Dominik Nagy odszedł z Legii

Wtorek, 6 października 2020 r. 10:20 Woytek, źródło: Legia.com

Legia Warszawa poinformowała, że rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z Dominikiem Nagyem. Jego umowa obowiązywała do 30 czerwca 2021 roku.



Nagy trafił na Łazienkowską zimą 2017 roku. W jesienią ubiegłego sezonu na murawie pojawił się 17 razy i zanotował jedno trafienie. Wiosną 2020 został wypożyczony do Panathinaikosu, a po sezonie wrócił do Warszawy, ale sztab szkoleniowy nie widział dla niego miejsca w drużynie. Węgier trenował z rezerwami, a ostatnio leczył uraz.



W sumie 25-letni pomocnik rozegrał w koszulce z "eLką" na piersi 84 mecze i zdobył w nich 13 bramek.