Arabowie zainteresowani Antoliciem

Super Express poinformował, że Domagoj Antolić ma ofertę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i być może opuści Legię przed zimą, bo okienko w ZEA otwarte jest do listopada. Kontrakt Chorwata z Legią wygasa z końcem roku i do tej pory strony nie zdecydowały się na podpisanie nowej umowy. Od lipca Antolić może rozmawiać z dowolnym klubem, a teraz prowadzi negocjacje z Al-Ain, który jest 13-krotnym mistrz ZEA.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

beduin - 35 minut temu, *.comcast.net Trzymam kciuki i zycze powodzenia odpowiedz

Taki Jeden - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A tak w ogóle to od kiedy do kiedy u nas jest okienko otwarte? odpowiedz

luckyb - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Taki Jeden: do listopada u Arabusów odpowiedz

Perkoz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I gitara, niech spada odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Perkoz: dokładnie ! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech idzie. Bez żalu. Legia powinna być w 90 % Polska. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan:

Legia powinna mieć w 90% świetnych piłkarzy i 10% młodych perspektywicznych; o tym pomyśl chory człowieczku a nie paszport teraz będziesz sprawdzał odpowiedz

WIDZ - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hiszpan: Z szacunku dla ojczystego języka - opanuj ortografię. Co najmniej w 90% . odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl A okienka nie muszą być otwarte w obu państwach? odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adam:

niby po co? odejść każdy może kiedy chce bo np. nie chce mu się już grać w piłkę, tylko nowego po poniedziałku Liga juz nie wpisze na listę uprawnionych odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Adam: Zeby przeciag zrobic? To jeszcze sie ktos przeziebi. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Może chociaż zapłacą za "potencjał"...



:DDDD odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SEBO(L) : Dwie kozy - beda przycinac trawe. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.