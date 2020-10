Mecz z Wartą przełożony!

Niedzielny mecz z Wartą Poznań nie dojdzie do skutku w planowanym terminie! Badania na koronawirusa w drużynie beniaminka dały wyniki pozytywne. "Decyzja została podjęta po konsultacjach z klubowymi lekarzami i Zespołem Medycznym PZPN. Ma to związek z rosnącą liczbą pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w zespole z Poznania i z zagrożeniem kolejnych zakażeń. Nowy termin rozegrania meczu Warty z Legią wstępnie zaplanowany został przez Departament Rozgrywek Ekstraklasy SA na 3 listopada i zostanie potwierdzony wspólnie z Canal+." - poinformowała Ekstraklasa SA. "W tygodniu poprzedzającym mecz u jednej z osób stwierdzono objawy zakażenia. Zgodnie z procedurą została ona odizolowana i skierowana na badania, które potwierdziły obecność koronawirusa. Klub był w stałym kontakcie z Zespołem Medycznym PZPN. W sobotę kolejne 3 osoby zostały wysłane na izolację oraz badania i okazało się, że również są zakażone. W sumie więc, na dzień przed meczem w klubie były 4 przypadki zakażenia. Z kolei w niedzielę rano u 3 następnych osób pojawiły się objawy charakterystyczne dla COVID-19 i znów, zgodnie z zaleceniami, osoby te zostały odizolowane oraz skierowane na badania. W tej sytuacji, nie było możliwości, żeby mecz Warty Poznań z Legią Warszawa odbył się zgodnie z planem." - czytamy w komunikacie klubu z Poznania. Jednocześnie Legia poinformowała, że w sobotę, 3 października drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszli badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wynik negatywny.

SF - 4 minuty temu, *.tpnet.pl Czas skonczyc z tym przekladaniem tak jak w LM I LE - walkower i jedziemy dalej !! odpowiedz

tekken (L) - 17 minut temu, *.chello.pl Powinien być walkower dla nas, anie jakieś przekładanie. odpowiedz

Kasztan - 27 minut temu, *.47.62 To walkower-proste

Tak miało być

A nie przekładania jakieś odpowiedz

Polski - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de O to samo chciałem zapytać. Czemu nie piszecie o Idze Świątek ? odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.227.22 Pomimo smutnej rzeczywistości wierzyłem, że jednak uda się awansować do fazy grupowej LE. Liczyłem na to, że będę mógł zobaczyć kilka fajnych meczy z jakimiś solidnymi firmami. Naszych wirtuozów piłki ******** w **** kolesie z końca Europy i pozostało tylko to nasze ligowe *****. Teraz nawet tego ***** nie da się zobaczyć. Co za dno. odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.edu.pl Dlaczego nic nie piszecie o Idze Świątek?!?!?!?

Właśnie w genialnym stylu wygrała z Halep i jest w ćwierćfinale Roland Garrosa!!!! odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Będą mieli wirusa bezobjawowo...hahahaha

Wszyscy wiedzą że wynik zależy od podanego testu i tyle.

Prezydent Paragwaju wykonał test na ananasie...wyszedł pozytywny ! mówię serio ! odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszyscy członkowie sztabu i zawodnicy uzyskali wynik negatywny - to nasza nowa świecka tradycja, w Europie sie urodziła odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uff jedno upokorzenie w tygodniu to i tak za dużo jak na moje serce, a co dopiero jak byłby mecz dwa odpowiedz

Party - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech sobie cała liga zrobi "corona-party". Wszyscy się zarażą i za 2 tygodnie wszyscy będą mogli grać, bez żadnego wydziwiania odpowiedz

Cory - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powie mi ktos jak zwrocic bilety za mecz z Slaskien przelozyli mecz a teraz termin nie odpowiada dodam ze mam 200lm dk Wawy wiec nie nam szans podjechac do kasy odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Cory: info na legia.com odpowiedz

Bielany - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl SARS-COV-2

Tak z przymrużeniem oka drużyna która zawsze zgarnie 3pkt w lidze.

I jedyna która może wygrać wszystko w Europejskich Rozgrywkach UEFA odpowiedz

Matti - 1 godzinę temu, *.plus.pl Znowu nasze panienki mają wolne a kasa na koncie się zgadza odpowiedz

Piotr (L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zaczyna mnie to już wkur wszyscy mają w plecy tak czekałem by ten mecz obejrzeć mimo faktu że jestem po pracy 24 godzinach. Kur... Nie da się żyć normalnie. Niech japońce płaca odszkodowanie bo oni te gówno wychodowali odpowiedz

Bobas - 1 minutę temu, *.mm.pl @Piotr (L) : Japonia i Chiny to dwa różne kraje???? odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest pozytyw tej sytuacji. Legia ma dwa mecze już zaległe więc będzie je rozgrywać ,być może, w tygodniu między kolejnymi kolejkami...

Czyli troszkę tak jak byśmy w pucharach grali.. :) :):) odpowiedz

Dodaj - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @kibic: :-))))))) odpowiedz

Matti - 1 godzinę temu, *.plus.pl Je ac te całe badania to i tak jest przecież sciema odpowiedz

Ktoś - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja pierdziu..... Niższe ligi grają bez żadnych testów i innych restrykcji i nikt meczów nie przekłada a tu mecz w ekstraklasie przekładają bo się gwiazdy pochorują... Co oni z innej gliny ulepieni czy jacyś ważni dla świata... odpowiedz

VukoWON - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pandemia to ściema!!! odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @VukoWON: twoja intelygencja to ściema! odpowiedz

Tommybielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jasio: akurat to Ty chyba nie grzeszysz inteligencją jak wierzysz w bezobjawowego smiertelnego wirusa który bez mediów by nie istniał.. odpowiedz

M-Ochota - 26 minut temu, *.chello.pl @Tommybielany: kolego przejedź się do szpitala tam gdzie są chorzy z Covid i powiedz im że wirus to ściema, kolejny który wierzy że ziemia jest płaska... odpowiedz

Pablo33 - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Zgodnie z tradycją tej plandemii, wirus ten pozostaje jedynym, przez który przechodzi się bezobjawowo. odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de KABARETU CIĄG DALSZY, ALE PAJACYKĄ MIODUSKIEGO TO NA RĘKĘ NIE TRZEBA BIEGAĆ W DESZCZU . PANDEMIA TO SCIEMA odpowiedz

PedroSc - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibolek : Pajacyką? Co to znaczy??? odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PedroSc: przeplaconym PILKARZYKĄ PAJACYKĄ MIODUSKIEGO NIE CHCE SIE GRAC odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To już zaczyna przypominać cyrk

odpowiedz

Antyberg - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ewelina: Mało powiedziane cyrk, każdy przestał już w tego śmiercionośnego wirusa wierzyć a oni dalej swoje! Rycia bani ciąg dalszy! Jestem ciekawy kiedy zacznie się masowe czipowanie ludzi?? odpowiedz

xD - 2 godziny temu, *.chello.pl @Antyberg: Na całe szczęście, nikogo nie obchodzi wasze "wierzenie". Ogólnie, zabawnym jest fakt, że jakby się w marcu by się postępowało tak jak teraz (wszystko normalnie funkcjonuje, jak jest gdzieś COVID to zamykamy), to byłoby się uznanym za poplecznika Billa Gatesa, Sorosa, jaszczurów z kosmosu, czy kto tam jeszcze według foliowych czapeczek wymyślił koronawirusa, bo trzeba wszystko zamknąć, bo to broń biologiczna przecież, i to do tego rozpylana przez 5G. Natomiast teraz, mając identyczny pogląd, jestem panikarzem, który jest poplecznikiem Billa Gatesa, Sorosa czy innych jaszczurów z kosmosu, którzy chcą zamknąć całą gospodarkę, żeby wywołać kryzys bla bla bla. Prośba do was, weźcie ustalcie jedną wersję w urojeniach swoich, bo zwyczajnie męczycie. Jak się czyta takie głupy, to przestaje się być jakimś skrajnym zwolennikiem wolności słowa. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Antyberg: Młodzi ludzie przestali wierzyć. Ci starsi nadal są spanikowani i zastraszeni. odpowiedz

Jack(L) - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Ewelina: ten virus to lipa.w jednym ze szpitali umarła 96 letnia kobieta bo upadła złamała sobie biodro i pewnieczynnik wieku odegrał tez swoje a w szpitalu lekarze pytają się rodziny czy w akcie zgonu mogą wpisać że zmarła na Covid????bo szpital ma z tego kasę. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Przepis mówi,że jeśli jest 13 zdrowych piłkarzy, to można grać. Nie zebraliby tylu ? odpowiedz

autor - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @SEBO(L): podaj jaki przepis w ekstraklasie tak mówi odpowiedz

Info z WP - 2 godziny temu, *.net.pl Warta podobno byla gotowa grac - Legia sie nie zgodzila :( odpowiedz

Bemowo L - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A ja myślę, że to wszystko ściema.

Pudel zwyczajnie dogadał się z Wartą żeby coś wymyślili no bał się kolejnej mega kompromitacji, jeszcze wyższej niż z Karabachem. odpowiedz

Wojtek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A tak bardzo chciałem zobaczyć drugą po Wronkach stolice Wielkopolski...dramat ! odpowiedz

wie(L)un - 3 godziny temu, *.plus.pl Gwiazdy będą odpoczywać odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net przynajmniej człowiekowi niedzieli nie sp...aprają odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciężko widzę rozegranie tego sezonu do końca... odpowiedz

M. - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ciekawe czy koszty podróży zwrócą. Wczoraj na A2 wdziałem autokar Legii, drużyna pewnie już jest w Poznaniu. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net @M.: z ich tempem poruszania się to nie byłbym taki przekonany, że od wczoraj pokonali odcinek Wwa - posrań odpowiedz

Mirek - 2 godziny temu, *.orange.pl @tomiacab:

Hej napinaczu!

Przede wszystkim Poznań!

Miasto w Polsce walczące z Hitlerem i komuna jak każde inne miasto.

Jak nie cenisz swojego kraju to won z tej strony

odpowiedz

wawa 12 - 3 godziny temu, *.chello.pl prosze uzgodnic Z PZPN I EKSTRAKLASA , kazda druzynaa ktora u siebie wykryje COVID 19 czyli wynik pozytywny czy to pilkarz czy ksiegowy, oddaje walkower na poczet druzyny gotowej do gry bez COVID 19, bo to przekladanie meczow bedzie sie ciaglo do 2030 r, chyba mamy juz dosc kolorowych stref W Polsce , ? prosze o pozytywne rozpatrzenie propozycji odpowiedz

jacek rosa - 3 godziny temu, *.vectranet.pl żadnego odwołania meczu ma nie być niech rozegra ten mecz coś kompinują żeby tego meczu odpowiedz

Mcr - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @jacek rosa: co ty chcesz? odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @jacek rosa: kur#@% nie ma ma takiego słowa jak "kompinować"!!! odpowiedz

BIE(L)ANY - 1 godzinę temu, *.plus.pl @jacek rosa: A ten gość mówi coś, o co mu chodzi... odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 3 godziny temu, *.co.uk Bardzo prosze o przelozenie wszystkich meczy Legii.. loczek bedzie mogl dalej udawac jakim jest 'wielkim' biznesmenem i 'prezesem', czesio bedzie dalej udawal ze nie dzwoniac do fryzjera moze cokolwiek osiagnac a my odpoczniemy psychicznie i chociaz na jakis czas zostaniemy uchronieni od wstydu i zenady jaka jest nam serwowana przez tych nieudacznikow! Do czasu radykalnych zmian ja na ten cyrk nie dorzuce ze swojej kieszeni ani grosza!!! odpowiedz

Pan - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kajtus Czarodziej: Meczy to baran , meczów się piszę odpowiedz

Miodek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Pan: Nie pouczaj innych jak się nie znasz i zaktualizuj sobie wiedzę bo oba terminy są poprawne. odpowiedz

Ruuud - 3 godziny temu, *.plus.pl @Pan: niestety obydwie formy uznawane są już za poprawne. odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Pan: i właśnie baran dał głos. Obie formy są poprawne odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Pan: mundrala sie odezwal co "piszę" i poucza hahahaha ...."ja piszę, ale on pisze, się pisze itd" odpowiedz

Toxi - 3 godziny temu, *.plus.pl A o tym to chyba decyduje sanepid a nie misio z Canal+? odpowiedz

Stan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Toxi: nie ,coty ,u nas wszystko jest inaczej ,to C + ,z tymi swoimi pedalskie komentatorami ,informuje decyduje odpowiedz

Do Alan - 3 godziny temu, *.centertel.pl Alan ale ty Pier.olnięty jesteś ale nie przejmuj się tym, to pewnie rodzinne ???? odpowiedz

Kibolek - 29 minut temu, *.orange.pl @Do Alan : załóż lepiej maseczko kaganiec i bądź CICHO bo ci telewizor wyłącza i dopiero nie będziesz umiał dalej żyć egzystować. LAMUSY maseczka na ryj i dupa CICHO. A my swoje, PANDEMIA TO SCIEMA , MIODUSKI WONT Z LEGII odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Super info. Prośba o kontynuację. odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.plus.pl W sumie dobrze.....spokojniejsza niedziela...bez wstydu dzisiaj.... odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sprawa jasna - Legia musiala odpocząć po czwartkowym eurowpier.....wkoncu kopać piłkę co 3 dni to za wysoka poprzeczka. odpowiedz

