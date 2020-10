Trening pod wodzą Saganowskiego

Wtorkowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 17 i wzięło w nim udział 23 zawodników. Pod nieobecność Czesława Michniewicza zajęcia prowadził duet Marek Saganowski i Przemysław Małecki . "Sagan" będzie pełnił funkcję pierwszym trenera podczas piątkowego meczu o Superpuchar Polski. Taka sytuacja spotka go drugi raz. Wcześniej prowadził drużynę w meczu z Lechią w Gdańsku, gdy zawieszony był Aleksandar Vuković. W treningu nie wzięli udziału kadrowicze: Michał Karbownik , Walerian Gwilia , Filip Mladenović , Maciej Rosołek i Bartosz Slisz . Zabrakło także kontuzjowanych Artura Jędrzejczyka (wrócił ze zgrupowania), Jose Kante (nie pojechał na zgrupowanie Gwinei), Williama Remy'ego , Cezarego Miszty , Wojciecha Muzyka , Vamary Sanogo i Marko Vesovicia . Z drużyną ćwiczyło pięciu zawodników na co dzień grających w rezerwach: Radosław Cielemęcki , Nikodem Niski , Patryk Konik , Jakub Kisiel i Jehor Macenko . W treningu drużyna używała piłek firmy Nike, którymi zagra w piątek o Superpuchar Polski. W środę zespół będzie trenował o godzinie 11, a w czwartek o godzinie 19. Łukasz Bortnik i Tomas Pekhart - fot. Woytek / Legionisci.com Jakub Kisiel i Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com Przemysław Małecki - fot. Woytek / Legionisci.com Patryk Konik - fot. Woytek / Legionisci.com Jakub Kisiel, Nikodem Niski, Jehor Macenko, Patryk Konik - fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Pawciu - 26 minut temu, *.play-internet.pl Kiedys to sie gralo biedronowka od ruskich z targu a teraz to sie firmy wyprzedzaja kto jaka pilke wymysli - komercja pelna geba odpowiedz

warka80 - 32 minuty temu, *.net.pl Boruc tak naprawdę nic nie pokazał w tych meczach do tej pory, tyle lat doświadczenia a to jak go ograli Kun z Rakowa, Imaz z Jagielloni jest dla mnie słabe jak na tak doświadczonego bramkarza odpowiedz

PaukopuLos - 26 minut temu, *.150.154 @warka80: Gdyby nie oaun, była by większą kompromitacja. Oglądałeś inne mecze. odpowiedz

Michal - 36 minut temu, *.chello.pl Był tort? odpowiedz

Tomek - 39 minut temu, *.orange.pl Mina Boruca mówi wszystko ;) odpowiedz

