Transfer Karbownika: Kierunek Anglia za 5,5 mln euro

Ostatni dzień okienka transferowego zapowiada się całkiem gorąco. W niedzielę pojawiły się informacje, że Legia nie doszła do porozumienia z Parmą w sprawie transferu Michała Karbownika. Włosi oferowali 5,5 mln euro, ale strony nie dogadały się co do bonusów. Wieczorem Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl poinformował, że Karbownik może zostać piłkarzem angielskiego Brighton. Legia ma zarobić na transferze 5,5 mln euro (pierwotnie podawano 4 mln), ale zawodnik zostanie od razu wypożyczony do drużyny mistrza Polski na rok. "Brighton będzie mogło go przejąć już zimą po dopłaceniu bonusów. Dodatkowo klub będzie miał zapisane rozmaite premie, które mogą kwotę transferu powiększyć" - informuje dziennikarz. Ostatecznie bonusy mają nie być zbyt duże. Transfer zostanie potwierdzony po badaniach medycznych, które Karbownik ma przejść w poniedziałek w Niemczech. Na podobnych zasadach do Brighton ma trafić Jakub Moder z Lecha, a jego transfer wyceniany jest na 11 milionów euro.

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.orange.pl To dopiero początek...końca...4 lata temu było wszystko, co potrzebne, żeby zbudować klub na mocnych fundamentach. Po 4 latach Legia przypomina Titanica, jeszcze w czerwcu orkietra grała wesołego oberka, teraz został skrzypek, w czarnym garniturze, który rzewnie zawodzi i czeka na wyrok. Kasy nie ma i nie będzie, zostało jeszcze dwóch do sprzedaży - Luqi i Szlisz. Przy dobrych wiatrach 5 mln. za dwóch uda się zarobić. I co dalej? I to jest największe szambo, bo można ładnie mówić, poprawiać loki na głowie, ale FAKTY są takie, że jesteśmy już prawie na dnie...Prawie w tym przypadku nie robi żadnej różnicy...Śpiewajcie dalej -"Nie poddawaj się...." A może lepsza będzia ta nuta - "To jest już koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść..." odpowiedz

Mietek - 31 minut temu, *.play-internet.pl Będzie kasa na grube wypłaty dla tych kopaczy którzy jeszcze zostali. Moder za drugie tyle... Brak słów. Mioduski zniszczy Legie . Bogus wróć ! odpowiedz

jo - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Mioduski obrzydził mi oglądanie Legii na żywo na długi czas. Ten gość jest jednoosobowym uosobieniem najgorszych cech korporacji. Jak się na niego patrzy lub słucha to człowiek wie, że on kłamie i po prostu się na tym nie zna. Zrobił Leśniodorskiemu na złość i kupił sobie klub. Czas pokazuje , że to dupa a nie menedżer. odpowiedz

Wolfik - 38 minut temu, *.mm.pl Niestety, klub znalazł się w takiej sytuacji że musi Karbownika sprzedać już teraz. I nie ma za bardzo czym negocjować. Kuba Moder awansował z Lechem do LE, zaistniał w eliminacjach, ma liczby. To automatycznie sprawia, że jego wartość rośnie. Mioduski może sobie pluć w brodę, ale więcej obecnie nie wyciśnie. Jaki plon zasiał, takie żniwo zbiera.



A tak na marginesie....drodzy Koledzy. możecie Lecha nienawidzić, szydzić i drwić, ale rzeczywistość jest taka, że obecnie biją nas na głowę wieloma rzeczami. Bo ze swoich błędów wyciągnęli odpowiednie wnioski i teraz zbierają efekty. Ich młodzi piłkarze Moder, Kamiński, Puchacz, Marchwiński czy Skóraś grają regularnie w lidze a i w LE się wypromują. A u nas młodych się oddaje, bo przecież "grać" muszą Lopezy czy inne Juranovicie. Z widocznym efektem.



odpowiedz

Leśny Dziadek - 11 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: Dla nas na wyciągnięcie wniosków jest już za późno. I to jest najgorsze z tego całego szamba. Wystarczy policzyć, ile klub ma długów, kogo ewentualnie może sprzedać i okazuje się, że nie ma kasy na jakiekolwiek zakupy. Nie będzie już żadnej szansy na puchary, bo może się okazać, że będziemy walczyć w tym roku o miejsce np. 8. A dlaczego miałoby być inaczej? Klub jest na krawędzi upadku, a właściwie już leci w przepaść...

odpowiedz

loko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl niestety klops sie konczy, legia zaakceptuje wszystkie oferty jakie dostanie w tym sezonie, miodek lepiej teraz sprzedaj klub bo za rok to bedziesz go musial oddac za darmo odpowiedz

Damian - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I transfer dopięty odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Karbownik to może podać Moderowi piłki, na treningu odpowiedz

Ksawery - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Lech gra w grupie LE i od razu mnożnik za ich wychowanka idzie w górę. Do tego faktycznie Moder ma papiery na grę: wysoki, silny, potężne uderzenie, niezła technika, dobry przegląd pola. Będzie rządzić w tym Brighton. A Karbownik z Omonia i Karabachem niewiele pokazał. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl pisałem 2 mies. temu - jak ktoś daje 7 mln Euro to brać i szczerzyć zęby ze szczęścia bo wiele rzeczy może pójść "nie tak" np. kontuzja.



Ale nie- MIodek chciał przysępić 10 mln a teraz nawet 5 nie chcą dać ... żenujące, jak całą gra Legii. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chyba Prezes Loczek na zajęciach z wartości pieniądza w czasie zatrzasnął się w kabinie z ciocią Biegunką... odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I jeszcze jedna sprawa, najbardziej chyba mnie obecnie denerwuje to, że w Legii wszyscy sprawiają jakieś takie lamusowate wrażenie, nawet prezes siedzi cicho i nie ma odwagi powiedzieć, że coś nie zagrało. Upokorzono nasz ukochany klub, robimy za pośmiewisko, a nie ma nikogo, kto by potrafił po męsku uderzyć pięścią w stół. Nie tego oczekuje od osób zarządzających i piłkarzy, którzy po takim rozczarowaniu powinni przeprosić i do końca sezonu grać z takim zacięciem, żeby zmazać plamę. Oczekuje że będziemy siebie traktować poważnie i z szacunkiem, można przegrać, ale trzeba mieć honor i jaja na miejscu. Tyle w temacie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 minut temu, *.orange.pl @Paweł: Za kilka tygodni powie, że to wszystko było planowane i jest pod kontrolą. I że będziemy walczyć o puchary...Żeby to uwiarygodnić podpisze z Borucem nowy kontrakt do 2030 roku... odpowiedz

Siłka - 2 godziny temu, *.47.62 No jakżesz to?

Przecież wielki prezes "Nie znam się Ale gadam" Mioduski mówił niedawno że za 10 baniek pójdzie

Mioduski WON z Legii!!! odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.195.94 Jaki prezes taki transfer. A tak serio. Po co sprzedać i wypożyczyć na rok do nas. Gdyby to prawidłowo funkcjonowało to trener powinien walczyć o mistrzostwo i budować zespół na następne eliminacje do LM. Brak słów. Rozumiem że Majeckiego nie było kim zastąpić, ale teraz mamy tak liczna kadrę, że ogrywanie zawodnika który od lipca będzie po wypożyczeniu jest kompletnie bez sensu. Niestety tych decyzji bez sensu jest za dużo. odpowiedz

Jan van Huligan - 2 godziny temu, *.netbynet.ru W takiej sytuacji lepiej poczekac przynajmniej do zimy na korzystniejsze oferty. Tylko desperat bez planu mógłby zaakceptować takie warunki. odpowiedz

L........ - 2 godziny temu, *.plus.pl Akademia się temu handlarzowi trochę udaje. Drużyna Legii od kilku już lat niestety.... odpowiedz

artur - 2 godziny temu, *.teoc.pl 4 do 11... Upokorzenie na upokorzeniu... rutek opluł miodkowi ryło a ten udaje że pada odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.centertel.pl Porażek ciąg dalszy....4 do 11 nie mam pytań odpowiedz

Italiano vero - 2 godziny temu, *.chello.pl Perche non Italia, signor Mioduski? odpowiedz

La gazza ladra - 41 minut temu, *.amazonaws.com @Italiano vero: Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Chyba Parma nie dla Karbownika he he... odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Hehe to jakby ktoś w pysk dał Mioduskiemu. Tak krzyczał, że Karbownik zostanie sprzedany za rekordową kwotę a tu Brighton bierze go za tylko 4 mln euro. Tymczasem to samo Brighton płaci 11 mln euro za niejakiego Modera z jakiegoś Lecha... Tak trzymać prezesie, długofalowa wizjo trwaj! odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Yeti: odleciales facet... "jakiegos Lecha".. hahaha a czym jest nasza Legia? Nic nie znaczacy szary klub w europie, a i w polsce tracimy powoli dominacje odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Opiekunki dla Modera szukają. Posprząta ugotuje zawsze ma zapas żelu. Sprzedawać. odpowiedz

Lipi - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl 4 mln przy 11 za Modera

Żart? odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lipi: Tak na chłodno. Moder ma gole,asysty,grupę LE, repra. Co ma Karbo teraz? Nic... odpowiedz

