9-11.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 9 października 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek przy Łazienkowskiej drugie podejście do rozegrania Superpucharu Polski za sezon 2019/20. Ostatecznie, po czwartkowej decyzji wojewody mazowieckiego i sanepidu, do Warszawy nie będą mogli przyjechać fani Cracovii.



W sobotę z kolei zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy na meczu z beniaminkiem II ligi, Camperem Wyszków - początek o 17:00 na Mokotowie. Bilety kosztują 5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny). W niedzielę nasi siatkarze zagrają drugie, tym razem zaległe spotkanie w Spale. Również w niedzielę mecz 4. kolejki I ligi rozegrają nasi futsaliści, których czeka mecz w hali przy Twardowskiego w Szczecinie.



Dwóch zawodników Legii wystartuje w ten weekend w Mistrzostwach Polski do lat 20 w podnoszeniu ciężarów, które odbędą się w Gdańsku. 19-letni Tomasz Oreszczuk walczyć będzie w kat. -61kg, a rok młodszy Adam Daniluk w kat. -109kg.



Rozkład jazdy:

09.10 g. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia [Superpuchar]

10.10 g. 16:00 Legia II Warszawa - MKS Ochota [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

10.10 g. 17:00 Olimpia Elbląg - GKS Katowice

10.10 g. 17:00 Legia Warszawa - Camper Wyszków [siatka, ul. Niegocińska 2a]

10.10 g. 18:00 GKS Bełchatów - Zagłębie Sosnowiec

11.10 g. 15:00 Futsal Szczecin - Legia Warszawa [futsal, ul. Twardowskiego 12b]

11.10 g. 16:00 SMS PZPS II Spała - Legia Warszawa [siatka]

11.10 g. 16:00 Jantar Ostrołęka - Legia Ladies

11.10 g. 16:00 KP Marymont Warszawa - UWKS Legia [B klasa][Kobyłka, ul. Napoleona 2a]



Młodzież:

09.10 g. 19:00 Agrykola Warszawa 12 - Legia U9 [ul. Myśliwiecka 9]

10.10 g. 10:00 MKS Polonia W-wa 04 - Legia U17 [ul. Konwiktorska 6]

10.10 g. 11:00 UWKS Legia 03/4 - Victoria Sulejówek [Sulejówek, ul. Krasińskiego 6]

10.10 g. 11:00 Legia U16 - Radomiak Radom 05 [LTC, boisko 7]

10.10 g. 12:00 Śląsk Wrocław 02/3 - Legia U18 [CLJ U18][Wrocław]

10.10 g. 13:00 Legia U15 - Widzew Łódź 06 [LTC - boisko 7, ul. Legionistów 3]

10.10 g. 13:30 UKS Olimpijczycy Warszawa 11 - Legia U10 [ul. Grenady 16]

10.10 g. 14:15 Legia Ladies U13 - AP Diamonds Academy 08/9 [ul. Łazienkowska 3]

10.10 g. 15:00 Legia U14 - APN Ostrołęka 07 [LTC boisko 7]

11.10 g. 09:00 MKS Polonia II W-wa 09 - Legia LSS II U11 [ul. Konwiktorska 6]

11.10 g. 10:00 Jedność Żabieniec 09 - Legia LSS I U11 [Żabieniec, ul. Leśna 20]

11.10 g. 12:00 Hutnik Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Króla Maciusia 5]

11.10 g. 12:15 Legia LSS I U10 - Marymont Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 12:30 Legia U11 - gra wewnętrzna [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 14:00 Legia U12 - Znicz Pruszków 09 [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 15:00 AMP Tygrysy Warszawa 11 - Legia LSS II U10 [ul. Mścisławska 1]

11.10 g. 16:00 Legia U13 - Legionovia Legionowo 08 [LTC]

11.10 g. 16:00 Legia LSS U13 - UKS Okęcie 2014 08 [ul. Łazienkowska 3]

11.10 g. 18:00 Legia LSS U12 - Turbo FA II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3]