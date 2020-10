Na stadionach: Stop covidowej propagandzie

Wtorek, 13 października 2020 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ze względu na obostrzenia sanitarne, większość meczów I ligi podczas przerwy na mecze reprezentacji rozegrano bez udziału publiczności. Tam, gdzie na trybuny można było wejść, ograniczenie zwiększono do 1/4 pojemności trybun, a na większości stadionów ponownie nie przyjmuje się kibiców gości. O ile na meczu o Superpuchar mogło być jeszcze 50 procent widowni, to fani Cracovii otrzymali zakaz wyjazdowy, wydany przez prezydenta Warszawy w porozumieniu z sanepidem.





Podobnie zresztą jest z najbliższymi meczami w całym kraju, a na przykład najbliższe spotkanie Stali Mielec rozegrane zostanie przy pustych trybunach. Wzrost zachorowań na koronawirusa sprawił, że ponownie coraz mniej dziać się będzie na trybunach... W ostatnim tygodniu zdecydowanie najwięcej działo się przy Łazienkowskiej na meczu o Superpuchar. Legioniści, którzy mają dość bylejakości w swoim klubie, dali temu wyraz, raz po raz punktując prezesa i właściciela klubu zarazem.



Kibice "Stalówki" na wyjazdowym meczu z Wiązownicą przybili zgodę z Interem Mediolan. Za oprawę na derbowym meczu pomiędzy Miedzią i Chrobrym PZPN ukarał klub z Legnicy jednym meczem bez udziału publiczności oraz zakazem wyjazdowym na trzy mecze.



Superpuchar Polski:



Legia Warszawa - Cracovia (-)

Niespełna 6,5 tys. widzów na trybunach. Fani Cracovii musieli odwołać autokarowy wyjazd z powodu zakazu przyjęcia kibiców gości - taką decyzję podjął prezydent Warszawy na wniosek sanepidu. Legioniści zaprezentowali oprawę nawiązującą do kultowej produkcji filmowej Francisa Forda Coppoli - "Czas apokalipsy". Na sektorówce znalazły schowane nieco za mgłą oczy i twarz Dariusza Mioduskiego, jak również tytuł "Czas Apokalipsy" (idealnie przeniesiony z oryginalnej okładki) oraz dopisek "Dramat w reżyserii Dariusza Mioduskiego". Po kilku minutach na dole Żylety zapłonęły kolorowe świece dymne oraz zaczęły się wybuchy petard z naprawdę konkretną mocą. Pod adresem prezesa wywieszono transparent "Mioduski, żądamy nowego prezesa!" oraz skandowano hasła: "Mioduski, gdzie wielka Legia?!", "Mioduski, gdzie są puchary?!", "Mioduski, chcemy prezesa!", "Mioduski nie znasz się na tym", "Hej Mioduski, co zrobiłeś? Cztery lata spier...łeś" i "Miej honor - odejdź! Mioduski, miej honor - odejdź!". Transparent "Chórzysto, nigdy nie będziesz legionistą" z przekreśloną twarzą Czesława Michniewicza odnosił się do nowego trenera Legii.



Niższe ligi:



KS Wiązownica - Stal Stalowa Wola (130)

Dobra liczba Stalówki na tym wyjeździe, na którym wspierali ich kibice Łady Biłgoraj, Interu Mediolan (12), Polonii Przemyśl (2) i Dynama Brześć (1). Od tego dnia ich relacje z Interem nabrały oficjalnej formy.



Unia Janikowo - Górnik Konin (62)

Fani Górnika na stadion weszli dzięki uprzejmości gospodarzy. Przyjezdni wspierani przez Ostrovię (9) i Gwardię Koszalin (5).



Śląsk II Wrocław - Chojniczanka Chojnice (50)



Widzew Łódź - Sandecja Nowy Sącz (21)

Po dobrym wyjeździe do Sosnowca, na wyjazd do Łodzi wybrało się tylko 21 "Sączersów". W sektorze gości wywiesili jeden transparent.



Stomil Olsztyn - Resovia (5)

Fani Resovii wiedzieli, że na stadion Stomilu nie zostaną wpuszczeni, ale mimo wszystko wybrali się na ten daleki wyjazd, gdzie zameldowali się pod bramą sektora gości. Frekwencja na stadionie ograniczona do 700 widzów. Stomilowcy wywiesili transparent "Stop Covidowej propagandzie".



Arka Gdynia - ŁKS Łódź (-)

Już wcześniej wiadomo było, że na wszystkich meczach do końca roku kalendarzowego sektor gości w Gdyni będzie zamknięty. Na meczu frekwencja na poziomie 2,7 tys. Arkowcy zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki w kształcie koszulki, flag na kijach, kilkudziesięciu rac oraz transparentu "My na trybunach, wy na boisku, do ekstraklasy przy racy błysku!".



Wigry Suwałki - Motor Lublin (-)

Spotkanie, które w normalnych okolicznościach byłoby niezwykle interesujące, rozegrano bez udziału publiczności. Fani Wigier zebrali się w kilkadziesiąt osób za ogrodzeniem.



ROW Rybnik - Ruch Chorzów (-)

Derbowe spotkanie odbyło się bez udziału kibiców gości. Gospodarze licznie wsparci przez Górnika, wystawili spory młyn, w którym machali flagami na kijach.





Wyjazd tygodnia: brak

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu o Superpuchar z Cracovią



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu o Superpuchar z Cracovią:

















Arka Gdynia na meczu z ŁKS-em Łódź:









Falubaz Zielona Góra na meczu ze Spartą Wrocław:





ROW Rybnik na meczu z Ruchem Chorzów:





Unia Leszno na meczu ze Stalą Gorzów:





Góral Żywiec na wyjazdowym meczu ze Skałką Żabnica:





Górnik Konin na wyjazdowym meczu z Unią Janikowo:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Garbarnią Kraków:





Stomil Olsztyn na meczu z Resovią:





Unia Nowa Sarzyna na meczu z Pogonią Leżajsk:





Polonia Przemyśl na meczu z Czarnymi Jasło:





Zawisza Bydgoszcz na meczu z BKS-em Bydgoszcz:





Sandecja Nowy Sącz na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na meczu z Sandecją Nowy Sącz: