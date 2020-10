Kibice Cracovii przyjadą na mecz o Superpuchar

Kibice Cracovii będą mogli pojawić się na piątkowym meczu o Superpuchar przy Ł3, choć w pierwszym terminie sektor gości miał pozostać zamknięty. W sierpniu nie było jeszcze pozwolenia na wpuszczanie przyjezdnych na stadiony w Polsce. Obecnie Cracovia może liczyć na pulę biletów wynoszącą 50 procent pojemności sektora gości, co powinno bez problemu wystarczyć z nawiązką na zapotrzebowanie ze strony krakusów. Fani "Pasów" do Warszawy przyjadą autokarami. Za przejazd w obie strony i bilet na mecz zapłacą 130 złotych. Na ostatnim meczu przy Łazienkowskiej, 11 lipca tego roku, kibice Cracovii nie mogli się pojawić ze względu na zamknięte sektory gości w całej Polsce. Z kolei na koniec lutego 2020 roku fani z Krakowa przyjechali do Warszawy pociągiem specjalnym w 600 osób.

Nie wiadomoczy mamy się podniecać czy nie.... - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A ten mecz tez im sprzedalismy za lige (tak jak ostatni pucharowy) czy nie? Mogli by nam kibicom mówic takie rzeczy bo poźniej człowiek już nie wie czy ma się angażować emocjonalnie... odpowiedz

Malinka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Życie idzie do przodu to co było już nie istnieje są nowe nadzieje i wiara że się spełnią ,trochę wiary (ale nie kościelnej) a mecz jest potrzebny aby zobaczyć kogo można odstrzelić ,sprzedać lub tym podobne ... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl kolejna wtopa

Kolejne upokorzenie odpowiedz

wwL - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl Dopóki nie zaczniemy bojkotować meczy i najzwyczajniej w świecie nie kupować karnetów , biletów a także pamiątek nigdy nic się nie zmieni. Mioduski to partacz który nie zna się na piłce lecz ma głowę do interesów m.in. akademia. Wyobraźcie sobie że dzięki takiej akedemi będziemy sprzedawać 4 x więcej karbownikow. Kasa się zgadza a I druzyna jest mało istotna. Mioduski won! odpowiedz

Difens - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @wwL:



Prowadź decyzyjny wodzu odpowiedz

paisLay - 3 godziny temu, *.as13285.net A ja uważam ze mecz o stawkę jest ważny piłkarze powinni wszystko zrobić żeby wygrać bo w końcu musza pokazać ze potrafią grać w piłkę na poziomie. odpowiedz

Dario65 - 3 godziny temu, *.orange.pl Po co i na co ten mecz. Miał on sens przed rozpoczęciem sezonu, a teraz możemy oddać go walkowerem. Czy zwycięstwo z Crakovią cokolwiek zmienieni, poprawi, nawet jak Pan Mioduski wstawi do gabloty jeszcze jeden puchar co to zmieni na chwile obecną. Zupełnie nic. Mamy zapaść na kilka najbliższych lat. Chyba że nastapią gruntowne zmiany od dziś, ale na razie takowych sygnałów nie widać. odpowiedz

jas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dario65: taki sparing o puchar może mieć sens. Ja bym z chęcią zobaczył Mosóra w wyjściowej 11-tce. odpowiedz

