W meczu 8. kolejki Energa Basket Ligi koszykarze Legii Warszawa wygrała 76-69 z Arką Gdynia. "Zieloni Kanonierzy" kontynuują serię zwycięstw we własnej hali - była to szósta wygrana w tym sezonie. Kolejne spotkanie podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają 16 października w Starogardzie Gdańskim. PLK: Legia Warszawa 76-69 Arka Gdynia Kwarty: 20-17, 17-19, 19-11, 20-22 Legia Warszawa [punkty, za trzy] 24. J. Morris 20 (4) 14. G. Kulka 16 (1) 8. M. Sokołowski 10 (1) 3. J. Karolak 8 (1) 33. E. Watson 3 --- 31. G. Kamiński 8 (2) 1. J. Bibbins 7 (1) 91. D. Wyka 3 (1) 18. M. Konopatzki 0 15. A. Linowski 1 2. B. Didier-Urbaniak - 84. P. Kuźkow - Arka Gdynia [punkty, za trzy] 28. P. Żołnierewicz 19 (3) 8. F. Dylewicz 14 (4) 34. A. Hrycaniuk 12 11. B. Wołoszyn 2 7. K. Szubarga 0 --- 77. I. Wadowski 10 (2) 21. M. Witliński 10 (1) 14. W. Czerlonko 2 2. M. Kaszowski 0 9. M. Malczyk 0 5. M. Pluta - 23. M. Kowalczyk - Komisarz: Krzysztof Puchałka Sędziowie: Wojciech Liszka, Robert Mordal, Michał Kuzia widzów: 708

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.