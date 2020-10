Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 3 października 2020 r. 20:14 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia pokonała 3-1 Jagiellonię i awansowała na I miejsce w grupie A CLJ U17. Juniorzy starsi zremisowali 0-0 z Gwarkiem Zabrze. W CLJ U15 w meczu Polonia - Legia również padł remis, 4-4. Legia U16 po 9 kolejkach ma komplet zwycięstw, po wygranej 9-0 z Wisłą w Płocku. W ekstralidze U14 Legia wygrała na wyjeździe 3-1 z Bronią Radom. Mecz ligowy w Górze Kalwarii rozegrali piłkarze LSS z rocznika 2010.



CLJ U18: Legia Warszawa 0-0 Gwarek Zabrze 02/3



Strzały (25-90'): Legia 16 (7) - Gwarek 7 (4)



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka, Szymon Bednarz [04], Damian Urban, Kacper Imiołek – Jakub Kisiel, Kacper Gościniarek (58' Ivan Vidošević), Patryk Pierzak – Kacper Skwierczyński (71' Kajetan Staniszewski), Wiktor Kamiński [04](71' Łukasz Rytelewski), Dawid Barnowski

Rezerwa: Jan Sobczak [05] (br), Bartosz Ślendak, Jakub Czajkowski

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: Legia Warszawa 3-1 (2-0) Jagiellonia Białystok 04

Gole:

1-0 23 min. Igor Strzałek (as. Jordan Majchrzak)

2-0 40 min. Jordan Majchrzak (as. Jakub Rutkowski)

3-0 90 min. Igor Strzałek (as. Dawid Kiedrowicz)

3-1 90+1 min. Igor Szczygieł



Strzały (celne): Legia 18 (8) - Jagiellonia 16 (10)



Legia: Maciej Kikolski (64' Jan Sobczuk [05]) – Marcel Krajewski, Patryk Bek, Jakub Rutkowski Ż, Patryk Romanowski Ż – Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk, Igor Strzałek – Patryk Winiarski (50' Wiktor Puciłowski [05]), Jordan Majchrzak (78' Maddox Sobociński), Bartosz Dziemidowicz (56' Dawid Kiedrowicz)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Wisła Płock 05 0-5 Legia U16

Gole:

0-1 33 min. Oliwier Olewiński b.a.

0-2 38 min. Filip Borowski (as. Szymon Gaj)

0-3 42 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

0-4 65 min. Roman Zhuk (as. Oskar Lachowicz)

0-5 67 min. Szymon Grączewski (b.a., po rzucie rożnym)



Legia: Hubert Nowak [06] – Szymon Gaj, Kajetan Pysz [06], Ignacy Morawski (75' Kacper Stankiewicz), Oliwier Olewiński [06] – Benedykt Piotrowski, Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski – Filip Borowski, Maciej Bochniak (60' Filip Rejczyk [06]), Gracjan Gawroński (55' Roman Zhuk [06])

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: MKS Polonia Warszawa 4-4 (3-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 5 min. Tomasz Rojkowski b.a.

1-1 16 min. Bartosz Sowiźrzał (as. Paweł Kosmalski)

2-1 28 min. Bartosz Sowiźrzał (as. Paweł Kosmalski)

2-2 34 min. Franciszek Saganowski (as. Jakub Żewłakow z rzutu różnego)

3-2 36 min. Bartosz Sowiźrzał (as. Nikita Vasin z rzutu wolnego)

3-3 43 min. Jakub Żewłakow b.a.

3-4 72 min. Tomasz Rojkowski

4-4 79 min. Mateusz Kaźmierczak



Strzały (celne): Polonia 12 (8) - Legia 22 (11)



Polonia (skład wyjściowy): Filip Zwoliński - Fabian Pater, Franciszek Zubik, Karol Skalski, Maksymilian Łubianka - Sebastian Grzyb, Antoni Nerek, Szymon Sobiech, Nikita Vasin (41' Deniz Kacar) - Bartosz Sowiźrał, Paweł Kosmalski



Legia: Michał Malinowski - Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Jakub Grzejszczak - Fryderyk Misztal, Kacper Bogusiewicz (62' Igor Rosa), Jakub Żewłakow (59' Piotr Zieliński) - Karol Kosiorek (77' Jakub Chodkowski), Tomasz Rojkowski, Jakub Kowalski (52' Mateusz Szczepaniak [07])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Broń Radom 07 1-3 (0-2) Legia U14

Gole:

0-1 10 min. Mateusz Różański 10' (as. Aleks Płoszka)

0-2 11 min. Kuba Solecki 11' (as. Dawid Foks)

0-3 50 min. Maciej Jeleński b.a.

1-3 75 min.



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Leon Ziętek, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Michał Reterski, Aleksander Iwańczyk, Mateusz Różański, Jakub Solecki, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Leon Falecki, Jan Leszczyński, Sebastian Baranowski, Jakub Nawrocki, Maciej Jeleński, Konrad Kraska, Michał Korba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Korona Góra Kalwaria 09 - Legia LSS I 10



Korona Góra Kalwaria okazała się znacznie trudniejszym rywalem niż trzej dotychczasowi przeciwnicy grupowi Legia Soccer Schools z rocznika 2010. W meczu w którym szala zwycięstwa przechylała się na obie strony, gospodarze znaleźli w końcówce nieco więcej argumentów.