Futsal Szczecin 0-2 Legia Warszawa

W meczu 4. kolejki 1. ligi futsalu Legia Warszawa wygrała 2-0 na wyjeździe z zespołem Futsal Szczecin. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Michała Zalewskiego. Trzy minuty przed końcem na 2-0 podwyższył Paweł Tarnowski. Chwilę później Mariusz Milewski mógł podwyższyć prowadzenie, ale nie wykorzystał przedłużonego karnego po szóstym faulu gospodarzy. Trzy sekundy przed końcową syreną podobną szansę mieli futsaliści ze Szczecina, ale trafili w słupek. Po czterech meczach "Wojskowi" mają na swoim koncie komplet punktów! Kolejne spotkanie Legia rozegra w niedzielę, 18 października o godzinie 14:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18. Rywalem będzie zespół Futsal Oborniki. Rezerwacja wejściówek odbywa się poprzez adres e-mail: jaroslaw.kaniewski@legiafutsal.com. Należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu. I liga: Futsal Szczecin 0-2 (0-1) Legia Warszawa 0-1 - 11' Michał Zalewski 0-2 - 37' Paweł Tarnowski żółte kartki: Zieliński (Szczecin) - Jarosz (Legia)

