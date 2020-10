Młodzież: mecze niedzielne

W niedzielę swoje mecze rozgrywały młodsze drużyny Akademii i Legia Soccer Schools. Zespół U13 rozegrał swoje pierwsze spotkanie o punkty w LTC, z Legionovią, i "debiut" może uznać za udany. Gracze o rok młodsi bardzo dobrze, acz nieskutecznie, zagrali przeciwko rówieśnikom ze Znicza Pruszków. LSS U13 potwierdził swoją postawę z dotychczasowych meczów i jest coraz bliższy awansu do II ligi. Graczy o rok młodszych czekały w niedzielę 2 mecze - sparing z AP Wilki i mecz ligowy z Turbo FA II; oba mecze można uznać za stosunkowo udane, podobnie jak spotkanie na szczycie LSS 2010B z Polonią II '09 w lidze młodzików. Chłopcy z LSS U10 grali mecze ligowe z drużynami z Żoliborza: Marymontem i AMP Tygrysy. Grupa A Legia Soccer Schools U11 zagrała na wyjeździe z Jednością Żabieniec '09. Zacięte spotkanie nie obfitowało w bramki. Legia U13 - Legionovia Legionowo 08 Strzały (celne): Legia 43 (2) - Legionovia 5 (1) Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Piotr Bzducha, Marcel Kiełbasiński (Kpt), Mikołaj Jasiński, Daniel Wyrozumski, Adam Niewiadomski, Szymon Rusin, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Artur Sikorski, Bartek Leszczyński Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak Legia LSS U13 - UKS Okęcie 2014 '08 Mecz na szczycie okazał się bardzo udany dla podopiecznych trenera Rafała Wajmana. Legioniści zagrali jeszcze lepiej niż w pierwszym meczu obu drużyn i przez większość spotkania i kontrolowali bieg wydarzeń na boisku. Legia LSS U12 - Turbo FA II Warszawa 08 Legia LSS: Julian Gruszka - Maksymilian Chudzik, Cezary Chrzanowski, Aleksander Dyrała, Jakub Przybylski, Omar Sawo, Piotr Keller, Lena Korczyńska, Patryk Parol, Jakub Podlecki, Krystian Wróblewski, Antoni Rybarczyk, Iwo Mroczek Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski Legia LSS U12 - AP Wilki Warszawa 08/9 (sparing) Strzały (celne) - I połowa: Legia 11 (8) - AP Wilki 6 (3) Legia LSS: Hubert Lomankiewicz, Maks Małkiewicz, Michał Stankiewicz, Franciszek Kotkiewicz, Mateusz Sutkowski, Aleksander Dyrała, Krystian Wróblewski, Wiktor Manasterski, Bartosz Harazim, Jakub Szymaniak, Aleksander Dworski, Jakub Szymański, Julian Gruszka Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski Legia U12 - Znicz Pruszków 09 Strzały (celne): Legia 22 (15) - Znicz 5 (3) Legia: Denis Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Aleksander Badowski [2010], Norbert Merchel, Vincent Ziętek, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Iwo Dolega, Kuba Piaseczny, Kacper Ziółkowski. Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski Jedność Żabieniec 09 - Legia LSS U11A Legia LSS: Dawid Ciborowski, Aleksander Nieckarz. Krzysztof Plewczyński, Kuba Rogalski, Nikodem Sikorski, Michał Zubrzycki, Adam Lebioda, Jakub Pływaczewski, Nikodem Kęsicki, Filip Dmowski Trener: Piotr Chmiel, Ewelina Sakowicz MKS Polonia II W-wa 09 - Legia LSS U11B Strzały (celne) [II połowa]: Polonia 9 (5) - Legia LSS 10 (7) Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Wiktor Pieraszko, Mikołaj Maćkowiak, Jan Bąkowski, Ignacy Boniński, Tymon Prorok, Kacper Wiśniewski, Aleksander Wiewiór, Patryk Król, Aleksander Kucharski, Milan doszko, Bartosz Ostrowski Trener: Trener: Daniel Modzelewski Legia LSS I U10 - Marymont Warszawa 10 Strzały (celne) - II połowa: LSS 21 (12) - Marymont 7 (4) Legia LSS: Bartosz Ilków, Wojciech Zawiska, Filip Machnowski, Marcel Konieczny, Kacper Materski, Alex Paćko, Kornel Dana Trener: Michał Konieczny, Daniel Harasim

