O godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 futsaliści Legii rozegrają trzeci ligowy mecz w tym sezonie 1. ligi PLF. Rywalem "Wojskowych" będzie KS Gniezno, które ma na swoim koncie jeden remis i jedną porażkę. Będzie to pierwszy mecz Legii przed własną publicznością, a sekcja przeprowadzi transmisję na Facebooku .

