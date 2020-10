Transfer Karbownika: Nie dla Parmy. Kierunek Anglia za 4 mln euro?

Niedziela, 4 października 2020 r. 22:25 źródło: meczyki.pl

Ostatni dzień okienka transferowego zapowiada się całkiem gorąco. W niedzielę pojawiły się informacje, że Legia nie doszła do porozumienia z Parmą w sprawie transferu Michała Karbownika. Włosi oferowali 5,5 mln euro, ale strony nie dogadały się co do bonusów.



Wieczorem Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl poinformował, że Karbownik może zostać piłkarzem angielskiego Brighton. Legia ma zarobić na transferze ponad 4 mln euro, ale zawodnik zostanie od razu wypożyczony do drużyny mistrza Polski na rok. "Brighton będzie mogło go przejąć już zimą po dopłaceniu bonusów. Dodatkowo klub będzie miał zapisane rozmaite premie, które mogą kwotę transferu powiększyć" - informuje dziennikarz.



Na podobnych zasadach do Brighton ma trafić Jakub Moder z Lecha, a jego transfer wyceniany jest na 11 milionów euro.