu z Wartą Poznań. Cały czas Jose przechodzi rehabilitację kontuzjowanej kostki i zobaczymy jaki będzie przebieg, ale w niedzielnym meczu na pewno nie wystąpi. Kilka zmian względem meczu w eliminacjach Ligi Europy na pewno się pojawi, choć nie przewiduję rewolucji kadrowej. Praktycznie wszyscy zdrowi zawodnicy jadą z nami do Grodziska i tu na miejscu zdecydujemy, kto znajdzie się w dwudziestce - mówi Czesław Michniewicz . - Odczuwamy ogromny zawód i niedosyt po tym, co stało się w czwartek. Nie tak wyobrażaliśmy sobie piątek po meczu z Karabachem. Zostaliśmy odarci z nadziei gry w Lidze Europy. Nie jest łatwo się z tym pogodzić, ale musimy już skupić się na tym, co czeka nas w przyszłości. Wiemy, że trzeba zdobyć mistrzostwo i Puchar Polski, na tym się teraz koncentrujemy. To nasz priorytet. Oczywiście, musimy wiele rzeczy poprawić, by nasza gra funkcjonowała na wyższym poziomie. Przerwa na mecze reprezentacji będzie dobrym momentem, choć łącznie dziewięciu zawodników jedzie na zgrupowania. Ci którzy zostaną, będą trenować pod okiem Marka Saganowskiego i Przemysława Małeckiego. Asystenci otrzymali już szczegółowy plan wskazujący nad czym trzeba pracować przed meczem Superpucharu z Cracovią i kolejnym spotkaniem ligowym. - W niedzielę wybiegniemy na boisko z nastawieniem, że chcemy grać dobrze w piłkę. Mamy potencjał, umiejętności oraz olbrzymie możliwości i chcemy to pokazać. W meczach, które miałem okazję prowadzić, tylko fragmenty mogły mi się podobać, a chciałbym żeby tych fragmentów było jak najwięcej. Nad tym pracujemy, bo kilka akcji było naprawdę dobrze przeprowadzonych i ich rozegranie mi się podobało. Było ich jednak zdecydowanie za mało. Liczę na to, że w niedzielę będziemy stwarzać sytuacje i zdobywać bramki.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

12kufli - 8 minut temu, *.centertel.pl Panie Michniewicz wypadałoby chociaż przeprosić. A najlepiej przeproś pan i idź w piździec z dala od Legii odpowiedz

Jerz z Potoku - 23 minuty temu, *.chello.pl Oczekuję od Pana, jako nowego trenera Legii konkretnego wyjaśnienia kwestii: dlaczego posadził Pan na ławce rezerwowych, w wiadomym meczu, całą formację pomocy, którą tak skrupulatnie kompletował Vuko?! Opowieści o konieczności dostosowania Pańskich wyborów personalnych do wybranej - nomen omen przez Pana taktyki gry - raczej nikogo nie przekonują, a jedynie wzbudzają ironiczny śmiech. Panie Czesławie, to co uczynił Pan w czwartek przed meczem, to był szkoleniowy przysłowiowy strzał w oba kolana! Pana zmiennicy/wybrańcy byli kompletnie zagubieni, niezgrani z resztą drużyny i piłkarsko bezradni. Popełnił Pan kardynalny błąd, który kosztował klub ok. 10 mln € i degrengoladę wizerunkową.

Ps.: a propos' "odarcia z nadziei gry w LE" - to Pańska niewytłumaczalna brawura spowodowała tą futbolową kompromitację i klęskę finansową nie do powetowania przez co najmniej najbliższy rok.

Za miast serdeczności: Koledzy Kibice, prawdopodobnie rozpoczynamy kolejny, piąty rok "w plecy". Z tym wyborem trenerskim raczej daleko nie zajedziemy. Po raz kolejny "prezes dekady" urządza nam futbolowe piekiełko... odpowiedz

Kristof - 30 minut temu, *.ziggo.nl Ci którzy zostaną, będą trenować pod okiem Marka Saganowskiego i Przemysława Małeckiego. A kto to są ci dwaj?????????Aha juz wiem.Saganowski trenował wcześniej Bayern Monachium a Małecki był jego asystentem w podawaniu piwa.Dramat.Kolejni darmozjadzi na utrzymaniu przez Legię. odpowiedz

1909 - 37 minut temu, *.media.pl Postać roku cz. M., cytat roku zostaliśmy obdarci..., szmacianka roku cz. M., najlepszy mecz z qarabag, najgorszy przed nami... Czesiu out, pekhart out, karbownik goood bay:(, smutne to wszystko... odpowiedz

Anty Vuko - 38 minut temu, *.tpnet.pl Kuźwa scyzoryk sam otwiera się w kieszeni. Co w klubie robi jeszcze p. Kucharski? Przecież on razem z Vuko powinien zostać wyrzucony. Co jeszcze robią Jędrzejczyk z Lewczukiem? Takich galaret jeszcze w Legii nie było. Co robi Lopez i Pekhart i wreszcie co robi pseudo trener od przygotowania fizycznego? Gdzie są Lukinas i Karbownik i ich dynamika? Kuźwa nie da się oglądać wyczynów Legii. Wypieprzyć darmozjadów i postawić na młodych. Trudno poczekamy na lepsze czasy. Wpuścić do ataku dwa młode latawce niech robią szum. Rozpocznijcie budowę młodej, ambitnej i walczącej Legii. odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.centertel.pl Moze na Warte to wystarczy, moze...takie mamy czasy. Chyba, ze znowu zagraja mecz zycia (pisze oczywiscie o pilkarzach z Poznania), a to jest bardzo prawdopodobne, juz kosiarz Tralka ich do tego przekona... odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl "Zostaliśmy odarci z nadziei gry w Lidze Europy" - normalnie cytat roku w plebiscycie eLek.

odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Olbrzymie możliwości. Panie Czesławie pamięta Pan serial telefon 110? Sequel telefon 711 nie odniesie takiego sukcesu. odpowiedz

Jasio - 55 minut temu, *.icpnet.pl @Hiszpan: pierwsze slysze o takim serialu. odpowiedz

Hiszpan - 53 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Jasio: Obejrzyj super produkcja rodem z NRD. Dokładnie taki sam syf jak obecna Legia. Rzygać się chce jak o nich człowiek pomyśli. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.