Jędrzejczyk opuszcza zgrupowanie. Karbownik na testach medycznych

Artur Jędrzejczyk opuści dziś zgrupowanie reprezentacji Polski. - Drobne dolegliwości piłkarze mogą mieć zawsze. Niestety ze zgrupowania wyjedzie Artur Jędrzejczyk, który ma większe problemy zdrowotne. Po decyzji sztabu medycznego musi nas opuścić - poinformował na konferencji prasowej Radosław Gilewicz . Jednocześnie asystent Jerzego Brzęczka potwierdził, że Michał Karbownik dołączy do kadry wieczorem, ponieważ teraz przebywa na testach medycznych.

Walerek - 8 sekund temu, *.netfala.pl Już się nagrał. Trzeba odpocząć po dłuuuugim sezonie, odwiedzić rodzinę w Dębicy...

Ku.wa to co się dzieje teraz w Legii to jest degrengolada. odpowiedz

Obiektywny - 31 minut temu, *.icpnet.pl Odczuwa jeszcze mecz z Karabachem a ze walka byla do ostatniej minuty na smierc i zycie trenet to zrozumial i dal odsapnac za tak heroiczną postawę, inna sprawa ze doszly jeszcze trudy podrozy na zgrupowanie wiec Brzeczek nie mogl pistapic inaczej to nie byloby fair po takiej dawce zmeczenia zeby teraz musial truchtac i posiedziec na necie wieczorem a i jeszcze te mecze wieczorem na PS4 nie no dajcie mu żyć mowi Brzeczek.... odpowiedz

Rodius - 1 godzinę temu, *.174.60 SEZON daje się we znaki.Trzeba trochę odpocząć odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.87.14 Jak to jest, że mieniący się kibicami Legii, nie potrafią szanować zawodników, którzy występują w tym klubie? Kiedyś był Kucharczyk. Teraz jakakolwiek wzmianka o Jędrzejczyku lub Borucu - i od razu szambo wylewa. Co wam dolega?



odpowiedz

masz rację - 1 godzinę temu, *.allegrogroup.com @Roma: 100%, internet to dziwne miejsce, niektórzy chyba potrzebują się tu wyżyć odpowiedz

L - 35 minut temu, *.tpnet.pl @masz rację: Dodam, że niektórzy żyją wyłącznie w internecie. To znaczy, ludzi którzy to wypisują nie spotkasz na stadionie. odpowiedz

:) - 7 minut temu, *.chello.pl @L: nie dość że żyją w necie to jeszcze jest duże prawdopodobieństwo że nadużywają alkohol w dni powszednie odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl I dobrze, jeszcze by mu hemoroidy wyskoczyły od tego siedzenia na ławie............ odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dlaczego Brzęczek powołał tą miernotę Jędrzejczyka? Przecież on u nas powinien być do rezerw przesunięty ale że Miodek nie wzmocnił obrony to musi grać niestety... odpowiedz

Dario65 - 1 godzinę temu, *.orange.pl A za jakie zasługi w obecnej formie Artur ma być na zgrupowaniu reprezentacji. odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wczoraj grał wewnętrzne meczycho, a dziś co się stało? Chyba piłkarze zajechani ehh biedaki odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ajtuj się popsuł? odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Znowu korona czy jakiś uraz Jędzy? Testy medyczne Karbownika, czyli sprzedajemy?



Swoją drogą Obradovic w końcu nie jest 'piłkarzem' Legii. odpowiedz

