Młodzież: mecze niedzielne

Juniorzy starsi CWKS pokonali 3-1 Huragan Wołomin, a w B klasie wygrali aż 11-0 ze Spartą Marki. W niedzielę swoje mecze rozgrywały też najmłodsze drużyny Akademii oraz LSS, prezentując się przeważnie z bardzo dobrej strony. Legia U13 bardzo pozytywnie zagrała w meczu z Agape, a gracze o rok młodsi objęli prowadzenie w I lidze U12 po meczu z STF Champion. Ich rówieśnicy z LSS pokazali solidną grę z UKS Irzyk. Legia U11 zagrała z KS Halinów. Z kolei druga grupa LSS U10 zagrała z liderującą Varsovią, która okazała się bardzo trudnym przeciwnikiem. Legia U13 - Agape Białołęka 08/9 Strzały (celne): Legia 35 (23) - Agape 5 (3) Legia: Marcel Grzejda - Szymon Rusin, Maciej Chojnowski, Filip Nieckarz, Daniel Foks, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Artur Sikorski, Piotr Bzducha, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Marcel Kiełbasiński, Adam Niewiadomski, Daniel Wyrozumski Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak Legia U12 - STF Champion Warszawa 09 Strzały (celne): Legia 16 (7) - Champion 10 (3) Legia: Denys Stoliarenko, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Aleksander Badowski [10], Piotr Bartnicki, Oliwier ziembicki, Vincent Ziętek, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski Legia LSS U12 - UKS Irzyk 08 Strzały (celne) - I połowa: LSS 11 (9) - Irzyk 3 (1) LSS: Maksymilian Chudzik - Maks Małkiewicz, Jakub Szymaniak, Aleksander Dworski, Jakub Podlecki, Julian Gruszka, Omar Sawo, Aleksander Dyrała, Jakub Przybylski, Franciszek Kotkiewicz, Krystian Wróblewski, Patryk Parol Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski Legia U11 - KS Halinów 10 Strzały (celne): Legia 70 (50) - KS Halinów 10 (5) Legia: Franciszek Golański - Antoni Błoński, Filip Hołowiński, Mateusz Pawłowski, Xawery Eichler, Aleks Płoszka, Igor Brzozowski, Oskar Putrzyński, Jacek Dobrzański, Oliwier Pruszyński, Dawid Rodak Trenerzy: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski (dziś drużynę wspomagali też trener Jakub Zapaśnik i koordynator Sebastian Różycki) UKS Varsovia II - Legia LSS II U10 Mecz na szczycie pokazał, że drużyna Varsovii, bardzo sprawnie posługująca się piłką, może okazać się głównym faworytem do awansu z tej grupy. Legioniści starali się, ale grający w mocnym zestawieniu gospodarze mieli bardzo dużo atutów w ręku i potrafili je wykorzystać. Fun For Kids II Warszawa 12 - Legia U9 I ligia woj. U18: Huragan Wołomin 03/4 1-3 UWKS Legia 03/4 B klasa: UWKS Legia 11-0 Sparta Marki

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.